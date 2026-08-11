Yönetim bize bilim başkasına

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Göçer ulus, pratik çözümler ustası olur ama gözleme, deneye dayanan bilim ve teknoloji üretemez. Ayrıca neyi beslersen onu büyütürsün. Biz betonu rantı besledik, çipi teknolojiyi önemsemedik

1- SORUN: Ülkemizde neden yeterince teknoloji üretilmediği tartışması sürüyor. Bilim ve yeniliğin, ekonomideki en belirleyici faktör olduğu bu ortamda, “bizlerin bu konudaki sıkıntısını” cesurca sorgulamak şart… Bilim çevreleri, kanaat önderleri tartışmalı. Sorunumuz gerçekte nedir diye.

2- ETKİSİ: Türkler özde hala göçebedir ve savaşarak başkalarının yaptıklarını elde ederler ve onları yönetirler. Kendileri çalışmaz, başkalarını çalıştırırlar. Türklerin şehirleşmesi, gecekondulaşma şeklindedir. Bu da çadır kültürünün devamıdır. Göçümüz hala durmadı, Göçebe de bilim üretemez.

GÖÇEBE TÜRKLER TEKNOLOJİ ÜRETEMEZ Mİ?

3- ÇÖZÜM: Türkler; İsviçreliler ve İsveçliler gibi bir toprağa yerleşip uzun yüzyıllar orada bir medeniyet geliştirip, şehirler kuracak ve sonunda da bilim ve teknolojide gelişme sağlayacak bir millet değildir. Rumlarla, Araplarla, Çinlilerle etkileşimle onları yönettiklerinde sorun çıkmamıştır.

4- YÖNTEM: Türkler yönetmiş bilim ve teknolojiyi ise diğerleri halletmiş... Fakat tek başlarına bir ülke kurduklarında, bilim ve teknolojiyi kendileri geliştirme zorunda kaldıklarında bu kültürel genlere aykırı durumu çözememişlerdir. Kendi işini yapamaz ama “ben başkan olsam” diye akıl verir durur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bilime dair…

Uzmanlık neden gelişmez?

Herkesin her işten anladığı insanların ülkesidir Türkiye. Uzmanlık hem para etmez hem de aşağı görülür. Her Türk doğuştan başkandır, milli takımlar teknik direktörüdür. Her Türk her işten anlar.

Tek icadımız yoğurt mu?

Göçebe ve teknolojide başarısızlığın kökeninde, göçebe hayattan kalan kültürel genlerin etkisi olduğu söyleniyor. Bu yüzden; “yoğurt Türklerin icadıdır” tesellisinden öte gidemiyoruz maalesef.

NOT

ÖNEMLİ OLAN ÖNCELİK DEĞİLSE UNUT GİTSİN

Bir şeyi önemli olmaktan öncelikli olmaya taşımıyorsanız, unutun gitsin. Türkiye’nin bilimsizliği de bu kuralın kapsama alanına giriyor. “Göçebe Türkler neden bilim üretemiyor?” gibi rahatsız edici sorunun cevabını ararken, ortaya atılan düşüncelerin temelinde yatan da bu olgu zaten…

BİLİMSİZLİK LÛGATI

Biat: Beynin öğrenmeye son vermesi, muktedirin kararlarına tabi olmak, yaratıcılığı öldürmek

Taklit: Başkasının yaptığını kopyalamak… Gelişim böyle başlar, sonra da taklidin yerini özgün alır

Farklı düşünce: Herkesin bildiğini bırakıp herkesin gördüğünden fazlasını görme feraseti

Yaratıcılık: Her insanda var olan tanrısal cevher ama bazılarımız bu kelimeye dahi rezerve koyuyor