Yüz Yıllık Yalnızlık ve değişimi yönetmek

Gabriel Garcia Marquez’in romanı Yüz Yıllık Yalnızlık, yaşananların ve kaderin değişmediği bir toplum yapısı ve olaylar örgüsü üzerinden hüzünlü bir yalnızlığı anlatır. Lise yıllarımda okuduğum kitabın konusunu tam olarak hatırlayamayacağım kadar uzun zaman geçse de, o hüzün ortamı içime kazınmış olarak durur. Bu hüzün ortamının bana yansımasının nedenlerinden biri de üniversite yıllarında kitabı ödünç isteyen ve bir daha geri getirmeyen bir arkadaşımdır. O zamanlar buna esprili bir biçimde “kamulaştırma” derdik.

Öğrenci evleri, bu kamulaştırma ile zenginleşirdi. Gidilen yerden ve genellikle üniversite kantininden toplanan çay kaşığından başlayan tedarik zinciri, liste yapılarak gidilen Kitap Fuarı’ndan toplanan kitaplara kadar uzanırdı. Bakırköy’de 1990’ların ortasında Carousel Alışveriş Merkezi açıldığında ortak alana yemek taşımakta kullandığı tepsiyi tam olarak sığdıramadığı kağıt poşete yerleştirip daha sonra arkadaşlarına “bunları yanmaz malzemeden yapmışlar” diye anlatanı bile rivayet etmişlerdi.

Bunlar Türkiye’nin gerçekten hızlı bir biçimde madden ve manen dönüştüğü yıllardı ve keşfetmek için değişim ile etkileşime girmek gerekiyordu. Kuralsızlıklara göz yumulduğu kadar yaşanan büyümenin herkesin hayatında bir canlanma yaratmasının cazibesi nedeniyle kimse yeni sistemin kuralları konusunda çok fazla şeyi kafasına takmıyordu. Bu dönem, öncesini unutmaya başladığımız dönem oldu.

Benim babam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na memur olarak girmişti ve onun hikayesi tam olarak “öncesinin” hikayesidir. Almanya’ya işçi olarak gidebilmek için Almanca kursuna giden babamın gidişinin bir sene sonrasına kalması, bizim hikayemizin burada yazılmasına neden oldu. Yıllarca bankada çalıştıktan sonra özel sektöre geçti ve emekli olduktan sonra da bizi okutmak için çalışmayı sürdürdü.

Babamın zamanında Merkez Bankası’nın kampları vardı. Biri Güzelyalı’daydı; diğeri İzmir’de. Güzelyalı’dakine banliyö treni ile giderdik. İzmir’deki sosyetik bir anıdır: arabamızla Truva gemisine binmiş ve dönüşü de Anadol otomobilimizle yapmıştık. Benim Kadıköy Anadolu Lisesi’ne girdiğim yıldı. İzmir’deki gazetede yedek liste yer almadığı için ben sınavı kazanamadığımı düşünmüştüm ve ailecek hüzne gömülmüştük.

Bilgiye erişim hayatımı değiştirdi

İstanbul’a geldiğimizde eve dönmeden önce dedeme uğramaya kalkmasak, benim hayatım olduğu gibi değişecekti. Daha sonra okul arkadaşı olduğum Metehan’ın annesi –annemin arkadaşıydı- sevinçle bize “Kerem de kazanmış” dedi. Hemen kayıt için ne gerektiğini öğrenip ertesi sabah Kudret Ağabey’de fotoğraf çektirip Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kayda gidebilmemiz hayatımı değiştirdi. Bir gün geç gelsek, kayıtlar kapanmış olacak ve ben yedekte üçüncü olarak yaptırdığım kaydımın yerine bir bardak soğuk su içecektim. Ailede İngilizce eğitim gören ilk kişi olma unvanımı da hiç edinemeyecektim.

