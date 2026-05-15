Yunanistan’ın en büyük yaban mersini üreticisi oldu, İpsala’da 266 dönüme 150 bin fidan dikecek

BATI Trakya Türklerinin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet’in oğlu, DCT Trading’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet’in öyküsünü COVID-19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurduğu günlerde, Ağustos 2020’de buluştuğumuzda dinlemiştim.

Mehmet Çavuşoğlu, Barış Mustafa, Levent Sadık Ahmet Onur Musfata

Keşanlı Yönetici ve İşadamları Derneği (KEYİAD) Başkanı Ahmet Eler, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Prof. Murat Ferman ve Levent Sadık Ahmet’in katıldığı bir buluşma organize etmişti.

Levent Sadık Ahmet, o buluşmada bana bir broşür uzatıp, anlatmıştı:

- 2015 yılında Gümülcine Yaka’da bölgenin adını taşıyan bir kiraz paketleme fabrikası kurdum. Yaka ve yakın çevresinde kiraz üretimi başarılı. 80’den 1400 rakıma kadar alada kiraz topluyoruz. Hasat Mayıs’ta başlıyor, Temmuz ayında bitiyor.

Paketledikleri kirazları çoğunlukla Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini bildirmişti:

- Yunanistan’da iç pazara satışımız yok. Avrupa ülkelerinin yanı sıra başta Hong Kong olmak üzere bir miktar da Asya’ya ihracatımız var.

Gümülcine’ye yaptığı yatırımla ilgili duygularını şöyle anlatmıştı:

- Babamın vefatından sonra ben 12 yaşındayken her şeyimizi bırakıp ayrıldığımız Gümülcine’ye yatırım yapmak benim için çok anlamlı oldu.

Levent Sadık Ahmet, son 2-3 yıldır her karşılaşmamızda davetini yineledi:

- Birlikte Gümülcine’ye gidelim. Orada yaptığımız işleri görmeni çok isterim.

Sonunda geçen hafta Perşembe gecesi karayoluyla Gümülcine’ye gittik. Cuma günü kiraz paketleme fabrikasının yanı sıra yaban mersini yetiştirdiği alanları gezdik. Dönüşte İpsala’da 266 dönümlük alanda süren hazırlıkları yerinde gördük.

Fabrikada önce yakın üst yönetim ekibiyle tanıştık:

Mehmet Çavuşoğlu: İlkokul arkadaşı ve ortağıyım. Asıl mesleğim inşaat mühendisi.

Sıra arkadaşıyız. Mali müşavirim. Yaka’da satış ve finansmana bakıyorum. Onur Mustafa Ahmet: İlkokul ve mahalle arkadaşıyım. Yaka’da Genel Müdürüm.

Ziraat mühendisiyim. Yaka’da görev yapıyorum. Metin Mahmutlu: Makine mühendisiyim. 2020’den beri Yaka’dayım.

Yaka’da işletme müdürüyüm. Hakan Halil: Ziraat mühendisiyim. 2021’de Yaka’da göreve başladım.

Ardından kiraz hasat sezonu hazırlıkları süren fabrikayı gezdik. Levent Sadık Ahmet, tesiste ortam sıcaklığının 10 dereceyi geçmediğini belirtti:

- Kirazların yıkandığı suyun sıcaklığı 3 derecedir. Soğuk zinciri ürün tesise girdiği andan itibaren devam ettiririz. Paketlendikten sonra soğuk zinciri bozmayan donanıma sahip TIR’lara, kamyonlara yüklenirken de, yükleme alanını soğuturuz.

Onur Mustafa Ahmet, kiraz paketleme bandının ayrıştırma bölümünde 35 farklı sensörün farklı açılardan görüntüleme yaptığını kaydetti:

- Bandın bu bölümünde saniyede 110 kiraz geçer…

İstihdamda kadın ağırlığını vurguladı:

- Tesisimizde kadın çalışan oranı yüzde 95 düzeyinde bulunuyor.

Levent Sadık Ahmet araya girdi:

- Bu tesisten çıkan ürünlerin tamamı ihracata gider…

Fabrikanın bulunduğu bölgeyi tanıtmaya geçti:

- Yaka Bölgesi, Yunanistan’ın Gümülcine şehrinin Kuzeybatısında Rodop Dağları’nın eteklerinde yer alıyor ve kiraz yetiştiriciliğinde 100 yılı aşkın geçmişe sahip.

Bölgenin mikroklimasına dikkat çekti:

- Rodop Dağları’nın sağladığı doğal koruma sayesinde bahçelerimiz kışın sert rüzgarından korunurken, yaz aylarında gündüz sıcak ve gece serin geçen iklim kliması yapısı kaliteli ürün elde etmemizi sağlıyor. Kısacası “Yaka”, kiraz üretiminin kalbinde bulunuyor.

Üretici kimliklerini güçlendirme hedefiyle 2021 yılında “Bluefarm”ı kurduklarını belirtip sürdürdü:

- “Bluefarm” bünyesinde “Yaka” bölgesinde satın aldığımız ve uzun süreli kiraladığımız 200 dönüm arazi üzerinde yaban mersini üretimine girdik. 2023 yılında ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Kısa sürede Yunanistan’ın en büyük yaban mersini üreticisi olduk.

Onur Mustafa Ahmet, yatırım ve kapasite artışlarını sürdürdüklerini kaydetti:

- Bu yılki kapasite artışımızla birlikte 70 bine yakın saksıda ekili yaban mersini fidanımız olacak.

Levent Sadık Ahmet’le İstanbul’a dönerken Edirne’nin İpsala ilçesindeki yeni yatırım alanına uğradık:

- Eylül 2025’te kurduğumuz “Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.” ile Türkiye’deki üretim gücümüzü genişletmeyi hedefledik. 266 dönümlük arazimizde modern üretim altyapısını kuruyoruz. İpsala’da 62 bin saksı ile başlayıp 150 bine çıkacağız.

