Yüzde 376 ile en fazla çıkan şirket Bilişim Vadisi’nde onarım işi aldı

BIST Tüm-100 Endeksine dahil piyasa değeri 8 milyar TL’nin üzerindeki 24 şirket, yılbaşından bu yana %24,3 oranındaki enfl asyonu aşarak reel getiri sağladı. Performansları %376’ya kadar ulaşan bu tabloda, her yükselişin arkasında güçlü bir bilançonun olup olmadığına bakılmalı

Yan tahtaların büyük şirketleri, yılbaşından bu yana enfl asyonun üzerinde bir yükseliş kaydetti. Akfen İnşaat gerçekleştirdiği %376 yükselişle başı çekerken, Çelik Halat ve Özata Denizcilik primli diğer hisseler oldu. Piyasa değeri 126 milyar TL’ye yaklaşan Investco Holding ile arkasından gelen Reysaş GMYO büyüklükleriyle ilk sırada yer aldılar. Listeye giren kimi şirketlerde kârlar erimesine rağmen hisseler primlenmeye devam etti. Fiyatların hızla tırmandığı böylesi süreçlerde, sadece yükselen fiyata bakarak alım yapmanın zarar kapısını aralamak anlamına geleceği göz ardı edilmemeli.

Zarardan rekor kâra

Investco Holding, 125,8 milyar TL piyasa büyüklüğü ile yılbaşından bu yana %93,7 yükseliş kaydetti. Altı aylık dönemde hasılatını kayda değer oranda artırarak 11,7 milyar TL’ye çıkardı. Gelirinin bu denli yükselmesinde finansal yatırımlarındaki değer artışının etkisi bulunuyor. Kimi hisselerdeki sert düşüşler şirketin dokuz aylık mali tablosunu olumsuz etkileyebilir. BIST Tüm-100 Endeksi’nde yer alan Reysaş GMYO, 98,96 milyar TL piyasa değeri ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Yılbaşından bu yana yatırımcısına %135,6 getiri sağladı. Dönem kârı %83 düşerek 1,99 milyar TL’ye inse de yöneticileri 2027 sonuna kadar 400 milyon dolarlık yeni depo yatırımı yapacaklarını duyurması gelir beklentisini destekliyor.

Zirvede yeni işler var

Listede yer alan şirketlerden Akfen İnşaat, yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Hisse, yılbaşından bu yana yükselirken %375,7 getiriyle rakiplerini açık ara geride bıraktı. Yakın tarihli açıklamasında Bilişim Vadisi projesi için 340 milyon TL tutarlı onarım işi aldığını paylaştı. Alınan iş sonrasında yapılacak olan iç mimari işleri için ön koşul niteliği taşıyor.

ZEYNEP'E SOR

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ MÜ, HEDEF GETİRİ Mİ?

Karşılaştırma ölçütü; objektif başarı, rasyonel beklenti, risk dengesi, rekabet gücü. Sürü psikolojisi, sınırlı fırsat, yanılgı, esneklik kaybı.

Hedef getiri; finansal bağımsızlık, bağımsız manevra, kesin çıkış planı, konfor. Zorlama, gerçeklikten kopuş, başarısızlık hissi, görece zayıflık.

Zaman zaman iştirakinin aldığı işleri açıklasa da kâr için daha fazlasına ihtiyacı var

İnnosa’nın aldığı yeni işler zarardan çıkmasını sağlayabilecek mi? ● Hasan Çevik

Hasan, geçtiğimiz yıl zarar eden İnnosa; bu yılın ilk yarısında zararını sürdürdü. Zaman zaman %51 iştirakinin aldığı işleri paylaşan firma, son olarak temmuzda imzalanan 330 milyon TL tutarlı üç yıllık hizmet sözleşmesini duyurdu. İşin üç yıla yayılması, tahsilatın da bu zaman diliminde gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yılbaşından bu yana aldığı işlerin toplamı geçen yılın cirosunun %98’ine yaklaşmış görünüyor. Altı aylık bilançoda gelirin %10 daralması ve dönemi 83,3 milyon TL zararla kapatması kâr için performansı artırması gerektiğini söylüyor.

