Yüzde 3’lük kur primi yasaklara takıldı, ihracatın yüzde 20’sini kucaklayabildi

YÖNETİM Kurulu Başkan Vekilliğini Şerif Tosyalı’nın yürüttüğü Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile düzenlediği “6. Ekonomi Zirvesi” için Şeref Oğuz ile birlikte Çukurova Havalimanı’ndan Osmaniye’ye giderken önce sabah erken saatlerde Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaşkanıZeki Kıvanç’a uğradık.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Zeki Kıvanç’la Kıvanç Tekstil’in merkezindeki sohbetimize EKONOMİ Gazetesi Adana Temsilcisi Selçuk Altun da katıldı.

Sohbete başlarken AK Parti eski Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti eski Adana Milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç, Aslanlar Alüminyum Profil’in patronu Mehmet Aslan da Kıvanç’ı ziyaret için uğradı.

Sohbet sırasında konu, başta hazır giyim ve tekstil olmak üzere birçok sektörün ihracatta yaşadığı fiyat tutturamama sıkıntısına geldi. Zeki Kıvanç, dövizini Türkiye’ye getirip TL’ye çeviren ihracatçılara uygulanan yüzde 3’lük prim konusu üzerinde durdu:

- Özellikle emek yoğun sektörler için yüzde 3 prim yeterli olmuyor ama o konuda bile karşımıza engeller çıkıyor. Yani, normalde hakkı olan birçok ihracatçı dövizini yüzde 3 primli bozdurma uygulamasından yararlanamıyor.

Bu iddiasını rakamlarla ortaya koydu:

- 2025 yılında ihracatımızın parasal değerinin yüzde 20’si oranında bir bölümü, dövizi yüzde 3 primli bozdurma desteğinden yararlanabilmiş. Yani, 273.4 milyar dolarlık ihracatın 54 milyar dolarlık bölümüne yüzde 3’lük prim desteği ulaşabilmiş.

Ortaya koyduğu verileri TOBB’un ve TİM’in toplantılarında ekonomi yönetimine de ilettiklerini kaydetti:

- Ekonomi yönetimi, yüzde 3 prim konusunda yaşanan sıkıntıyı ortaya koyduğumuzda, “2025 yılında 67 milyar lira kur desteği ödedik” cevabını veriyor. Doğru, bu rakam da zaten Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 20’lik bölümüne karşılık geliyor.

İhracat dövizini bozdurana yüzde 3 prim desteği uygulamasının önündeki engellere işaret etti:

- İhracatçının, dövizini getirip bozdurduktan sonra o parayla 1 tek dolar bile almaması gerekiyor. 1 dolar ya da Euro alan anında yüzde 3’lük kur primi dışına çıkarılıyor. Ayrıca 3 yıllık reeskont kredilerinden men cezası da uygulanıyor.

Bu katı kurallar nedeniyle yüzde 3’lük kur priminden yararlanma oranının düşük kaldığının altını çizdi:

- Yüzde 3’lük kur primi desteğinden faydalanan şirketin bağlı bulunduğu grubun bir başka şirketi dahi döviz alımı yapsa hemen yasak kapsamına alınıyor, ceza veriliyor. Yine aynı şekilde şirket ortaklarından biri başka işinden dolayı döviz almaya kalksa ceza yiyor.

Zeki Kıvanç’a tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere bazı sektörlerin yüzde 3’ten daha yüksek kur primi talep ettiklerini anımsattım, şu yanıtı verdi:

- Gerçekten de ihtiyacı olan sektörlere biraz daha yüksek prim verilmesi yerinde olur. Bakın Çin, ihracatçısının dövizine yüzde 13 kur primi veriyor.

Ardından ekledi:

- Katı kurallar kalksa ya da en azından gevşetilse, ihracatın daha büyük bölümünü gerçekleştirenlerin yüzde 3 düzeyinde de olsa kur primi alabilmeleri sağlansa bir miktar rahatlama yaşanır.

Şirketlere, ihracatçılara döviz alımıyla ilgili katı kurallar, Merkez Bankası rezervlerinin kritik düzeye indiği dönemlerde devreye girdi…

Şimdi, Merkez Bankası’nın rezervleriyle ilgili sıkıntılı bir durum olmadığına göre, üstelik eli daha da güçlüyken ihracatçının yüzde 3’lük kur primine erişimini kolaylaştırmayı gözden geçirmek gerekmez mi?

