Yolcu sayısı 10 milyonu buldu yabancı payı 2,66 puan yükseldi

BIST 30 Endeksi geçtiğimiz haft ayı %4,88 yükselişle tamamlarken, yabancılar adeta endeksi ortadan ikiye böldü; 15 hissede alım yaparken diğer 15’inde sattılar. Kamu hisselerinde rotasyon sürdü. THY, Türk Telekom ve Türk Altın’ı alıp; Aselsan Vakıfb ank ve Emlak Konut’u sattılar.

BIST 30 Endeksi yaklaşık 1,5 aydır yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Bir önceki hafta yabancıların satış ağırlıklı işlemler yaptığı endeks hisselerinde, geçtiğimiz hafta alıma döndüler. İşlemleri kamu hisselerinde ağırlık bulurken, havacılık, telekomünikasyon ve sanayide yoğunlaştıkları gözlendi. Erdemir, Kardemir D ve Turkcell 5 gün kesintisiz yabancı girişi yaşadı; Astor Enerji, Emlak Konut ve Petkim’de ise satış tarafında durdular. Veriler yabancı fonların hisselerde kalıcı pozisyon almak yerine kısa süreli dalgalanmalardan yararlandıklarını işaret ediyor.

THY’de alıma döndüler

Yabancılar THY hissesinde paylarını 2,66 puan artırıp %23,8 seviyesine çıkardı. Şirket ağustos ayında yolcu sayısını %5,6 büyüterek 10 milyona yükseltti. İstanbul Havalimanı’nda günlük 1.787 uçuşla kırılan tüm zamanların rekoru, hisseye yönelik yabancı ilgisini artırmış görünüyor. İstanbul Havalimanında 4. ana pistinde çalışmalar ise son aşamaya geldi. Türk Telekom’da paylarını 2,61 puan artırarak %35,41’e çıkaran yabancılar, dört gün boyunca alım tarafında yer aldı. Firma, sahip olduğu gayrimenkul portföyünü değerlendirme kararı aldı; taşınmazlar daha verimli değerlendirmek adına alternatifl er üzerinde çalışıyor. Yılın ilk yarısında gelirini %9 artıran şirket, yıl sonu büyüme öngörüsünü %8’e çekti.

Fidelity Magellan sattı

Astor Enerji hissesinde yabancılar 1,53 puan satış yaparak paylarını %63,65’e indirdi. Bir zamanlar ünlü fon yöneticisi Peter Lynch’ın da görev aldığı Fidelity Magellan fonu, 31 Ağustos günü yaptığı satışlarla payını %8,76’dan %4,39’a indirdi. Astor, 97,9 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalasa da BIST 30 hisseleri içinde %2,81 kayıpla geçtiğimiz hafta düşen tek hisse oldu.

ZEYNEP'E SOR

GETİRİ ORANI MI, RİSK ORANI MI?

Getiri oranı; performans ölçümü, hedef uyumu, motivasyon, karşılaştırma. Risk körlüğü, geçmişe bağımlılık, psikolojik tuzak, istikrarsızlık.

Risk oranı; güvenlik, sürdürülebilir büyüme, bilinçli dağılım. Getiri törpüsü, karmaşıklık, aşırı temkinlilik, dinamizm kaybı, öngörülemezlik.

Belediyeden aldığı jeotermal kuyuları 10 yıl sonra projeden vazgeçerek iade etti

Zorlu Enerji, Denizli’deki Jeotermal projesinden neden vazgeçti? ● Berk Tezel

Berk; Zorlu Enerji, 2016’da Denizli Belediyesinden ihale yoluyla aldığı Tekkehamam II Jeotermal Enerji projesini 2019’da dolaylı bağlı ortaklığına devretti. Geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada ise projenin sona erdirildiğini belirterek kuyuların teslim sürecinin başlatıldığını duyurdu. Aradan geçen 10 senenin ardından projeden neden vazgeçildiğine dair açıklamada ek bir bilgi bulunmuyor. Ancak Çevre Bakanlığı’nın firmanın bir yıl boyunca açılacak ihalelere katılmasını yasaklaması, kamunun şirketi haklı görmediği anlamına geliyor.

Tuzla’daki arsanın kalanını aldı ve tam sahipliğe kavuştu. Proje için acele etmeyecek

Körfez GMYO Tuzla’daki yeri aldığına göre inşaata hemen geçer mi? ● Hasan Kanar

Hasan; Körfez GMYO, Tuzla’daki 10.587 metrekarelik arsanın önemli kısmına sahip bulunurken, diğer ortaklara ait 1.159 metrekarelik kısmını 59 milyon TL’ye satın aldı. İşlemle birlikte arazinin tamamını mülkiyetine geçirmiş oldu. Ancak söz konusu alanın nasıl bir projeyle değerlendirileceği veya gelire ne zaman yansıyacağı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Arsa mülkiyetinin tek elde toplanması, şirketin zarar yazdığı bu süreçte yeni projelerin önünü daha kolay açmasına imkan verse de, piyasanın normalleşmesini beklemesi şaşırtmamalı.

