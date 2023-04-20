Yüzde 150 büyüme dikkat çekti, Amerikalı CEO Türkiye’ye geliyor

Amerikan merkezli Equinix, dünyanın en büyük dijital altyapı sağlayacısı. Şirketin dünya genelinde 71 lokasyonda 245’ten fazla veri merkezi var. Küresel müşteri sayısı 10 binin üzerinde… İstanbul’un bağlanabilirlik ve teknoloji altyapısı için bölgesel merkez olma potansiyelini değerlendiren ve Avrupa’daki konumunu güçlendirmek isteyen Equinix, 2017 yılında İngiltere merkezli Zenium’un İstanbul’daki veri merkezi faaliyetlerinin tamamını 93 milyon dolara satın aldı. Şirket, Türkiye pazarında liderlik hedefiyle faaliyet gösteriyor ve özetle “Şirketler işine baksın, büyüsün biz onların dijitalleşme ve altyapı ihtiyaçlarını karşılarız. Dünyanın en büyük ara bağlantılı veri merkezi ağıyla dijital altyapılarını istediklere yere konumlandırırız” felsefesiyle hareket ediyor. Türkiye’deki start-up’ların, yazılım şirketlerinin optimum maliyetlerle yurt dışı pazarlara girmelerinin, dünyaya hizmet ihraç etmelerinin yolunu açıyor.

‘Ziyaret başka şehirlerde yatırım anlamında çok önemli’

Pandemiye rağmen şirketin Türkiye’deki işleri yüzde 150 büyüdü. Türkiye’deki en büyük firmalara veri merkezi hizmeti sunan şirketin bu başarısı globalin dikkatini çekti. Şirketin CEO’su Charles Meyers mayıs ayında Türkiye’ye gelecek. Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşçier, “Türkiye’nin en büyük markalarıyla, tamamen yerel kadrolarla çalışıyoruz. Türk mühendis ve teknisyenlerimizle dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Pandemiye rağmen Türkiye’deki işlerimiz yüzde 150’den fazla büyüdü. Küresel CEO’muz mayıs ayında Türkiye’ye gelecek. Bu ilk ziyareti olacak. Bu ziyaret çok önemli çünkü imajımızı doğru yansıtmak, ABD’deki kurucu ve yönetici kadronun Türkiye’yi doğru tanıması, yatırımlara niye devam ettiğimizi anlaması, farklı şehirlerde de önümüzdeki yıllarda yatırımların gündeme getirilebilmesi açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemde İstanbul dışında yeni veri merkezi altyapılarını düşünmek de yol haritamızda var” diyor.

Equinix’in Amerika, Asya-Pasifik ve EMEA olmak üzere üç bölgede faaliyet gösterdiğini kaydeden Güreşçier, ekliyor: “Türkiye; EMEA bölgesinde 11 ülkeden oluşan gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alıyor. Bu ülkeler arasında İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, İrlanda, BAE, Umman, Gana gibi ülkeler var. Bu yılın ilk çeyreğinde grupta İrlanda’dan sonra ikinci sırayı aldı.”

‘Küresel şirketlerin dikkatini çekmek için teşvik düzenlemeleri gerekiyor’

Aslıhan Güreşçier, önümüzdeki dönemde dijitalleşmeden en fazla faydayı sağlayacak sektörlerin sağlık, üretim, enerji, perakende olacağına değiniyor. Güreşçier, şöyle devam ediyor: “Dünyada 2024 sonunda dijital dönüşümle ilgili akla gelebilecek her türlü yatırımın 6 trilyon doları aşması bekleniyor. Bunun içinde Türkiye’nin pay alacağı çok sayıda start-up’ı, yazılım fi rması var. Sadece bizim endüstrimizin gelişmesi için bazı ihtiyaçlar var. Bir politik stabilite, Avrupa Birliği regülasyonlarıyla uyumluluk gerekiyor. Türkiye olarak veri merkezi endüstrisinin geliştirilmesi hedefi miz olacaksa birtakım teşvikleri gündeme almamız gerekiyor. Avrupa bunu yaptı. Çin yapıyor. Mesela vergiyle ilgili, arazi satın almalarıyla, enerjiyle ilgili teşvikler olmalı. Küresel şirketlerin dikkatini çekmek istiyorsak bu düzenlemelerin önemi çok büyük. Bizim hükümetimizde de Dijital Dönüşüm Ofi si kapsamına bu çalışmalar başladı. Ben de çalışma gruplarındayım. Ama doğal olarak depremle birlikte sekteye uğradı.”

‘Avrupa’da veri merkezi yapacak arazi yok, Türkiye yatırım fırsatını kaçırmamalı’

Türkiye’de büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Aslıhan Güreşçier’e Türkiye’nin veri merkezi anlamında bir üs olup olmayacağını soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Veri merkezi operatörleri belli hab’lar yapmazlar. Kim yapar? Bizim en büyük müşterileriz arasında olan bulut servis sağlayıcılar Google, Amazon, Microsoft yapar mı? 15 Temmuz kalkışmasından önce üç sağlayıcı da Türkiye’ye bakıyordu. Şu anda gelmemelerinin tek sebebi bizim konjonktürümüz değil. Dünyada bulut servis sağlayacılar mesela Microsoft dünyada 26 tane projeyi bekletiyor. Bundan sonra yapacaklar mı? Mutlaka Türkiye’ye gelecekler. İçerik sağlayıcıları Netfl ix, Disney, Amazon Prime için de üs olması kaçınılmaz. 2023’te içerik geliştirme dahil bulut servisleriyle ilgili toplam gelir 240 milyar doları bulacak. Bunun 2027’de 730 milyar dolarları bulması bekleniyor. Türkiye kaçınılmaz olarak bir merkez olacak. Kıta Avrupa’sında veri merkezi yapılacak arazi yok, enerji sorunlu. Sonuçta bir yerlere yatırım yapılacak ve Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. Biz bunun için buradayız.”