Levent Sadık Ahmet, 2002 yılında, öğrencilik günlerinde pamuk ticaretiyle çıktığı yolculukta Gümülcine Yaka’da kiraz paketleme tesisiyle üretime sıçradı… 2021 yılında “Bluefarm”ı kurup Yunanistan’ın önde gelen yaban mersini üreticisi konumuna yükseldi…

Eylül 2025’te de İpsala’da 5 milyon Euro’luk yaban mersini yatırımı için kolları sıvadı…

Levent Sadık Ahmet, 200 dönümü Gümülcine’de, 266 dönümü de İpsala’da olmak üzere toplam 466 dönümlük alana yayılarak yaban mersini üretiminde iddialı noktaya ulaştı…

5 dönümlük yaban mersini 200 dönümlük pamukla Aynı geliri sağlayabiliyor

DCT Trading Group’un Yaka’daki Genel Müdürü Onur Mustafa Ahmet, yaban mersini üretimiyle ilgili aşamaları şöyle anlattı:

İçinde özel toprak bulunan saksıya dikilen yaban mersini fidanı ilk yılında 300 gram meyve veriri.

İkinci yıl ürün miktarı 1.5 kilogram olur.

3’üncü yıl üretim 3 kilograma çıkar.

4’üncü yıl 4.5 kilograma ulaşır.

Sonraki 10-11 yıl boyunca fidan başına yaban mersini üretimi 4.5-5 kilogramla devam eder.

Bir fidanın ömrü ortalama 15 yıldır.

Yatırım maliyetini sordum, saksı başına rakamı paylaştı:

- Saksı başına yatırım maliyeti 25-30 Euro dolayında.

Yaban mersininin kilogram başına ihracat gelirini merak ettim, Gümülcine’den Avrupa ülkelerine satış verisini ortaya koydu:

- Kilogram başına ihracat gelirimiz 10 Euro düzeyinde. Kirazda kilogram başına gelir de 3.5-4 Euro.

Yaban mersini tarımının gelir avantajını daha iyi anlatmak için pamukla karşılaştırdı:

- 5 dönümlük yaban mersini tarımının geliri 200 dönümlük alanda gerçekleştirilen pamuk tarımıyla aynı düzeydedir.

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, yaban mersini tarımının gelir potansiyelini anlatmak için Polonya’yı örnek gösterdi:

- Polonya’nın yıllık yaban mersini geliri 700 milyon Euro’yu buluyor.

Yaban mersini saksılarını Yalova’daki ‘Agro Mini’den Aldığı teknolojiyle yönetiyor

YAKA Genel Müdürü Onur Mustafa Ahmet, hem fabrikanın yanı başındaki 15-20 dönümlük deneme bahçesini hem de yakın bölgedeki yaban mersini bahçesini gezerken şu noktaya dikkat çekti:

- Toplam 60 bin saksının nemini, hangi aşamada su, gübre verebileceğimizi “yapay zeka” ile izliyoruz. Sistem saksıların ihtiyacıyla ilgili uyarı veriyor. Sistemi yöneten ekip ona göre devreye giriyor.

Levent Sadık Ahmet, yaban mersini bahçelerini yöneten ekibe işaret etti:

- Şu anda 150 dönümlük alanı 4 kişilik ekiple yönetebiliyoruz. Bu kolaylığı bize Yalova’dan “Agro Mini”den aldığımız teknoloji sağlıyor.

İş Bankası’nın ‘Maxis’i ‘Bluefarm’a 1.5 milyon Euro yatırım yapacak

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet’le gittiğimiz Gümülcine’de Başkonsolosumuz Aykut Ünal’la da buluşup sohbet ettik.

Levent Sadık Ahmet, o sohbet sırasında “Bluefarm”ın ulaştığı yaban mersini başarısını perçinleyen gelişmeye işaret etti:

- Türkiye İş Bankası’nın iştiraki olan “Maxis Girişim Sermayesi”, “Bluefarm”a 1.5 milyon Euro yatırım kararı aldı. Bu gelişmeyi Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiğimiz açıklamayla yatırımcılarımıza duyurduk.

Bu işleme Rekabet Kurulu’nun 30 Nisan 2026’da onay verdiğini belirtti:

- Kapanış işlemleriyle birlikte “Maxis Karma Strateji Girişim Sermayesi Fonu”, “Bluefarm”ın yüzde 21.43’ünü almış oldu.

Ortaklığı şöyle yorumladı:

- Bizim için son derece anlamlı ve stratejik bir adım olan bu ortaklık, yalnızca finansal katkı sunmuyor, aynı zamanda “Bluefarm Tarım”ın vizyonuna, iş modeline ve büyüme potansiyeline duyulan güveni teyit ediyor.

Dünyada tarımın artık yalnızca klasik üretim faaliyeti olarak görülmediğinin altını çizdi:

- Gıda güvenliği, iklim değişikliği, verimlilik baskısı, ihracat rekabeti ve tedarik zinciri dayanıklılığı gibi başlıklar, tarımı stratejik sektörlerin merkezine taşıyor. Böyle bir dönemde güçlü kurumsal yatırımcının “Bluefarm”ın büyüme hikayesine ortaklığı çok kıymetli.

Ortaklıkla ilgili yaşadığı şu duyguyu paylaştı:

- Benim için bir Batı Trakya Türkü olarak Türkiye ile Yunanistan arasında kurduğumuz bu üretim ve ticaret köprüsünün böyle güçlü işbirlikleriyle büyümesi ayrıca gurur verici.