Yurtdışı satışları arttı öne çıkanlar hangileri?

İç piyasadaki sıkışıklığa rağmen, yurt dışı satışlarını %10’un üzerinde artıran ve 4,5 milyar TL barajını aşan borsadaki 19 şirket dikkat çekiyor. Listenin tepesindeki THY, 605 milyar TL’lik yurt dışı geliriyle adeta ihracat devleti gibi duruyor.

Piyasaların daraldığı noktada esnek yapıya sahip firmalar TL cirolarını arka plana iterken döviz bazlı gelirleriyle öne çıktı. Böylece gelirlerin daraldığı bir süreçte büyüme kanallarını açık tutmayı başardılar. Dahası yüksek tempolu ihracat geliri olanlar olası kur şoklarına karşı kendilerini korumaya alırken iç talep daralmasına karşı adeta dokunulmazlık ilan ettiler. Çimsa ve Yeo Teknoloji gibi agresif dış büyümeye gidenler ise aynı zamanda finansal bağımsızlıklarıyla da öne çıktı.

Satışları en hızlı artanlar

Yeo Teknoloji 2025 dokuz aylık dönemde yurt dışı satışlarını %402 artırarak 1,6 milyar TL’den 7,8 milyar TL’ye yükseltti. Firmanın yurt dışında aldığı işler dikkat çekiyor. Son olarak 2 Şubat günü %51 iştiraki DEFIC grup şirketlerinin yabancı bir ortakla 111,2 milyon dolarlık iş aldığı paylaşıldı. Dokuz aylık dönemde cirosunu %41 artırırken esas faaliyet kârını %8, dönem sonu kârını ise %17 düşürdü.

Çimsa yurt dışı satışlarını %68 ile en hızlı artıran bir diğer şirket oldu. Geçtiğimiz ekim ayında ABD’de iştiraki Cimsa Americas bünyesinde yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasiteli gri çimento öğütme tesisini devreye aldı. Tesisin 2026 yılı içinde döviz bazlı gelirini daha da artırması beklenmeli. Dokuz aylık dönemde ise cirosunu %34 büyütürken dönem sonu kârını %41 düşürdü.

İhracat geliri en yüksek

THY, dokuz aylık faaliyet döneminde yurt dışı gelirini %24 büyüterek 605,5 milyar TL’ye çıkardı. En fazla yurt dışı gelirine sahip olma özelliğini koruyor. Planları çerçevesinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda kapsamındaki hat sayısını da artırıyor. Son olarak Thai Airways ile İstanbul-Bangkok-İstanbul hattında gelir paylaşım modeline Rekabet Kurumu’ndan muafiyet tanındı.

ZEYNEP’E SOR

DÖVİZ HESABI MI, DÖVİZ FONU MU?

Döviz hesabı; doğrudan sahiplik, anında erişim, basit yapı, kur şeffaflığı, güven hissi. Sınırlı getiri, fırsat kaybı, makas etkisi, atıl kalma.

Döviz fonu; getiri çeşitliliği, profesyonel seçim, risk yayılımı, kolay yatırım, aktif yönetim. Gider, fiyat farkı, sınırlı kontrol, performans riski.

Projenin henüz birinci fazının yapı ruhsatı alındı. Yapı tamamlandığında dolaylı pay alacak

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in Kartal’daki projesiyle ilgili son durumu öğrenebilir miyim? / Ahmet Öztekin

Ahmet, Kartal’daki projede Eczacıbaşı Yatırım Holding’in dolaylı payı bulunuyor. Proje arazisinin mülkiyeti Eczacıbaşı Holding’e ait. Eczacıbaşı Yatırım Holding ise Eczacıbaşı Holding’in %11,54’üne sahip. Dolayısıyla projeden elde edilecek gelire, oran üzerinden dolaylı ortak olacak. Projede hasılat paylaşımı modeli uygulanıyor. Son olarak 25 Aralık günlü açıklamada projenin birinci fazı olan Ada-1 parselde 654 konut ve 35 ticari bağımsız bölüm olmak üzere toplam 689 bağımsız bölüme ait yapı ruhsatının alındığı belirtildi.

