Yurt dışında doğrudan ilk mağaza yatırımını Bakü’de yaptı, 10 milyon doları bulacak

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DERİMOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim geçenlerde aradı:

- Bakü’de doğrudan kendi yatırımımız olan mağazalar açtık. O mağazaları görmenizi isterim.

Davet üzerine Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sedef Orman ve Ali Zaim’le birlikte Bakü’ye giderken 2017 yılı Haziran ayı sonlarında Derimod Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ümit Zaim’le birlikte Tahran’a (İran) gittiğimizi anımsadım.

1980’li yılların ikinci yarısında İstanbul’da kurulan, Azerbaycan ve İran bağlantılı büyüyen NAB Holding, 2014 yılında aralarında Derimod’un da bulunduğu bazı Türk markalarına davetiye çıkarmıştı:

- Tebriz’de (İran) alışveriş merkezi açıyoruz. AVM’mizde yer almanızı istiyoruz.

Ümit Zaim, daveti alınca 25 yıl önceye uzanmıştı:

- İran’a ham kuzu derisi almak üzere gitmiştim. Ham deri aldığım şirketin NAB Holding’le işbirliği var. İran bize yeni açılım adresi olabilir.

Tebriz’de açtıkları ilk mağazada başlangıçta ürün seçiminde “tutucu” davranmışlar, ürün yelpazesini İstanbul İstinye Park’taki ile aynılaştırınca işleri açılmıştı. İkinci mağazayı Tahran’da caddede, 3’üncü mağazayı Mashad kentinde devreye almışlardı. Ümit Zaim’le Tahran’a Palladium AVM’deki 4’üncü mağaza açılışına gitmiştik.

Derimod’un o günlerdeki yurt dışı mağaza açılışları bayilikler üzerindendi. İran, yabancı markalar için, “Ülkemde sattığın ürünün yüzde 20’sini burada üret” kuralı koyup, 2 yıl süre verince, birçok Türk markası pazardan çekilmek durumunda kalmıştı.

Aradan 4 yıl geçmiş, 2021 yılı Mayıs ayı sonlarında, COVID-19 pandemisinin dünyayı ve ülkemizi kasıp kavurduğu dönemde Ümit Zaim, oğulları Murat ve Ali Zaim’le şirketin İstanbul’daki merkezinde buluşmuştuk.

Ümit Zaim, Derimod’un üst yönetimindeki yeniden yapılanmayı anlatmış, şirketteki icra görevlerini devralan Murat ve Ali Zaim’e şu hedefi vermişti:

Derimod’u Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1 milyar liralık ciroya ulaştırmanızı bekliyorum…

2024 yılı Aralık ayının sonlarına doğru Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim’le görüşmüş, o güne kadar ulaştıkları aşamayı dinlemiştim:

- 2021 yılında ciromuz 700 milyon liraydı. 2024’ü önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artışla, 6 milyar liralık ciroyla kapatıyoruz. Döviz bazında ciromuz 2021’e göre iki katına çıkıyor. 200 milyon doları yakalıyoruz.

Bakü’ye indiğimizde doğrudan mağaza açtıkları AVM’lerin yolunu tuttuk. Bakü’ye bizden bir gün önce giden Murat Zaim’le AVM turunun ilk durağında buluştuk.

Murat Zaim, yurt dışında mağaza açma konusundaki yeni stratejilerini paylaştı:

- Bugüne kadar bayilik modeliyle yurt dışında mağazalar açtık. Şimdi stratejimizi değiştiriyoruz. Artık doğrudan kendi yatırımlarımızla yurt dışı mağazalar açacağız. Bu stratejimizin ilk adımı Azerbaycan oldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 4 mağazayı birden devreye aldıklarını belirtti:

- Bakü’de Gençlik Mall, Crescent Mall, Deniz Mall ve City Park Mall’da mağazalarımızı açtık. İkisini sıfırdan kendimiz açtık. İki mağazayı da bayiden devralıp elden geçirip kendi mağazamız olarak hizmete başladık.

