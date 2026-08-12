Yüzde 415 kâr artışı gerçekleşti hisseyi tutan fon sayısı 152'ye indi

BIST 30 Endeksinde bilançosunu açıklayan 18 şirketten 16'sı kârını artırırken ikisinin kârında düşüş gözlendi. Bankacılık ve sanayi şirketlerinin elde ettiği milyarlarca liralık kârlar öne çıkarken, Garanti Bankası yüksek kârlılığı ile en yakın rakibinin açık ara önünde duruyor.

Altı aylık bilançolar gelmeye devam ediyor. Borsanın lokomotifi BIST 30 şirketlerin kârlılık oranları yatırımcıların stratejilerini temelden etkiliyor. Verilerini açıklayanlardan Ereğli %415 ve Tüpraş %320 kâr artışıyla öne çıkıyor. Garanti Bankası 63,70 milyar TL kâr üreterek hacim tarafında liderliğini kimseye bırakmaya niyetli olmadığını gösteriyor. Ancak her şirket için süreç arzu edilen büyümeyle sonuçlanmadı; Ford Otosan ve THY kârı düşen firmalar arasında yer alıyor. Veriler, yatırımcıların hareket ederken gelen sonuçlar ışığında hamlelerini planlamaları gerektiğini hatırlatıyor.

Kârı güçlü artanlar

BIST 30 hisseleri içinde altı aylık sonuçlarını açıklayanlardan kârını en fazla artıran Ereğli oldu. Yılın ilk yarısında kârını %415,48 büyüterek 8,9 milyar TL’ye çıkardı. Yılbaşından bu yana %56,93 yükselen hisse, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son dönemde fonlar satış yaparken hisseyi elinde bulunduran fon sayısı 159’dan 152’ye indi.

Listede kârını en çok artıran ikinci firma %320 ile Tüpraş oldu. Şirket gelirdeki artışla birlikte dönem sonu net karını 49,8 milyar TL’ye yükseltti. Haziranın ikinci yarısında en düşük 215,10 TL’yi gördükten sonra yukarı yönelen hisse, 9,71 F/K çarpanıyla işlem görüyor. Firma, varil başına net rafineri marjı beklentisini 6-7 dolardan 13-15 dolara yükseltirken potansiyelini koruyor.

Kârı yüksek olan

Açıklanan bilançolar arasında kâr hacmiyle Garanti Bankası en tepede yer alıyor. Yılın altı ayında kârını %18,83 oranında artırarak 63,7 milyar TL’ye taşıyan banka, aynı zamanda gücünü hissettiriyor. Bununla birlikte hissenin fiyatı geride kalan iki yıldan bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Mevcut fiyatı ise Temmuz 2024’teki seviyelerinde bulunuyor.

ZEYNEP'E SOR

GELİŞMİŞ PİYASA MI, GELİŞMEKTE OLAN PİYASA MI?

Gelişmiş piyasa; istikrar, yüksek likidite, düşük enflasyon, şeffaflık, dayanıklılık. Sınırlı büyüme, düşük getiri, yüksek rekabet, doygun pazar.

Gelişmekte olan piyasa; yüksek getiri, hızlı büyüme, ucuz değerleme, esneklik, fırsat. Dalgalanma, yüksek risk ve enflasyon, zayıf likidite.

Gelen tutarlar sermaye avansı olduğundan ilerleyen süreçte bedelli gündeme gelecek

DAP Gayrimenkul'ün bedelli sermaye artırımına gitme ihtimali var mı? ● Oktay Özkan

Oktay; DAP Gayrimenkul'ün hesaplarına mayıs ve haziran aylarında dört ayrı işlemle gönderilen ve toplamı 414 milyon TL'yi aşan nakit girişi söz konusu. Şirketin açıklamalarında gelen nakitlerin sermaye avansı olduğu belirtiliyor. Firma, acil nakit ihtiyacını aktarılan avanslarla giderirken, bunu ileride yapılacak bir sermaye artırımının da ön hazırlığı olarak görmek pek de yanlış olmaz. Bu sebeple, ilerleyen zaman diliminde bedelli sermaye artırımının ya da ödemeyi yapanlara yönelik tahsisli sermaye artırımının yapılması gündeme gelecektir.

Mevcut faaliyetlerini iştirakine devrederken kendisi elektrik piyasasına yöneliyor

Özerden Ambalaj neden yaptığı işi yeni kurduğu iştirakine devrediyor? ● Halil Topal

Halil; Özerden Ambalaj'ın mevcut faaliyetlerini yeni kurduğu Bizofol Yalıtım şirketine devretmesinin ana nedeni, stratejik dönüşüm sürecini başlatmasıyla ilgili bulunuyor. Firma, esas sözleşme değişikliği ile elektrik sektöründe faaliyet yürütmek istiyor. Belirlediği yeni alana yönelmek amacıyla mevcut iş kolunu tamamen değiştirmeye gidiyor. Aldığı karar çerçevesinde, mevcut varlıklarıyla operasyonlarını önce Bizofol Yalıtım'a devredecek, sonrasında da iştirakin hisselerinin tamamını satarak sektörden kesin şekilde çıkış yapmış olacak.

