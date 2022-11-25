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  4. Yöresel lezzetler fuarına 167 firma katıldı

Yöresel lezzetler fuarına 167 firma katıldı

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan

Diyarbakır’ın turizmine ciddi katkılar sunan fuarlardan birini daha geride bıraktık. Dördüncü Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı… Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve ALZ fuarcılık tarafından organize edilen fuar 15-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Bu yıl fuarın onur konuğu Hatay ilimizdi. Hatay’ın eşsiz lezzetlerini tanıma ve tatma imkanı bulduk. Fuarın bu yılki ziyaretçi sayısı henüz belli olmadı. Ama geçtiğimiz yıl 246 bin ziyaretçiye ve 52 farklı ilden 150 firmaya ev sahipliği yapmışız. Bu yıl ise, 55 farklı ilden 167 firma ve kuruluş fuara iştirak etti.

Fuarda ayrıca GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kooperatiflerin kurumsal güçlerinin birleştirilmesi programı kapsamında finanse edilen ve Yenişehir Belediyesince 15 kadın kooperatifinin içinde bulunduğu “Üretimin Gücü Birleşiyor”  projesiyle gerçekleştirilen eğitim programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kadınlarımızın üretim ve ticaretteki başarı hikâyelerini dinlemek ayrı bir güzellik kattı organizasyona.

Başta Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su olmak üzere, fuara katkı sunan tüm kurum ve kuruluşların emeğine sağlık. Ayrıca, fuarda 31 metrelik yöresel örgü peynirimiz ile açılış kurdelesi yapan ve Diyarbakır’ın yöresel lezzetlerini yurt içine ve yurt dışına gönderen Gültekin Peynircilik’in sahibi olan Metin, Mehmet ve Hacı kardeşleri de duyarlılıklarından dolayı kutluyorum.

Gurme ve yöresel lezzetler fuarımızın sponsoru ise Trendyol’du. ALZ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz’ün vesilesi ile fuara gelen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet ettik. Ozan bey daha önceden TOBB’da yürüttüğü görevinden dolayı Diyarbakır iş dünyası tarafından tanınan, bilinen ve çok sevilen bir isim. Biz de sohbetimizde Trendyol’un Diyarbakır’daki faaliyetlerinden bahsettik. Trendyol’un Diyarbakır’da çalıştığı 2 bin 146 şirket var. Bireysel satıcılar eklendiğinde ise bu sayısı 4 bin civarında. 98 tane Trendyol Express taşıyıcısı mevcut. Tabi ki bu taşıyıcıların her biri bireysel girişimci. Kendi araçları ile taşıma yapan kişiler. Diyarbakır’a bir yıl içerisinde gelen sipariş sayısı ise 2 milyon civarında. Önemli olan bir konuda buradaki işletmelere kaynak akışı. Normalde bizim sıcak paramız hep dışarı akarken, örneğin zincir marketlerde olduğu gibi, Trendyol’da ise tam tersi bir durum var, buradaki işletmelere sıcak para geliyor. Ayrıca Diyarbakır’daki satıcılar Trendyol ile çalışmaya başlamadan önce istihdam sayıları ortalama altı kişi. Trendyol’da satışa başladıktan sonra ise fazladan iki kişi daha istihdam etmeye başlamışlar. 2 bin 146 satıcının fazladan iki kişiyi daha istihdam etmesinin sonucunu size bırakıyorum…

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