Derimod markasının Türkiye’den sonra en çok bilinirliğinin olduğu pazarın Azerbaycan olduğunu bildirdi:

- Azerbaycan’ı hiçbir zaman uzak ya da yabancı bir pazar olarak görmedik. Kültürümüz, değerlerimiz, iklim, tüketim alışkanlıkları ve ürün kullanımının markamızla doğal biçimde örtüştüğü bir pazar. Yakın coğrafyamızda da durum aynı.

Sedef Orman, Türk dizileri ve Türkiye seyahatleri sayesinde Azerbaycanlı tüketicinin Türk markalarıyla güçlü bağının olduğuna işaret etti, Murat Zaim sürdürdü:

- Türkiye’de markamızdan alışveriş yapan yabancı müşteriler arasında Azerbaycanlıların üst sıralarda yer alması da bizim için önemli veri. Azerbaycan’ı uzun vadeli değer yaratacağımız bir pazar olarak görüyoruz.

Azerbaycan’da orta vadede 10 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerinin aktardı:

- Azerbaycan’a 5 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Ciromuzun da 10 milyon dolara çıkabileceğini öngörüyoruz.

Ümit Zaim’in oğulları Murat ve Ali Zaim ile yeğeni Sedef Orman, 2021 yılında icrayı tümüyle devraldıklarında önüne konulan hedefi fazlasıyla aşmış görünüyor.

Yurt dışına açılmadaki yeni stratejilerinin de başarılarını perçinleyeceği anlaşılıyor…

Bakü bölgesel üs olacak, yurtdışı ciro 30 milyon doları bulacak

DERİMOD İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, Bakü’yü Azerbaycan pazarı açısından güçlü bir merkez olarak gördüklerini belirtti:

- Bunun yanında Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan hattındaki yakın coğrafyaya yönelik fırsatlar açısından da Bakü’nün stratejik hub niteliği taşıdığına inanıyoruz.

Ardından ekledi:

- Dolayısıyla Bakü’de oluşturacağımız operasyon yalnızca bugünkü mağaza yatırımlarımız açısından değil, gelecekte yakın coğrafyalardaki fırsatları değerlendirme kabiliyetimiz açısından da önemli.

Yurtdışı adımlarıyla ilgili 2030 hedefini paylaştı:

- 2030 yılında yurtdışı ciro payımızı yüzde 10’a çıkarmayı, yani 30 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz.

Azerbaycan’da fiyatlara yüzde 30 gümrük vergisi eklendiğini aktardı:

- Azerbaycanlı müşterilerimiz Türkiye’deki fiyatlarımızı çok yakından biliyorlar ve karşılaştırma yapıyorlar. O nedenle gümrük vergisi yükünü tümüyle Azerbaycan’daki fiyatlarımıza yansıtamıyoruz.

Bu noktada şu ayrıntı üzerinde durdu:

- Fiyatta bayilerin taşıyabileceği kadar marj kalmadı. Azerbaycan’da doğrudan mağaza açmamızı gerektiren nedenlerden biri de bu oldu.

Bakü’deki mağazalarının şu yönüne işaret etti:

- Buradaki mağazalarımız da Türkiye’deki standartlarımızı yansıtacak şekilde 250-300 metrekareden küçük olmamak üzere planlandı.

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Zaim, araya girdi:

- Bir pazarda derinleşmek için online alışverişi de eklemek gerekiyor. Ancak, Azerbaycan’da online alışveriş henüz Türkiye’deki düzeyde değil.

Türkiye bizim için büyümenin merkezi olmaya devam edecek

DERİMOD İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, Türkiye’de oluşturdukları güçlü marka, operasyon ve finansal yapıyı seçici ve kontrollü biçimde yurtdışına taşıdıklarını vurguladı:

- Bu adımı Türkiye’deki konjonktürel koşulların bir sonucu olarak değil, uzun süredir üzerinde çalıştığımız “Vizyon 2030” stratejimizin doğal bir parçası olarak görüyoruz.