Bütün bunların yaşandığı yıllarda, kamp olanağından ve çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanmamızı sağlayan Emekli Sandığı diye bir kurum vardı. İlkokulda, babamın maaşının içinde geldiği kağıt zarfı okuyabildiğimde başta gördüğüm rakama bakıp “Vay be” demiş, kesintilerden sonra yüzde 45’ine düşmüş haline gelince de üzülmüştüm. Baştaki rakamı biz hiç görmedik; öyle bir gelirimiz olsa nasıl yaşardık sorusuna bile cevabımız yoktu. O maaşta babamın maaşının bu kadar düşmesinin nedeni bizim kampta mini golf oynamak ve fırında makarna yemek gibi ekstralarımızın maaşından kesilmesiydi. Koparıp koparıp verdiğimiz kuponları babam ödüyordu. Babamın bunları ödemesine karşın kampa gidiş kura ileydi. Güzelyalı birkaç kere çıkmıştı; İzmir’e ise sadece bir kere gidebildik. Ben babamın ödediği rakamı görene kadar ekonominin ne olduğunu bilmiyordum ama o gün bugündür kupon dağıtmanın bedelini birinin ödediğini bilirim. İstanbul’a dönüp gerçek sınav sonucunu öğrenememenin bedelini de yukarıda anlatmıştım.

Kişilerin hikayeleri, ülkelerinin hikayesi olur

Ülkeler, kurumlarının olduğu kadar insanlarının hikayelerinin de bir toplamıdır. Benim bunu anlamamı sağlayan, birkaç kez Singapur’a gitmem oldu. Her seferinde ülkede sakız çiğneme yasağı vardı ama hikaye sürekli değişiyordu. İlk gittiğimde, sakızın yasaklanmasının nedenini, plajdaki kuşların bunları yiyecek sanıp yemeye kalkması ve gagalarının yapışması nedeniyle aç ve susuz kalıp ölmesi olarak açıkladılar. İkinci gittiğimde südürülebilirlik birikimi artmıştı ve hikaye, sakız doğada 100 yıl kadar kaybolmadığı için yasağın konmasına dönüşmüştü. Hatta ülkenin önemli zenginlerinden birinin sakız çiğnediği için plajda kamu görevi olarak temizlik işinde çalışmaya mahkûm edildiği söylenmişti. Son gittiğimde ise, ülkeye metro yapıldığı ve toplum içinde sakız çiğnemenin cezasından korkan ya da bunun saygısızlık sayılması nedeniyle rahatsız olan kişilerin metroya binerken sakızı çıkarıp kapının kanadının kenarına yapıştırdığı hikayesini dinledim. İnsana saygının yüksek olduğu ülkede olası bir sıkışmaya karşı hassas sensörlerin kullanılması, sakızı fark eden bu sensörlerin kapının kapanmasını engellemesine neden oluyordu.

Bunu bir hikaye olarak yazmıyorum. Ülkedeki değişmez durum olan sakız yasağını bir kenara bıraktığınızda bu hikaye, ülkenin turizme dayalı ekonomiden bölgesel iş merkezine dönüştüğünü ve eskiden plajda takılan insanların hikayelerinin yerini metro ile işe giden insanların aldığını ortaya koyuyor. Bizim ülkemizle ilgili bu tür hikâyeler neyi söylüyor? 2023’e girmişken bundan sonraki gündemimin bu hikâyeler olacağını yazayım.

Püf Noktası

Bizim hikâyelerimizden biri şu şekilde: Geçen yıl eşimi beklemek için Altıyol’daki Boğa’nın karşısındaki bankta oturdum. İki genç kız gelip, Gazhane’ye nasıl gidebileceklerini sordular. Bulunduğumuz yerden birkaç seçenek olduğu için hangisini anlatayım diye birkaç saniye düşündüm. Biraz ileride bankta erkek arkadaşıyla oturan bir kız, “Ben anlatayım mı?” dedi. Yaşlı bir amca, “Şuradan otobüsle Metrobüs’e gidebilirsiniz. Sonra biraz yürürsünüz” dedi. İkili, “Yürüyeceğiz” deyince su satıcısı, “Şuradan aşağı yürüyün; sonra soldan devam edin” dedi. Ben orada oturan bu kadar insanın gizli işsiz olduğunu o anda anladım. Bunun önemli bir sorun olduğunu hatırlatıp tekrar mutlu bir yıl dilerim.