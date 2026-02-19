Yüksek getiri endeks dışında kazançlar servet boyutunda

BIST 500’de hem kârlılık hem de getiride öne çıkan 20 şirketten sadece 4’ü ana endekslerde yer alıyor. Geriye kalanlar gözden uzakta ve ana endekslerin radarına girmeden %2.392’ye varan astronomik getiriler ve rekor marjlarla sessiz sedasız yüksek kazançların oluşmasını sağladı.

Borsada Büyük Balıkların ağır ve sakin hareket ettiği bir süreçte küçük ama Hızlı Balıklar süratleriyle baş döndürdü. Risk almaktan kaçınanlar genellikle güvenli liman olarak BIST 30 ve BIST 100’e odaklanırken; asıl büyüme hikayesi ve marj patlaması, endeksin arka sokaklarındaki şirketlerde yaşandı. Ana endeks dışındaki 16 hisse yüksek performanslarıyla sıralamada öne çıktılar. Endekste ağırlığı düşük ama özsermaye kârlılıkları yüksek bu şirketler, Endeks Üstü’nün de ötesinde, Endeks Dışı kazançlar sağladı.

Ana endekslerin iyileri

Sıralamada ilk 20’ye giren Destek Finans, BIST 30 içinde yer alıyor. Hisse, bir yılda %1.214’lük yükselişiyle dikkat çekti. Şubat 2025’te borsaya gelen hisse, arada kâr satışları yaşasa da oldukça güçlü bir çıkış kaydetti. Geçtiğimiz yıl hızlı yükselen finansman giderlerine rağmen yıl sonu kârını %78 artırdı. Büyüme hızı, yüksek F/K ve PD/DD oranını tolere etmesini sağladı.

BIST 100 kapsamında yer alan Katılımevim’in fiyatı, son bir yılda %660 yükseldi. Firma, büyüyen mali yapısıyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl %195 artan finansman geliriyle ve %299 büyüyen yıl sonu kârlılığıyla yatırımcısına olumlu mesaj vermeye devam ediyor. Son olarak Mersin’de açtığı şubeyle birlikte toplam sayıyı 91’e çıkardı. Hızlı büyüme gelir ve kârlılığı destekliyor.

Listenin en hızlısı

Tera Yatırım Menkul Değerler, geçtiğimiz yıl oldukça güçlü bir performans sergilerken, aralık ayında en yüksek 343,75 TL’yi test etti. Ardından sert bir realizasyon yaşadı. Gözlenen düşüşe rağmen yıllık getirisi %2.392 seviyesinde bulunuyor. Son bir aydır yeniden hisseye yönelik artan bir ilgi söz konusu. Şirket 2025’te gelirini %4.968 büyütürken dönem sonu kârını da %6.921 yükselterek 37,3 milyar TL’ye çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

HIZLI GELİR Mİ, UZUN DEĞER Mİ?

Hızlı gelir; sıcak para, motivasyon, manevra gücü, kolay erişim, yeni kaynak. Yüksek risk, yoğun çaba, vergi yükü, volatilite, getiri stresi.

Uzun değer; bileşik etki, dirençli yapı, zaman avantajı, güçlü itibar, güvence. Zaman maliyeti, nakit darlığı, belirsizlik, trend kaybı, motivasyon düşüşü.

Ağrı’daki jeotermal yatırımlarının riskini TKYB üzerinden hedge etmek üzere anlaşmaya vardı

Zorlu Enerji’nin TKYB ile yaptığı anlaşmanın neyi amaçladığını anlamış değilim. /İsmail Halıcı

İsmail, enerji yatırımlarında, bilhassa jeotermalde en büyük risk kuyunun boş çıkmasıdır. Ciddi maliyetlere rağmen kaynak bulunamazsa yatırım boşa gider. Zorlu Enerji’nin aralıkta TKYB ile imzaladığı anlaşma, tam da bu riski yönetmek için finansal kalkan niteliğinde. Dünya Bankası destekli Risk Paylaşım Mekanizması sayesinde, Ağrı Diyadin’de açılacak 3 kuyu başarısız olsa dahi, maliyetin önemli bir kısmı fon tarafından karşılanacak. Böylece şirket, arama faaliyetinin mali külfetini TKYB üzerinden hedge etmiş oluyor. Girişim şirketin büyüme eğilimini korurken, olası zararları bilançosundan uzak tuttuğu bir yöntem olarak okunabilir.

Kârı erise de kurum beklentileri olumlu. Nakit gücünün yüksek olması ilgiyi destekliyor

Mavi’nin son günlerdeki artışının gerekçesi nedir? /Zafer Bayrak

Zafer, dokuz aylık verilere bakıldığında Mavi’nin görünümündeki tezatlık dikkatlerden kaçmıyor. Satışlar %7, net kâr ise %31 erirken hisse fiyatı yukarı gidiyor. Bunun sırrı, borsanın bugünden ziyade yarını fiyatlamasıyla alakalı. Hisse, şimdilerde 49 TL seviyelerinde bulunurken yatırımcılar, şirketin daralmasından öte kurumların önerdiği 62,21 TL’lik ortalama hedef fiyatına odaklanmış oldukları anlaşılıyor. Ayrıca şirketin Net Borç/ FAVÖK oranının -0,26 olması, yani kasasının nakit dolu olması önemli bir güven yarattığı anlaşılıyor. Nakit gücü yüksek şirketler, kâr düşse de geleceği satın alanların ilgisini çekebilmekte.

