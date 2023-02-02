‘Yüzde 10 iskonto kaliteyi bozar’ dedi, Mısır’a tencere satışı 75 milyon doları buldu

ADIYAMANLI Aziz Özger, 1970’li yılların ortalarında İstanbul Tahtakale’de metal mutfak eşyası sıvama, taşlama atölyesi açtı. Kardeşleri Mustafa Özger ve Fatih Özger de yanındaydı.

Özger kardeşler zamanla çelik mutfak eşyası üretimine doğru yola çıktı. Tahtakale’deki küçük atölye yetersiz kalınca 1984-1985 döneminde Avcılar’da daha büyük bir mekana taşındılar.

O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi ve Ticaret adlı şirketleriyle işleri büyütmeyi sürdürürken, Aziz Özger 1990’da kardeşlerinden ayrıldı. Daha sonra Mustafa Özger de şirketle yolunu ayırdı.

Bir taraftan çelik çaydanlık ve demlikte ürettikleri model ihracat kapısını aralarken, diğer taraftan 1992 yılında Esenyurt’taki fabrikanın arazisinin satın alınması işlemi tamamlandı.

Fatih Özger, kardeşleri Hüseyin Özger ve Osman Özger ile işleri büyütmek için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan ihracata dönük farklı pazarları araştırdı. Radarlarını açarak 1998 yılında Mısır’da gerçekleşen bir fuara katıldı. 3 yıl üst üste fuara katıldıktan sonra Mısır’da standını ziyaret eden alıcılardan biri, bir süre sonra İstanbul’a geldi, Fatih Özger rehberliğinde fabrikayı gezdi, üretim aşamalarını yerinde gördü. Ardından almayı düşündüğü tencere- tavaların fiyatlarını sordu. Fiyatları öğrendikten sonra pazarlığa girişti:

- Yüzde 10 iskonto yapın, 6 konteyner sipariş vereyim.

Fatih Özger biraz düşündü, şu yanıtı verdi:

- Bu ürünlerden zaten sadece yüzde 10 kazanıyoruz. Yüzde 10 iskonto yapsam ürünü planladığım kalitede yapamam. Bu durumu müşteri olarak siz fark etmezsiniz bile. Ancak, benim içime sinmez.

Fatih Özger’in bu sözü üzerine Mısırlı alıcı pazarlık yapmaktan vazgeçti. 6 konteynerlik ilk siparişini verip ülkesine döndü.

Geçenlerde O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Esenyurt’taki fabrikasına gittim.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, Satış-Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger ve kardeşi Oğuzhan Özger’le fabrikayı gezip sohbet ettim.

Fatih Özger, şu noktanın altını çizdi:

- Yıllardır çelik mutfak eşyası üretiyoruz. Herkes iş kurabilir, üretim yapabilir. Üretmek zor değil, değerinde satabilmek önemlidir.

Ardından Mısırlı alıcıyla pazarlık anısını anlatıp ekledi:

- Söz konusu Mısırlı firma bizden 25 yıldır mal alıyor.

Mısırlı firmaya ihracatlarının parasal değerini merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Yıllık ihracatımızın 5 milyon doları bulduğu yıllar oldu. Aramızda güvene dayalı bir üretici-müşteri ilişkisi oluştu.

Sonra hesap yaptı:

- 25 yılda Mısır’daki söz konusu müşterimiz aracılığıyla yaptığımız ihracat 75 milyon dolara ulaştı.

Talha Özger araya girdi, şu veriyi paylaştı:

- Bugün 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021’de 25 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2022’yi 20 milyon dolarlık ihracatla tamamladık. Rusya-Ukrayna savaşı bizi de ihracat açısından olumsuz etkiledi. İhraç ürünlerinin yüzde 75’ini Adıyaman’daki fabrikamızda üretiyoruz.

Kilo başına ihracat gelirlerini merak ettim, Talha Özger yanıtladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 8-10 dolar düzeyinde.