Osmaniye OSB’nin 600 milyon liralık otelini Radisson işletecek

OSMANİYE OSB’de “6. Ekonomi Zirvesi” öncesi Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Tosyalı Grubu ortağı Mehmet Fatih Tosyalı, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özyurt, Fatih Keresteci, Osmaniye OSB Müdürü Musa Girit, Adana GİAD Başkanı Cenk Yakın ve Şeref Oğuz’la birlikte sohbet ederken Osmaniye OSB Başkanvekili Şerif Tosyalı ön bilgiyi verdi:

- Osmaniye OSB olarak bir otel yatırımına başladık, tamamlamak üzereyiz. Şimdi OSB Mütevelli Başkanı, Valimiz Erdinç Yılmaz ve Radisson Oteller Grubu’nun imza atacağı bir işletme anlaşması törenimiz olacak.

Otelin yatırım maliyetini sordum, yanıtladı:

- 600 milyon lirayı buluyor. Böyle bir otele çok ihtiyaç vardı. OSB’mizde yatırımı olan iş insanları ya da onların konukları genelde Adana’da konaklıyor. Burada konaklayabilecekleri bir oteli açmış olacağız. Doluluğun iyi olacağı yönündeki işaretleri şimdiden alıyoruz.

Sohbetin ardından hazırlanan imza masasına geçildi. Osmaniye OSB başkanlığını da yürüten Vali Erdinç Yılmaz ile Radisson Hotel Ülke Direktörü Baran Türkel imzayı attı. Vali Yılmaz, Osmaniye OSB’nin güçlü bir üretim, ihracat ve lojistik trafiğini yönettiğini belirtti:

- Bu ekosistemin sağlıklı işlemesi hem bölgemiz hem ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu sebeple sanayinin sadece üretimle değil, hizmet altyapısı ile de desteklenmesi gerekiyor.

Otel projesinin bu anlayışla hayata geçirildiğini bildirdi:

- Osmaniye OSB’nin yatırımcı dostu vizyonunu güçlendirecek, bölgenin cazibesini, rekabet gücünü ve kurumsal niteliğini daha da ileriye taşıyacak.

Şerif Tosyalı da, otel projesinin Osmaniye OSB’nin bütüncül gelişim vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı:

- Osmaniye OSB’de yalnızca üretim kapasitesini değil, bu üretimi destekleyen tüm altyapıyı ve hizmet ekosistemini birlikte planlıyoruz.

Son yıllarda OSB’de yatırım talebinde artış olduğunu kaydetti:

- Genişleyen sanayi alanlarımız ve yoğunlaşan iş trafiği, sanayicilerimizin, iş ortaklarımızın ve misafirlerimizin nitelikli konaklama ihtiyacını daha görünür hale getirdi.

Otel projesinin OSB’de yürüttükleri altyapı güçlendirme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların doğal tamamlayıcısı olduğunun altını çizdi:

- Uluslararası standartlarda bir markanın Osmaniye OSB’de yer alması, sanayicilerimizin operasyonel verimliliğine katkı sunarken, bölgemizin yatırımcı nezdindeki kurumsal gücünü de pekiştirecek.

Şerif Tosyalı, otelin 86 odalı olarak planlandığını aktardı:

- 80’i normal, 6 odası da suit olacak. 600 kişilik konferans ve etkinlik salonu, sanayicimize ve bölge insanımıza hizmet verecek.

Otelin içinde bir de “OMO” adlı “Osmaniye Modern Sanat Merkezi”ni de faaliyete geçireceklerini bildirdi:

- OSB’de üretilen ürünlerin sanata dönüşmüş halleri bu merkezde sergilenecek.

Yüreğimde vedan hiç olmayacak

OSMANİYE Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, son kararname ile Eskişehir Valiliği’ne atandı. Vali Yılmaz’a yeni görev yeri için “hayırlı olsun” dileklerimi iletirken, Osmaniye OSB yönetiminden bir iş insanı sosyal medyadaki paylaşımına işaret etti:

- Sayın Valim, sosyal medyada Osmaniye ile ilgili duygularınızı paylaşmışsınız. Çok içten bir mesaj.

Hemen mesajı bulup okudum:

Bende sevdan öylesine büyük ki Osmaniye’m

Yüreğimde vedan hiç olmayacak

Hep en yükseklerde olacaksın

Seni çok seviyorum Osmaniye’m

Adana Aladağlı olan Vali Yılmaz, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptığını belirtti:

- Yani, Eskişehir de bildiğim, benimsediğim güzide bir şehrimiz. Osmaniye’de 5.5 yıl görev yaptım. Veda için arayanların, ziyarete gelenlerin sözleri duygu yoğunluğu yaşatıyor. Sosyal medyadaki paylaşımımda içimden gelerek o duyguları paylaştım.