Mülkiyeti kendisinde, işletmesi iştirakinde olan otel yenileniyor. Bu sürede kira alınmayacak

Ankara’da onarıma alınan otelin işletmesi Yeni Gimat’a mı ait yoksa başkasına mı? / İrfan Odacı

İrfan, Ankara’da tadilata alınan otel Yeni Gimat’a ait, ancak işletmesi %100 bağlı iştiraki Sinerji AVM ve Otel Yönetimi’nde. Bu itibarla mülkiyet ana şirkette, faaliyet ise iştirak üzerinden ilerliyor. Otel, DoubleTree by Hilton markasına dönüşüm süreci kapsamında renovasyona alındı. Bu nedenle 16 Ocak itibarıyla müşteri kabulü durduruldu. Kapalı kalınan süre boyunca iştirak tarafından ana şirkete kira ödemesi yapılmayacak. Bu durum kısa vadede Yeni Gimat’ın kira gelirlerinde geçici bir boşluğa yol açacak.

YATIRIM FONLARI

DXP fonu ihracat temasıyla bir yılda ancak %32 kazandırabildi

Deniz Portföy’ün yönettiği Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (DXP), ocakta hızlı bir büyüme sergiledi. Şubatta 63,1 milyon TL ile önceki aya göre hafif bir düşüş yaşadı. Portföyün %98,54’ü hisse senetlerinden oluşurken kalan para piyasası ve mevduatta yer aldı. Halihazırda yatırımcı sayısı 1.288’e gerilerken %4,85 doluluk oranına sahip. DXP, Türkiye’nin en büyük ihracatçı şirketlerine odaklanarak döviz geliri yüksek firmalar üzerinden büyüme potansiyeli yakalamayı hedefliyor. Son bir yılda %31,7 getiri sağlarken, hisse fonları ortalaması %82,2 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %43,22 bileşik faizle 40 milyon TL borçlandı

Atılım Faktoring, 09.02.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 40.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39,50, bileşik faizi %43,22 olarak belirlendi. 190 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 18.08.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20,56 düzeyindedir.

%39,50 YILLIK BASİT FAİZ

9 Şubat itibarıyla TLREF %36,94 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Atılım Faktoring’in sunduğu %39,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,56 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFATFK82614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MEGA METAL

Avrupa’daki bir müşteriden 20 milyon dolarlık sipariş aldı. Teslimatlar yıl geneline yayılacak

Mega Metal, Avrupa’da yerleşik uluslararası müşteriyle 2026 sonuna kadar toplam 1.500 tonluk sipariş konusunda anlaşmaya vardı. Toplam siparişlerin 2026 yılı cirosuna yaklaşık 20 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Tutar güncel kurdan yaklaşık 871 milyon TL’ye denk gelirken, 2024 yıl sonu cirosuna oranı %4,86 seviyesinde. Şirket ocak ayında da 25 milyon dolarlık iş aldığını duyurmuştu. Tonaj bazlı kontratlar, şirketlerin kapasite kullanım oranını artırıyor. Döviz bazlı satışlar firmaların gelir yapısını güçlendirmeye olanak veriyor.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Enerjisa’nın dağıtım şirketleriyle yaklaşık 751 milyon TL’lik reaktif güç sistemleri için anlaştı

Girişim Elektrik; Enerjisa’ya bağlı dağıtım şirketleri Toroslar EDAŞ, AYEDAŞ ve Başkent EDAŞ tarafından reaktif güç kompanzasyon sistemleri işleri için sözleşme daveti aldığını ve sözleşmelerin 4 Şubat günü imzalandığını belirtti. Toplam bedel, güncel kurla vergiler hariç yaklaşık 750,6 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Malzeme üretimi bağlı ortaklık Europower Enerji tarafından yapılacak. Türkiye’de şebeke modernizasyonu çalışmaları hız kazanıyor. Bu durum, altyapı ve ekipman sağlayıcıları için sürekli iş hacmi oluşturuyor.

TORUNLAR GYO

Forum Kayseri AVM’nin tamamını satın aldı. Düzenli gelirini destekleyen bir hamle oldu

Torunlar GYO, Forum Kayseri Gayrimenkul’ün tamamını 132,23 milyon euro bedelle satın aldı. Pay devri işlemleri 2 Şubat günü gerçekleşirken ödeme peşin yapıldı. Edinilen varlık AVM işletmeciliği alanında faaliyet gösteriyor. Alışveriş merkezleri, kira gelirine dayalı düzenli nakit akışı üreten ticari gayrimenkuller arasında yer alıyor. Enflasyona endeksli kira sözleşmeleri, gelirlerin reel değerini korumada önemli rol oynuyor. Bu satın alma, Torunlar GYO’nun kira gelir tabanını büyüten bir hamle niteliğinde bulunuyor.