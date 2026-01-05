Yükselen banka sektörü kazandıran başka hisseler

BIST Tüm Endeksi haftayı %0,56 artıda tamamlarken, banka hisseleri %6,78’lik yükselişle öne çıktı. Ancak haftanın en yüksek getirileri banka dışı hisselerde görüldü. Rubenis Tekstil %30 ve BMS Çelik %27 ile yükselenler arasında ilk sırada geldi.

Geçtiğimiz hafta BIST Tüm Endeksinde 331 hisse yükselirken, 212’si değer yitirdi. Getiri tarafında 4 hisse %20’nin üzerine çıktı. Bankacılık sektörü %6,78 ile haftanın en güçlü yükselişini kaydederken, sigorta sektörü %5,83’lük düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu. Buna rağmen hem bankalar yükseliş tarafında hem de sigorta şirketleri düşüş tarafında haftanın en uç hareket eden hisseleri arasında yer almadı. Fiyatlamalar sektörlerden çok hisse bazında şekillendi. Haftanın en yüksek getirisi %30,77 ile Rubenis Tekstil’de gerçekleşti. Yıl boyunca dalgalı ancak düşen bir yapıya sahip olan Rubenis Tekstil, son üç günde tavan serisiyle yükseldi. Şirketin Şanlıurfa’daki boyahane fabrikasını toplamda 1,1 milyon TL’ye satması çıkışta etkili oldu. Tahsilat 20 ayda taksitler halinde gerçekleşirken nakit yapısını güçlendirecek. BMS Çelik %27,44 ile en fazla yükselen bir diğer şirket konumunda. Son üç işlem gününde yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği firma oldu. Yakın tarihli bir gelişme ya da açıklaması olmayan şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %20 azaltsa da esas faaliyetlerinden zarardan kâra geçti. Dönem sonundaysa azaltmakla birlikte zarar sürdü.

Haftanın kaybettirenleri

Haftanın en sert düşüşü Sümer Varlık Yönetim’de yaşandı. Hisse %34,31 geriledi. Fiyatı yükselen bir eğilimle hareket ederken aralık ayının ilk haftası en yüksek 517,50 TL’ye kadar çıktıktan sonra satış baskısı altında kaldı. Bir aylık kaybı %79,55 seviyesinde.

ZEYNEP'E SOR

FİZİKİ ALTIN MI, ALTIN FONU MU?

Fizikî altın; somut varlık, bağımsızlık, evrensel kabul, sistem dışı, uzun ömür. Depolama sorunu, yavaş likidite, bölünemezlik sorunu, taşıma riski. Altın fonu; likidite, düşük maliyet, bölünebilirlik, profesyonel yönetim, erişim kolaylığı. Yönetim ücreti, fiyat farkı, fiziki erişimin olmaması.

Başlangıç için kavramları öğrenmek doğru yaklaşım. Kurum sitelerinde bu bilgilere ulaşılabilir

Ekonomiyle alakalı sözlük türünden kaynaklar önerebilir misiniz? / Hasan Berk İşcan

Hasan, ekonomiye sağlıklı giriş, kavramları öğrenmekten geçer. Piyasanın dilini bilmek, ekonomi ve piyasa ilişkisini kavratır. Bu noktada finansalokuryazarlik. gov.tr sitesi doğru bir başlangıçtır. Ayrıca SPK, Borsa İstanbul ve TCMB’nin sitelerindeki kendi alanlarına yönelik sözlük ve kitapçıklar da faydalıdır. İkinci aşamada kavramların piyasa pratiğinde nasıl çalıştığını anlamak açısından ekonomi analizlerini okumayı gerektirir. Bu yorumlar haber, kavram ve fiyat arasındaki bağı kurmayı sağlar. Üçüncü aşamadaysa bilanço okuma gelir. Bu nokta bilançoyu karmaşık tablodan çıkarıp şirketin hikâyesini anlatan metne dönüştürür.

TEFAS ile BEFAS farklı işleve sahip. BEFAS’ta temel motivasyon uzun vadeli birikim

TEFAS ile BEFAS ayrımı yersiz değil mi? BES hesabına neden istediğimiz fonu alamıyoruz? /Yiğit Doğan

TEFAS ile BEFAS ayrımı ilk bakışta gereksiz gibi görünse de farklı işlevleri vardır. TEFAS, tüm yatırımcılara açık bir platformudur. BEFAS ise BES içinde, uzun vadeli birikimi ve risk dağılımını esas alan sınırlı bir yapıdır. Bu nedenle BEFAS’ta yer alan fonlar, emeklilik mevzuatı, fon türü sınırlamaları ve katılımcı risk tercihi gibi kriterlere göre filtrelenir. Ayrım, sistemin uzun vadeli amacına dayanır. Ayrıca BES, vergi avantajı ve devlet katkısı sunduğu için daha kontrollüdür. Likiditesi yüksek ama kısa vadeli dalgalanmaya açık fonların BES’e doğrudan girmesi, sistemin uzun vadeli yapısına aykırı olup öngörülebilirliği engeller.

YATIRIM FONLARI

KKL fonu, katılım ilkeleriyle altı ayda %24,4 getiriye ulaştı

Allbatross Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (KKL), kasımda yaklaşık yarı oranda küçülme yaşadı. Sonrasında sınırlı da olsa küçülme devam etti. Ocak başı itibarıyla 2,61 milyar TL büyüklüğe sahip. Ekimden bu yana nakit çıkışı gözlenen fonda yılın ilk günleri 18 milyon TL nakit çıktı. Gelişmeler kısa vadeli likidite tercihlerindeki değişimin yansımasını gösteriyor. Yatırımcı sayısı 841 ile bir miktar daha azalırken, %17,33 doluluk oranına sahip. KKL, faizsiz finans ilkelerine uygun, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25–90 gün arasında olan kısa vadeli bir yapı izliyor. Risk seviyesi 2 olan fon, düşük dalgalanma arayan ve nitelikli yatırımcı profiline hitap ediyor. Son altı ayda %24,36 getiri sağlarken, aynı sürede katılım fonların getirisi %11,59 düzeyinde kaldı. Yönetim ücreti %1,75.

TAHVİL

Nurol Varlık, %42,22 bileşik getiriyle 400 milyon TL borçlandı

Nurol Varlık, 02.01.2026 vade başlangıçlı kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %38,50, bileşik getirisi ise %42,22 düzeyinde. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 182 gün vadeli ve ödeme tarihi 03.07.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getirisi %19,2 olacak.

%38,50 YILLIK BASİT FAİZ

2Ocak tarihli TL Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) %37,57 seviyesinde. Nurol Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %38,5 basit getirisi, TLREFK’nın 0,93 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDNVKA72610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CW ENERJİ

TOPCon güneş hücrelerinde sertifikasyonu tamamladı. Yeni işlerde avantaj sağlayacak

CW Enerji, yerli üretim TOPCon güneş hücreleri için uluslararası geçerliliğe sahip IEC 63209 sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı. Söz konusu sertifikasyonun, mevcut standartlara kıyasla daha uzun süreli ve daha zorlu dayanıklılık testlerini içerdiği, ürünlerin uzun vadeli saha performansı ve güvenilirliğini teyit ettiği belirtildi. IEC 63209 sertifikasyonu, yeni nesil yüksek verimli güneş hücrelerinde dayanıklılık ve uzun dönem performans ölçümlerini öne çıkaran bir referans niteliği taşıyor. Özellikle TOPCon teknolojisi, klasik hücrelere kıyasla daha yüksek verim ve düşük performans kaybı hedefiyle geliştiriliyor. Küresel pazarda bu tür sertifikalar, ürünlerin bankalarca krediye uygunluk ve büyük ölçekli projelerde tercih edilmesi açısından önemli.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER

İngiltere’deki kamu kuruluşuna üçüncü sevkiyatını gerçekleştirdi. 2025 yılı geliri büyüyecek

Oncosem, %95 yerlilik oranıyla ürettiği IVEIN marka ürünleriyle İngiltere Sağlık Bakanlığı’na bağlı NHS tarafından yürütülen ve yaklaşık 700 hastaneyi kapsayan ihalede imzaladığı sözleşme kapsamında sevkiyatlarını sürdürüyor. Toplam bütçesi 115 milyon sterlin olan ve 2+2 yıl süreli ihalede, üçüncü sevkiyat 31 Aralık’ta gerçekleştirildi. Kalan sevkiyatlar izleyen aylarda devam edecek. NHS gibi merkezi ve büyük ölçekli sağlık sistemlerinin tedarik ihaleleri, medikal cihaz üreticileri için uzun vadeli ve yüksek hacimli gelir görünürlüğü sağlıyor. Bu tür ihaleler, aynı zamanda üretim kapasitesi, kalite belgeleri ve lojistik süreklilik açısından firmaların operasyonel yetkinliğini de test etmekte. Gönderdiği iki sevkiyatın geliri 2025 yılı gelirine yansıyacak.

YEO TEKNOLOJİ

Vodafone için yapacağı anahtar teslim GES projesinde krediyi temin etti. İlk dilim hesapta

Yeo Teknoloji, Vodafone için yürüttüğü güneş enerjisi santrali projesinin finansmanı kapsamında Ak Finansal Kiralama ile 57 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. ESCO – Yap İşlet Devret modeliyle gerçekleştirilecek projede geliştirme, kurulum, işletme ve finansman Yeo Teknoloji tarafından üstleniliyor. Kredinin ilk dilimi hesaba geçti. ESCO modeli, yüksek elektrik tüketimi olan şirketler için enerji maliyetlerini uzun vadeye yayarak yönetilebilir kılmayı amaçlıyor. Özellikle telekomünikasyon sektörü gibi kesintisiz enerji ihtiyacı bulunan alanlarda, öz tüketim odaklı GES projeleri hem maliyet hem de karbon salımı açısından tercih ediliyor. Yeo Teknoloji açısından kredi diliminin devreye girmesi, söz konusu projenin uygulama