Yönetim bize, bilim başkasına…

Göçer ulus, pratik çözümler ustası olur ama gözleme, deneye dayanan bilim ve teknoloji üretemez. Ayrıca neyi beslersen onu büyütürsün. Biz betonu rantı besledik, çipi teknolojiyi önemsemedik

Ülkemizde neden yeterince teknoloji üretilmediği tartışması sürüyor. Bilim ve yeniliğin, ekonomideki en belirleyici faktör olduğu bu ortamda, “bizlerin bu konudaki sıkıntısını” cesurca sorgulamak şart… Belki de bunu sosyal medya yerine bilim çevreleri, kanaat önderleri tartışmalı. “Sorunumuz nedir?” diye.

Türkler özde hâlâ göçebedir ve savaşarak başkalarının yaptıklarını elde ederler ve onları yönetirler. Kendileri çalışmaz, başkalarını çalıştırırlar. Türklerin şehirleşmesi, gecekondulaşma şeklindedir. Bu da çadır kültürünün devamıdır. Ayrıca Türklerin göçü hâlâ durmamıştır. Göçebe de bilim üretemez.

GÖÇEBE TÜRKLER BİLİM ÜRETEMEZ Mİ?

Türkler; İsviçreliler ve İsveçliler gibi bir toprağa yerleşip uzun yüzyıllar orada bir medeniyet geliştirip, şehirler kuracak ve sonunda da bilim ve teknolojide gelişme sağlayacak bir millet değildir. Rumlarla, Araplarla, Çinlilerle etkileşim halinde bulunduklarında ve onları yönettiklerinde sorun çıkmamıştır.

Türkler yönetmiş, bilim ve teknolojiyi ise diğerleri halletmiş. Fakat tek başlarına bir ülke kurduklarında çalışma, bilim ve teknolojiyi kendileri geliştirmek zorunda kaldıklarında bu kültürel genlere aykırı durumla baş edememişlerdir. Kendi işini beceremeyen dahi “ben başkan olsam” diye akıl verir durur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bilime dair…

Uzmanlık neden gelişmez?

Herkesin her işten anladığı insanların ülkesidir Türkiye. Uzmanlık hem para etmez hem de aşağı görülür. Her Türk doğuştan başkandır ve milli takımlar teknik direktörüdür. Her işten anlarız(!)

Tek icadımız yoğurt mu?

Yıllarca “fütühatçı” olan bu milletin göçebe ve teknolojide başarısız olmasının kökeninde, göçebe hayattan kalan kültürel genlerin etkisi olduğu söyleniyor. “yoğurt Türklerin icadıdır” ile yetiniyoruz.

NOT

ÖNEMLİ OLAN ÖNCELİK DEĞİLSE UNUT GİTSİN

Bir şeyi önemli olmaktan öncelikli olmaya taşımıyorsanız, unutun gitsin. Türkiye’nin bilimsizliği de bu kuralın kapsama alanına giriyor. “Göçebe Türkler neden bilim üretemiyor?” gibi rahatsız edici sorunun cevabını ararken, ortaya atılan düşüncelerin temelinde yatan da bu olgu zaten…

BİLİM LÛGATI

İnovasyon: Yenilikçilik, farklı düşünceler geliştirebilme becerisi, olmayanı oldurma yöntemleri

Teknoloji: Makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin tümünü kapsayan uygulama bilgisi

İcat: Daha önce var olmayan bir ürünün, yöntemin veya cihazın insan çabasıyla ilk kez geliştirilmesi

Bilim: Evreni, doğa olaylarını, toplumsal gerçekleri sistematik inceleyen, kanıta dayalı süreçler