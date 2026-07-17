Yüzde 1.148 FAVÖK artışı zararı sildi kasadaki kâr 35 milyon lirayla tutundu

FAVÖK büyümesi %40 sınırını aşan ve marjı %20’nin üzerinde olan 26

şirketin ilk üç sırasında finans kuruluşları yer alıyor. Tablo, bu firmaların

operasyonel olarak güçlü bir süreç yaşadığını söylüyor. Peki gözlenen

performansa rağmen kasalar her zaman nakit para ile doluyor mu?

Yatırımcılar kimi zaman bilanço kalemlerinde yukarı yönlü okları gördüğünde heyecanlanır. Özellikle de faaliyet kârı artıyorsa şirketin para basan bir konuma kavuştuğunu düşünür. Aradığımız kriterleri karşılayıp sıralamaya giren 26 şirketin operasyonel performansı bu anlamıyla dikkat çekici. Ancak listeye girmeyi başaran her şirketin çekirdek faaliyetten sağladığı kârı doğrudan kasaya aktardığı sanılmamalı. Firmalar operasyonel maliyetleri iyi yönetilip sadece 2 kalemde güçlü artışlar kaydedebilir. Bu noktada üretilen faaliyet kârın ne kadarının gerçekten kasada kaldığını sorgulamak önemli. Neticede şirket çalışsa da giderler kârı kasaya ulaşmadan eritebilir.

Zararı kâra çevirdi

Savunma sektöründe faaliyet yürüten SDT Uzay, üç aylık mali dönemde %2.299 FAVÖK büyümesi sergilerken, dönem sonunda 13,9 milyon TL kâr açıkladı. Gerçekleşen 506,8 milyon TL satış geliri karşısında oluşan kâr düşük görünse de önceki yıl aynı dönemde zarar yazdığı nazara alındığında, kâra dönmesini önemsemek gerekir. Yünsa, %1.148 FAVÖK büyümesiyle güçlü artış gösterdi. İki yıllık düşüşün ardından satışları ilk çeyrekte %43 arttı. Maliyet ve giderleri kontrol altına alması faaliyet zararını kâra çevirdi. Net parasal pozisyon kaybına rağmen dönem sonunda kârı arttı. Ancak dönem sonu oluşan 35,3 milyon TL kâr, 2024’teki ilk çeyrek kârının gerisinde.

Faiz geliri kârı büyüttü

Faktoring sektöründeki büyüme şirketleri olumlu yönde etkiliyor. Creditwest Faktoring %129,73 FAVÖK marjına sahip bulunurken faktoring gelirini %33 büyüttü. Dönem sonu kârını 378,9 milyon TL’ye çıkarırken artış oranı %427’yi buldu. Şirketin kârının bu denli güçlü büyümesinde 346,9 milyon TL’ye ulaşan faiz gelirinin etkisi bulunuyor.

ZEYNEP'E SOR

DÖNEN VARLIK MI? DURAN VARLIK MI?

Dönen varlıklar; nakit gücü, kriz kalkanı, hız, ek getiri, temettü teminatı. Enfl asyon erimesi, fırsat maliyeti, tahsil riski, stok yükü, verimsizlik.

Duran varlıklar; kapasite artışı, değerleme kazancı, uzun vade güvence, teminat. Nakit sıkışıklığı, amortisman yükü, bakım gideri, teknoloji riski.

Üniversite ile yürüttüğü proje kapsamında organik gübre için yeni tesis kuracak

Gübre Fabrikaları’nın üniversite ile yürüttüğü projede son durum nedir? 􀀌 Atilla Gök

Atilla; Gübretaş, Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yürüttüğü proje kapsamında atıklardan yüksek katma değerli organik gübre üretmeyi başarırken projenin ticarileşmesi için gerekli imzalar atıldı. Hedef doğrultusunda yaklaşık 5 milyon dolarlık bütçeyle yeni bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Yeni tesisin şirkete ek bir gelir yaratması kuvvetle muhtemeldir. Üretilecek biyoteknolojik ürünler yüksek katma değere sahip olup, ithal ürünlerin yerini alması amaçlanıyor. Projenin şirketin gelirine ne boyutta katkı sağlayacağı ise pazar koşullarında netlik kazanacak.

Bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Gerçek değerinde bir değişim olmayacak

İz Yatırım Holding’in yüksek bedelsizini nasıl değerlendirmek gerekir? Tuncay Pamuk

Tuncay; İz Yatırım Holding %1327,55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Kararla sermayesi 17,5 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükselecek. Söz konusu işlemle firmanın gerçek değerinde veya toplam piyasa değerinde bir değişiklik beklenmemeli. Bedelsiz sermaye artırımları, şirketlere nakit girişi sağlamayan bir muhasebe işlemi olduğunu göz ardı edilmemeli. Bedelsiz kararıyla; sermaye düzeltmesi farkı ve ihraç primleri kullanılarak, geçmiş yıl ile dönem net zararı mahsup edilecek. Böylece bilançodaki zarar temizlenerek daha sağlıklı bir mali tablo oluşacak.

