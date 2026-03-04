Yine bir mart ayı, yine risk

Mart ayı bu yıl da kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırmayı ihmal etmeyecek gibi görünüyor. ABD-İran hattında yükselen tansiyonun 28 Şubat itibarıyla ulaştığı seviye, piyasalar açısından artık “haber akışı” değil, doğrudan “fiyatlama dinamiği” anlamına geliyor. Haftaya petrol ve altın başta olmak üzere güvenli limanlara yönelimle girilirken, risk iştahının seyrini belirleyecek ana başlık yine enflasyon olacak. Çünkü bu tür jeopolitik şoklar, finansal varlıklar üzerinden değil; enerji maliyetleri, navlun ve sigorta primleri üzerinden reel ekonomiye taşınarak kalıcı bir enflasyon etkisi üretme potansiyeline sahip.

Hürmüz Boğazı küresel petrol akışının en kritik geçiş noktası. Bu hatta ilişkin belirsizlik, petrol fiyatının kısa sürede 80 dolar bandına yerleşmesini sağladı. Piyasanın refleksi net: Arz riski artarsa fiyat yükselir, fiyat yükselirse enflasyon beklentisi yukarı revize edilir. Enerji ithalatçısı ekonomiler için bu tablo daha hassas. Türkiye’de dezenflasyon süreci ve faiz indirim beklentileri yılın ana hikayesi olmaya devam ederken, petrol kaynaklı kalıcı bir baskı bu hikayeyi yeniden yazdırabilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde iki soru öne çıkacak: Gerilim ne kadar sürecek? Petrol fiyatındaki yükseliş geçici mi kalıcı mı olacak?

Eğer petrol tarafında yükseliş kalıcılaşırsa, enflasyon beklentileri yeniden yukarı revize edilir; bu da para politikasında gevşeme alanını daraltır. Böyle bir senaryoda, riskli varlıklarda (özellikle hisse senedi) beklenen toparlanma daha zamana yayılır; tahvil tarafında ise faiz oynaklığı artar.

Yatırımcı davranışını belirleyen kritik konu zamanlama

Piyasaların güvenli liman refleksi bu noktada devreye giriyor. Altın, jeopolitik gerilim dönemlerinde bir “sigorta” gibi çalışıyor. Ancak son dönemde altını sadece savaş riski değil; küresel faiz indirimi döngüsü beklentisi, merkez bankası alımları ve zayıf dolar teması da destekliyor. Yine de bu tür sert yükselişlerde yatırımcı davranışını belirleyen kritik konu zamanlama. Jeopolitik riskin bir anda sönümlenmesi halinde, altın tarafında hızlı geri çekilmeler görülebilir. Bu nedenle yatırımcının tek seferde altın/kıymetli maden fonlarında pozisyon almak yerine kademeli yaklaşması, risk yönetimi açısından daha rasyonel görünüyor.

Petrol ve enerji cephesinde ise daha seçici olmak gerekiyor. Petrol fiyatının yükselmesi “enerji teması”nın tamamını aynı anda yukarı taşımıyor. Petrol üreticileri ve petrol türevlerine bağlı şirketler (entegre enerji devleri gibi) ilk etapta daha net pozitif ayrışırken; yenilenebilir enerji, batarya, nükleer enerji gibi alt temalar bu dönemde görece daha riskli kalabiliyor. Yani enerji başlığı altında doğru soru “enerji mi?” değil; “hangi enerji?” olmalı. Savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı durumuna göre petrol içeren fonlar alternatif.

Sivil havacılık, talep kanalı üzerinden baskı görebilir

Jeopolitik riskin bir diğer doğal sonucu savunma harcamaları. Bu nedenle savunma sanayi teması, piyasanın gündeminde daha fazla yer bulabilir. Ancak savunma temalı fonların önemli bir kısmı aynı zamanda havacılık hisselerini de taşıyor. Sivil havacılık, belirsizlik dönemlerinde talep kanalı üzerinden baskı görebilir. Dolayısıyla yatırımcı, savunma-havacılık karmasını tek bir sepet gibi görmeden, içeriğin hangi bacağı daha baskın diye okuyarak hangi fonu alacağına karar vermeli.

Yurt içinde ise asıl tartışma yine faiz patikasında düğümleniyor. Enflasyon verisi zaten yakından izleniyordu; şimdi petrol kaynaklı geçişkenlik riski, bu izlemenin dozunu artırıyor. Politika faizinde indirimin sürmesi, piyasanın risk iştahı açısından önemli bir çıpa. Bu çıpanın zayıflaması halinde, özellikle bankacılık hisseleri ve BIST30 ağırlıklı temalar daha hassas hale gelebilir. Öte yandan sert satışlar, uzun vadeli yatırımcı için kademeli alım fırsatları yaratabilir. Burada kritik nokta “tek hamle” değil, “kademeli strateji”. Çünkü jeopolitik riskler fiyatları sert hareket ettirir; fakat diplomatik süreçler bazen beklenenden hızlı normalleşme yaratabilir.

Belirsizlik dönemlerinde iki araç öne çıkıyor: Para piyasası fonları ve değişken fonlar. Para piyasası fonları, yüksek faiz ortamında portföy için bir “bekleme odası” işlevi görüyor. Değişken fonlar ise hisse-tahvil-altın dağılımını piyasaya göre ayarlayabildiği için, belirsizlik dönemlerinde esnek bir çerçeve sunuyor. Hisse ağırlıklı değişken fonlar, “uzun vadeli pozisyon alacağım ama geri çekilmelerde hisse portföyüm esnek yönetilsin” diyenler için daha dengeli bir geçiş aracı olabilir.

Özetle, ABD-İran geriliminin piyasalara etkisi bir “fiyat artışı” hikayesinden çok, “enflasyon hikayesi” üzerinden okunmalı. Petrol şoku kalıcılaşırsa, dezenflasyon süreci ve faiz indirim patikası yeniden sorgulanır. Bu sorgulama, Borsa İstanbul’da da yön arayışını artırır. Önümüzdeki haftalarda kazananlar doğru temayı ilk bulanlar değil, riski ve psikolojiyi doğru yönetenler olacak. Mart ayı yine risk getiriyor; panik değil, strateji ve çeşitlendirme zamanı.