YATIRIM FONLARI

ICA fonu altının performansıyla bir yılda %101 kazandırdı

ICBC Turkey Portföy’ün idaresindeki Altın Fonu (ICA), ocak ayında sergilediği hızlı büyümenin ardından şubatta bir miktar küçülürken üçüncü haftasında 805,9 milyon TL büyüklüğünde bulunuyor. Portföyünün %64,51’i kıymetli madenlere, %13,38’i kamu borçlanma araçlarına ayırırken dengeli bir varlık dağılımı sergiliyor. Son üç ay düşük seviyelerde de olsa nakit girişi yaşadı. Şubatta 11,2 milyon TL nakit girişi gözlendi. Yatay ve sınırlı bir artışla ilerleyen yatırımcı sayısı şimdilerde 3.590 olurken %13,44 doluluk oranına sahip. Altına dayalı yatırım araçlarına odaklanan stratejiyle hareket eden ICA, altına yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Son bir yılda %101,48 getiri sağlarken, altının fiyatındaki yükselişi yatırımcısına yansıtıyor. Aynı sürede altın fonların ortalama getirisi %104,57 oldu.

TAHVİL

Brisa, piyasadan %36,68 bileşik faizle 1,5 milyar TL borçlandı

Brisa, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 17.02.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %32,5, bileşik faizi %36,68 olarak belirlendi. 730 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 17.02.2028 olarak açıklandı.

%32,50 YILLIK BASİT FAİZ

17 Şubat itibarıyla TLREF %36,7 seviyesinde bulunuyor. Buna göre BRISA sunduğu %32,5 basit faiz, TLREF’in 4,2 puan altında yer alıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında firma için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSBRSA22817 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SMARTİKS YAZILIM

Birleşme görüşmelerine başladı. İki şirketin yetkinliğini bir araya getirerek sinerji sağlayacak

Smartiks Yazılım, büyüme stratejisi kapsamında E Kampüs ile bağlayıcı olmayan birleşme görüşmelerine başladığını duyurdu. Şirket, CRM ve veri analitiği alanındaki yetkinliğini E Kampüs’ün güvenlik ve eğitim çözümleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Devralma yoluyla planlanan birleşme, ürün çeşitliliğini ve pazar payını artırmayı amaçlıyor. Yazılım sektöründe birleşmeler, teknolojik yetkinlikleri tamamlamak ve müşteri portföyünü genişletmek için stratejik bir yol olarak kullanılabilmekte. Farklı uzmanlıkların bir araya gelmesi, maliyet sinerjisi yaratırken rekabet avantajı da sağlayabilmekte. Uçtan uca hizmet sunmak, dijital dönüşüm pazarında konumu güçlendiren bir durum. Smartiks’in de bu hamleyle hizmet ağını genişletme arzusu öne çıktığı gözleniyor.

ÖZSU BALIK

Kütahya’da GES kurulumu için anlaşmaya vardı. Sürdürülebilirlik hedefini destekleyecek

Özsu Balık, bağlı ortaklığı Unifeed aracılığıyla Kütahya Simav’da güneş enerjisi santrali kuracağını duyurdu. Toplam 4000 kWe gücündeki tesis için anlaşmaya varıldı. Yatırımın maliyeti KDV hariç 3,8 milyon dolar olarak öngörülüyor. Yıllık 9000 mWh elektrik üretimi hedefl enen santral, sürdürülebilirlik hedefini destekleyecek. İzin süreçlerinin ardından faaliyete geçmesi bekleniyor. Enerji maliyetleri, sanayi üretiminde kârlılığı doğrudan etkileyen en önemli kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, şirketlerin karbon ayak izini düşürürken elektrik giderlerini minimize etmesine olanak tanıyor. Özellikle ihracat odaklı firmalar için yeşil enerji kullanımı rekabet avantajı sağlamakta. Uzun vadede enerji bağımsızlığını güçlendirecek.

F.M. İZMİT PİSTON

Mevcut kullandığı üretim hattı yerine ana ortaktan başka bir hattı aylık 342 bin TL’ye kiraladı

F.M. İzmit Piston, 2025 yılına ait kiralık üretim hattı sözleşmesini sonlandırırken bunun yerine ana hissedarının başka bir hattını kiralamaya karar verdi. TSKB Değerleme Raporu’na göre yeni hattın aylık kira bedeli KDV hariç 342.000 TL olarak belirlendi. Şirketin, üretim kapasitesini korumak ve verimliliği artırmak amacıyla bu değişikliğe gittiği anlaşılıyor. F.M. Powertrain, şirketin %77,74’üne sahip bulunuyor. Sanayi sektöründe faaliyet yürüten şirketlerde üretim hatlarının kiralanması, yüksek yatırım maliyetinden kaçınmanın bir yolu olarak tercih edilebiliyor. Özellikle ana hissedarla yapılan işlemler, operasyonel sürekliliği sağlarken finansman yükünü hafifl etmekte. Makine parkurunun güncel kalması, ürün kalitesini ve rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.