YATIRIM FONLARI

SNY fonu, sanayi hisselerine yoğunlaşarak son bir yılda %39 getiride kaldı

Atlas Portföy’ün yönettiği Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (SNY), Nisan 2025’ten bu yana işlem görüyor. Geçtiğimiz marta kadar yatay seyir izleyen fon, sonrasında yüksek bir volatiliye döndü. Güçlü artışla mayısta 3 TL’yi çıkan fon sonrasında aynı hızla gerilerken şimdilerde 1,35 TL seviyesinde bulunuyor. Haziranda hacim hızlı aşağı yöneldi ve büyüklüğü 465,62 milyon TL’ye indi. Son iki ayda nakit çıkışı yaşayan fondan temmuzda 1,89 milyon TL para çıktı. Yatırımcı sayısı kademeli olarak azalırken sayı şimdilerde 568 kişi düzeyinde. Doluluk oranı %34,54 seviyesinde bulunan SNY, sanayi hisselerine yatırım yaparak kazanç elde etme stratejisiyle hareket ediyor. Portföyünün %92,40’ı hisseden ve %7,58’i yatırım fonlarından oluşuyor. Son bir yılda %38,88 getiri elde ederken endekse paralel duruyor.

TAHVİL

Teknosa, piyasadan %49,47 bileşik faizle 526 milyon lira borçlandı

Teknosa, 13.07.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 526.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44,50, bileşik faizi %49,47 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 12.01.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %22,19 düzeyinde. 14 Temmuz itibarıyla TLREF %39,98 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Teknosa’nın verdiği %44,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 4,52 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTKNO12715 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Doğanlar Mobilya’nın fiyatı hazirandan bu yana satış baskısıyla aşağı geliyor

Doğanlar Mobilya’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %7,10 ile toplamda 747 bin lot azalarak 9,77 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 2’den 1’e geriledi. Hisseyi alan fon bulunmazken YHI fonu 500 lot satışla portföyünde hisse bırakmadı. BIY ise 247 lot satarak hissedeki tek fon olarak varlığını sürdürüyor. Doğanlar Mobilya için bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Tek öneride bulunan Halk Yatırım 10,55 TL hedef fiyat verdi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

Amerika’daki müşteriden 42,5 milyon dolarlık yeni transformatör siparişi aldı

Astor Enerji, ABD’de yerleşik bir firma ile güç transformatörü tedariki kapsamında 42,5 milyon dolar (yaklaşık 1,99 milyar TL) tutarında sözleşme imzaladı. 2027 yılının mart, ağustos ve ekim aylarında gerçekleştirilecek teslimatların, firmanın 2025 yılı hasılatına oranının %5,63 seviyesinde olduğu belirtildi. Şirket, küresel pazardaki ihracat bağlantılarına hacimli bir yeni halka daha eklemiş oldu. Elektromekanik imalat sektöründe Amerika gibi zorlu bir pazara yüksek güçlü transformatörler ihraç etmek, şirketin üretim kalitesinin güçlü bir tescili olarak okunmalı.

PC İLETİŞİM

İki bağlı ortaklığı üzerinden kripto varlık işlem platformu ile anlaşmaya vardı

PC İletişim, bağlı ortaklıkları United UP ve Maya Medya aracılığıyla OKX TR kripto varlık işlem platformu ile medya planlama ve satın alma hizmeti verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmayla birlikte şirket, müşteri portföyüne dijital finans sektöründeki bir oyuncuyu dahil etmiş oldu. Medya ve iletişim sektöründe, pazarlama bütçesi yüksek ve dinamik sektörlerde faaliyet gösteren markalarla çalışmak ciro büyümesini hızlandırır. Kripto platformları gibi hızla büyüme potansiyeli olan alanlardaki markaların operasyonlarını üstlenmek pazar gücünü artırır.

ÇİMSA

Eskişehir fabrikasında atık ısıdan elektrik üretimine başladı. Maliyet düşecek

Çimsa, Eskişehir fabrikasında kurulan 5.500 kWp DC kurulu güce sahip Atık Isıdan Elektrik Üretimi tesisini tamamlayıp devreye aldı. Daha önce kullanıma alınan GES ile birlikte tesis, fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %40’ını karşılayacak. Mevcut gelişmeyle birlikte firma, karbon emisyonu azaltım hedefl erine katkı sunarken önemli maliyet avantajı elde edecek. Çimento gibi enerji yoğun sanayi dallarında enerji maliyetlerini minimize etmek operasyonel verimliliğin temelidir. Atık ısıyı geri kazanarak enerji üretmek birim üretim maliyetlerini düşürür.