YATIRIM FONLARI

SRL sürdürülebilirlik hisse fonu yatırımcısına bir yılda %56 kazandırdı

Pardus Portföy'ün yönetimindeki Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (SRL), Mayıs 2025'ten bu yana işlem görüyor. Ocaktaki çıkışın ardından zayıflayan ivme temmuza kadar sınırlı bir performans sergilerken son bir ayda tekrar yönünü yukarı çevirmiş görünüyor. Mayıstan itibaren hacimde belirgin bir artış yaşandı. Ağustosta büyüme devam ederken hacmi 259,54 milyon TL'ye çıktı. Ağustosun ikinci haftası itibarıyla fona 69,61 milyon TL para girişi gözlendi. Doluluk oranı %14,63 seviyesinde olan fonun temel stratejisi, sürdürülebilir şirket paylarına yatırımda bulunmak üzerine kurulu. Portföyünün %77,97'si hisse senedi ve %22,03'ü vadeli işlem teminatlarından oluşuyor. Yıllık bazda %56,26 getiri sağlayan SRL, %25,87 yükselen endeksi geçti.

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, Piyasadan TLREF + %2,5 faizle 300 milyon TL borçlandı

Hedef Araç, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 10.08.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2,5 olarak belirlendi. 424 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 5 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 08.10.2027 olarak açıklandı. 10 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,91 seviyesinde bulunuyor. Hedef'in verdiği %2,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSHDAKE2723 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ

Tüm depolamalı rüzgar projelerinin ÇED onayını alırken önemli bir aşamayı geçti

IC Enterra, portföyündeki 485 megavatlık depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi projeleri kapsamında son olarak Erzincan'daki Depolamalı Koray RES projesi için ÇED Olumlu raporu aldığını duyurdu. Böylece şirketin ön lisansını aldığı tüm depolamalı rüzgar enerjisi projelerinin ÇED izin süreçleri tamamlanmış oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarında santral kurulumuna geçmek için ÇED onayını almak en önemli idari aşama olarak değerlendirilmekte. ÇED aşamasını tamamlamak yatırım takviminin daha hızlı ilerlemesini sağlarken kapasitesini büyütme yolu da açılmış olmakta.

FORD OTOSAN

Operasyonlarının büyümesi için 2030 yılına kadar kademeli yatırımda bulunacak

Ford Otosan, Ford Trucks operasyonlarının Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemek, emisyon ve güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Ford Trucks New-Cab Programı kapsamında yatırım kararı aldığını duyurdu. 2030 yılına kadar kademeli olarak yapılacak net yatırımın 364 milyon euro olduğunu ifade ederken, bunun 122 milyon euroluk kısmını ön fizibilitede harcadığını belirtti. Ayrıca Iveco ile yapılan Ortak Geliştirme Anlaşması ve teşviklerle 96 milyon euroluk ek mühendislik katkısı sağlanarak, yeni nesil kabinin 2028 yılında devreye alınacağını bildirdi.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG

Uzun vadeli planlama kapsamında iştiraki, depolamalı GES projesi satın alıyor

1000 Yatırımlar Holding'in %76,67 iştiraki Meta Mobilite uzun vadeli planları kapsamında elektrik üretim ve depolama portföyü oluşturma yönünde kararını devreye alıyor. Bu doğrultuda, Balpınar Enerji firmasını satın almak üzere anlaştı. Balpınar Enerji'nin, 10 MWe /14,88 MWp kurulu güce sahip Depolamalı GES lisansı bulunurken, alım bedelinin 23,75 milyon TL olduğu belirtildi. Şirket böylece yenilenebilir enerji ve depolama alanındaki ilk lisanslı varlık edinimini gerçekleştirmiş oldu. Mevcut ve hazır bir lisans şirketinin alınması operasyonel takvimi hızlandıracak.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Selçuk Ecza temmuzun ikinci yarısından bu yana gerilerken tutunmaya çalışıyor

Selçuk Ecza'da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %52,31 ile toplamda 8,24 milyon lot artarak 24,01 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 30'dan 19'a geriledi. TLY fonu 7,71 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, RBH 177,8 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 9 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek Şeker Yatırım 140 TL ile "TUT" olarak önerirken; Oyak Yatırım 96 TL ile "Endekse Paralel" önerisinde bulundu.