YATIRIM FONLARI

AOY fonu yabancı enerji hisselerine yatırımla bir yılda yüzde 48 yükseldi

Ak Portföy’ün yönettiği Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu (AOY), yılın ilk yarısında yükselen bir ivmeyle hareket etti. Haziranda test ettiği 0,43 TL’nin ardından yönünü aşağı çevirdi. Haziranda büyüklüğü 1,28 milyar TL’ye kadar çıkan fon, sonrasında daralan bir eğilim sergiledi. Eylülün ikinci haftasında hacmi 1,02 milyar TL’ye geriledi. Temmuzdan bu yana para çıkışı yaşanıyor. Eylülde çıkan nakit 22,8 milyon TL. Yatırımcı sayısı fiyattaki düşüşe bağlı olarak geriledi. Sayı şimdilerde 26.625 seviyesinde bulunurken, doluluk oranı %17,50. Temel stratejisi, fon varlıklarının yabancı yenilenebilir enerji şirketlerinde değerlendirmek. Portföyün %99’u yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Yeşil enerjiye yönelen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %47,74 yükselişle endeksi geçti.

TAHVİL

Bulls Yatırım, piyasadan %42,98 bileşik faizle 700 milyon TL borçlandı

Bulls Yatırım, 11.09.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39, bileşik faizi %42,98 olarak belirlendi. 175 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 05.03.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %18,69 düzeyinde. 11 Eylül itibarıyla TLREF %36,9 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Bulls Yatırım’ın verdiği %39 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,1 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFBLLY32712 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Adel’in gücü çıkışa yetmedi. Ağustosun son haftası gelen satışlarla geriledi

Taban seviyesine yakın duran Adel’de fonlar hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Düşen fiyat karşısında hisse sadece 2 fonun portföyünde yer alıyor. Fonların sahip olduğu toplam miktar sadece 4,8 bin lot seviyesinde. Miktar daha ziyade çeşitlilik niteliği taşıyor. Adel için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseyi en fazla alan Azimut Portföy’ün BIY fonu. Söz konusu fon 3.795 lota sahip. Global MD Portföy’ün yönettiği GNH fonundaysa sadece 961 lot var.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK ALTIN

Tek tek varlıklar yerine varlıkları elinde tutan şirketi satın almaya karar verdi

Türk Altın İşletmeleri, mayısta yaptığı açıklamayla toplam altı işletme ruhsatı ile Sındırgı’da faaliyet gösteren cevher işleme tesisini 69,9 milyon dolara almak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu. Yaptığı yeni açıklamayla bu defa ilgili varlıkları doğrudan almak yerine bünyesinde bulunduran Sındırgı Maden İşletmeleri firmasının satın alınmasına karar verdiğini belirtti. Anlaşma kapsamında 69,9 milyon dolar olarak öngörülen işlem bedelinin, KDV ve vergiler dâhil toplam 65,5 milyon dolar olarak revize edildi. Şirket, Kaymaz tesisinde de kapasite artışına gidiyor.

KOLEKSİYON MOBİLYA

Yeni bir otelin mobilya ve tefrişat işlerini alan şirket ilk yarıda zarar yazdı

Koleksiyon Mobilya, yurt içinde turizm sektöründe yer alan kurumsal bir müşteriyle mobilya ve tefrişat üretim ve montajının gerçekleştirilmesine yönelik sözleşme imzaladı. Söz konusu anlaşmanın toplam bedeli KDV dahil 199,4 milyon TL olduğu belirtildi. Tutar şirketin yıllık gelirinin %7,12’si seviyesinde bulunuyor. Hacimli ve kurumsal odaklı iş bağlantısı, şirketin proje bazlı üretim kabiliyetlerini destekleyerek gelirini artırmasına olanak verecek. Yılın ilk yarısında satışlarını %13 düşüren firma esas faaliyetlerden zarar yazarken, dönem sonunda da zarar sürdü.

HOROZ LOJİSTİK

Çerkezköy’de inşası süren entegre lojistik tesisini kademeli devreye alıyor

Horoz Lojistik, yatırım programında yer alan ve çalışmalarının %80’i tamamlanan Çerkezköy entegre lojistik üssünü kısmi olarak hizmete alarak açılışını gerçekleştirdi. Tesis, 100 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı alanda üç farklı depolama biriminden oluşuyor. Toplam 25.900 palet ile günlük 250 bin sevkiyat kapasitesine sahip olacak. Açıklamada lojistik üssünün, firmanın e-ticaret lojistiği hedefl erini besleyeceği ifade ediliyor. Operasyonel hacmi genişleten yatırım, müşteri hizmet kalitesini artıracak. Horoz Lojistik, yılın ilk yarısında zarar açıkladı.