Ayazağa projesinde zor geride kaldı. Yapı ruhsatı alındı ve inşaat aşamasına gelindi

Eczacıbaşı İlaç’ın Ayazağa’daki projesi ne zaman hayata geçecek? ● Duran Bakır

Duran; Eczacıbaşı İlaç’ın Ayazağa’da bulunan arazisi üzerinde gerçekleştirilecek proje, geçtiğimiz süreçte resmi prosedürlerden ötürü oldukça uzun bir zaman dilimini kapsadı. Gelinen aşamada gerekli prosedürler geride bırakıldığından dolayı bundan sonrası için sürecin daha hızlı ilerlemesi mümkün olabilecek. Mevcut durumda projede inşaatın başlama aşamasına gelindi. Toplam 317 bin metrekare alanda inşa edilecek 359 konut ve 656 ticari alandan oluşan 1015 ünite için yapı ruhsatı alındı. İnşaat ve pazarlama sürecinin ivme kazanması beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

GIE iklim endeksindeki hisselere yönelerek son bir yılda yüzde 31 yükseldi

Garanti Portföy’ün idaresindeki Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (GIE), son bir aydır aşağı yönlü bir hareket sergiliyor. Fon, Ocak 2026’dan bu yana yatayda inişli çıkışlı bir seyir izledi. Toplam değeri Aralık 2025’te gördüğü 128,5 milyon TL’nin ardından aşağı yönlü bir düşüş yaşadı. Ekimde büyüklük 64,9 milyon TL’ye kadar geriledi. Geçen bir yılda ocak hariç her ay kesintisiz para çıkışı gözlenirken, ekimde çıkan nakit 2,3 milyon TL oldu. Benzer şekilde yatırımcı sayısı düzenli olarak azaldı. Ekim 2025’te 5.591 olan yatırımcı sayısı şimdilerde 4.337’ye indi. Temel stratejisi, varlıklarını iklim endeksindeki hisselerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %90,57’si hisse senedi ve %6,96’sı vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Son bir yılda %27,15 çıkışla endeksi geçti.

TAHVİL

Garanti Faktoring, piyasadan TLREF + %0,80 faizle 1,04 milyar TL borçlandı

Garanti Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 20.10.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.036.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+0,80 düzeyinde bulunuyor. 183 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 21.04.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 20 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %36,67 seviyesinde bulunuyor. Verilen %0,80 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFGRFA42735 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Demisaş Döküm’ün fiyatı yatayda dalgalı bir seyir izlerken son iki ayda geriledi

Demisaş Döküm’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %3,96 ile toplamda 152,1 bin lot azalarak 3,69 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 3’den 2’ye geriledi. SD1 fonu 218,3 bin lot ile en fazla satışı yaparken, SBH fonu 68,6 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Demisaş Döküm için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Sparta Portföy’ün fonlarında karşılıklı işlemler dikkat çekiyor. SD1 fonu satarken SBH alsa da nette payını azalttı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK HAVA YOLLARI

Yabancı firmayla 295 uçağın motor temini ve bakım merkezi için anlaşmaya vardı

Türk Hava Yolları, CFM International ile 295 adede kadar uçağın motor tedariki ve bakımı için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, eylül ayında açıklanan 150 uçağın yanı sıra filodaki ve kiralanacak 145 uçağı kapsıyor. İş birliği kapsamında THY Teknik bünyesinde yeni bir motor bakım merkezi kurulacak. Gerekli lisanslar CFM tarafından sağlanacak. Bu yatırım şirketin motor bakım maliyetlerini öngörülebilir kılıp operasyonel sürekliliği desteklerken, diğer hava yollarına verilecek hizmetlerle ihracat gelirlerini artıracak. THY, altı aylık dönemde 18,9 milyar TL kâr açıkladı.

GEN İLAÇ

İki yeni ürünün distribütörlüğünü alırken, Kazakistan’daki ihaleyi kazandı

Gen İlaç, küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Şirket, İsviçre merkezli iki ürününün Türkiye’de, bir ürünün ise Türkiye ve Azerbaycan’da ruhsatlandırma, satış, pazarlama ve dağıtım haklarını beş yıllığına münhasıran aldı. Öte yandan şirket, temsilciliği aracılığıyla katıldığı Kazakistan Sağlık Bakanlığına ait ilaç alım ihalesini kazandı. Ankara’daki tesiste üretilen İlopera ürününün ilk transferi kasımda başlayacak. İhalenin ciroya katkısının 838 bin dolar düzeyinde olması bekleniyor. Gen İlaç, yılın ilk yarısında kârını %62 artırdı.

HİDROPAR HAREKET KONTROL

Sadeleşme hedefi kapsamında sahip olduğu bağlı iştiraklerdeki payını devretti

Hidropar Hareket Kontrol, yönetim ve organizasyon yapısını sadeleştirmek ve finansal durumunu güçlendirmek amacıyla grup içi iştirak paylarında kapsamlı bir yeniden yapılandırma gerçekleştirdi. Şirket, bağlı ortaklıklarından HKSM, ACD, İnovasyon ve MET’teki paylarını devretti. Satış bedeli alıcıların şirketten olan sermaye avansı alacaklarından mahsup edildi. Mahsuplaşma sonrası kalan 199 milyon TL sermaye avansı alacağı ise hakim ortağa devredilerek tahsisli sermaye artırımı başvurusunda kullanılacak. Bu karmaşık devir ve mahsuplaşma ile sadeleşmeyi sağlayacak.