Fatih Özger, ihracat heyecanıyla Mısırlı alıcıya yüzde 10 indirim yapsaydı, bugünkü istikrarlı satış temposunu yakalayabilir miydi?

Fiyatı yüzde 10 indirip, kalitesini düşürseydi, aralarındaki ticaret 25 yıl devam edebilir miydi? İhracat yaptıkları ülke sayısı 90’ı bulabilir miydi?

Birinci kuşaktan 3, ikinci kuşaktan 3 kişi işi yönetiyor

O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, kardeşi Hüseyin Özger’in Yönetim Kurulu Başkan vekili, Osman Özger’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirkette görev yaptığını belirtti:

- İkinci kuşaktan da 3 kişi şirketimizin yönetim kurulunda görev alıyor. Oğlum Talha Özger, satışpazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi. Yeğenlerim Tarık Özger finanstan, Musap Özger de satın almadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Adıyaman’a yatırıma giderken ‘yanlış yoldasın’ diyenler şimdi yer arıyor

O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi, İstanbul Esenyurt’taki fabrikanın kapasitesinin yetersiz kalması üzerine yeni yatırım yeri arayışına girildi. O.M.S Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, kardeşlerine ve ailenin ikinci kuşağının temsilcilerine içinden geçeni açtı:

- Memleketimiz Adıyaman’a yatırım yapmayı çok istiyorum. Yatırım için Adıyaman’ı düşünsek mi?

Fatih Özger’in önerisi ailede kabul gördü. 2016’da Adıyaman’da 90 bin metrekarelik arazi alındı. 28 bin metrekareden oluşan kapalı alanda üretime başlandı. O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Adıyaman’a yatırım yaparken Fatih Özger’in sektörden bazı arkadaşları durdurmaya çalıştı:

- Çok yanlış yapıyorsunuz? Ne işiniz var Adıyaman’da.

Fatih Özger, bugün söz konusu arkadaşlarıyla sohbet ettiğinde pişmanlık mesajları aldı:

- Bize, “Adıyaman’a yatırıma gitmeyin” diyenler şimdi kendileri yer arıyor. Gördüğüm kadarıyla Adıyaman’a yatırım yapmayı planlayan sanayici sayısı 200 dolayında bulunuyor.

Fatih Özger, Adıyaman yatırımını anlatırken şu hesabı yaptı:

- İstanbul’da yeterli büyüklükte arazi bulmakta zorlandık. Ayrıca, Adıyaman’da 20 milyon dolara yaptığımız fabrikayı İstanbul’da 50 milyon dolara bitiremezdik.

Adıyaman’a yatırımın kendileri için uygun yönlerini sıraladı:

■ Çelik tencere, tava, çaydanlık konusunda Kahramanmaraş “küçük Çin” gibi. Yani, parça tedariki konusunda Kahramanmaraş çok uygun. Bizim fabrikanın bulunduğu Gölbaşı, Kahramanmaraş’a oldukça yakın.

■ Adıyaman, Mersin Limanı’na da çok uzak sayılmaz.

O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, Adıyaman’a ek yatırım yapacaklarını bildirdi:

- Adıyaman’da elektrikli çaydanlık ve kettle da üretmeye başlayacağız. Bunun için 2 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Bu üretim için işin elektrik tarafını bilen bir ortakla hareket edeceğiz.

Fatih Özger, ekledi:

- Adıyaman’daki fabrikamızda şu anda 350 kişi çalışıyor. Zamanla Adıyaman, bizim en önemli üretim üssümüz olacak…

Çatıya 2.5 megavatlık GES yaptık, ihtiyacımızı şimdilik karşılıyor

O.M.S Metal Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, Adıyaman’daki fabrikanın çatısına güneş enerjisi santralı kurduklarını belirtti:

- Çatıdaki 2.5 megavatlık GES şimdilik ihtiyacı karşılıyor.

Adıyaman’a yatırımı sürdürdüklerini anımsattı:

- Ek yatırımla birlikte GES’i de 4 megavata çıkarmayı planlıyoruz.