Son yıllarda marka, operasyon ve finansal yapılarını güçlendirdiklerini kaydetti:

- Türkiye’de kendi sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da ileri taşımaya, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız Türkiye’nin alternatifi değil. Türkiye bizim için büyümenin merkezi olmaya devam edecek. Yatırımlarımız kesintisiz sürecek.

Yakın dönemde açtıkları Bağdat Caddesi mağazasına değindi:

- Türkiye’deki en büyük mağazamız olan bu yatırım, büyüme adımlarımızın somut göstergelerinden biri oldu.

100’ü aşkın tedarikçi ile çalışıyoruz, ithalat satışın 3’te birini geçmez

BAKÜ’deki 4 mağazayı gezerken sordum:

- Bu mağazalardaki ürünlerin ne kadarı Türkiye’den?

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Zaim yanıtladı:

- Yüzde 80-85 Türkiye ürünü…

Derimod’un üretim yaptırdığı tedarikçi sayısını merak ettim, İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim yanıt verdi:

- 100’ü aşkın tedarikçi ile çalışıyoruz.

Toplam satışlarının içindeki ithal ürün payını da sordum, paylaştı:

- İthal ürünlerimiz toplam satışlarımızın 3’te birini geçmez.

Ali Zaim, Çin ürünlerine ayrı bir başlık açtı:

- 15 yıldır Çin’deyiz. Ucuzluğu için değil, Türkiye’de yapılamayan ürünleri Çin’de yaptırıyoruz. Ayrıca, Türkiye’deki üreticilerimizi de Çin’e “know-how turu”na götürüyoruz.

Murat Zaim, yılda 3 milyon dolayında ürün satışı gerçekleştirdiklerini vurguladı:

- Ülkemizde satılan her iki ceketten biri Derimod’dur. Ayakkabıda da sporları çıkarırsak en çok satanlar arasında yer alırız.

Türkiye’de kişi başı yıllık ayakkabı alışverişi iki çift düzeyinde bulunuyor

DERİMOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Zaim, şu noktanın altını çizdi:

- İnsanlar iki ayak üstünde durduğu sürece ayakkabı giyecek… Yani, ayakkabı ihtiyacı sürecek.

Türkiye’de kişi başına ayakkabı alışverişini sordum, yanıtladı:

- Ülkemizde kişi başı yıllık ayakkabı alışverişi iki çift düzeyinde bulunuyor.

Dünya ortalamasına işaret etti:

- Dünyada ortalama yıllık ayakkabı alışverişi 4-5 çift.

Cirosu 200 milyon doları aşıyor, özkaynakla büyüyor

DERİMOD İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, Azerbaycan’a doğrudan kendi mağaza yatırımlarıyla girmelerinin yanı sıra yurt dışında hibrit büyüme modelini uyguladıklarını belirtti:

- Bazı bölge ülkelerinde “master franchise” modeliyle büyüyoruz. Özbekistan, Kuzey Irak ve KKTC gibi pazarlarda 15 mağazalık fiziksel varlığımız bulunuyor.

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Zaim araya girdi:

- Avrupa’da halihazırda 15 ülkede pazar yerleri aracılığıyla ürünlerimizi tüketiciyle buluşturuyoruz. Öncelikle hedefimiz online kanallar üzerinden penetrasyonumuzu artırmak.

Murat Zaim sürdürdü:

- Dolayısıyla bizim için mesele “Kaç ülkede olacağız?” değil. Asıl soru şu: “Hangi pazarlarda hangi modelle sürdürülebilir değer yaratabiliriz?”

Yaptıkları yatırımların finansman modeli üzerinde durdu:

- 2030 hedeflerimiz doğrultusunda yapacağımız yatırımları borçlanma üzerine kurmuyoruz. Yatırımlarımızı kendi özkaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için yalnızca finansal bir tercih değil. Yatırım disiplini açısından stratejik bir yaklaşım.

Türkiye’deki mağaza sayısını sordum, yanıtladı:

- 100 mağazamız var…

Derimod’un cirosunu merak ettim, paylaştı:

- Bu yıl 200 milyon doları biraz aşacak gibi öngörümüz var. 2030’da ciromuzun 300 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz.