Yüzde 48 özsermaye kârı hesaplandı kazanç emlak değerlemesinden geldi

Borsadaki 17 şirkette aktif kârlılık %26’lara, özsermaye kârlılığı ise %109 gibi hayli yüksek seviyelerde bulunuyor. Hisse başına kârda ise 158 TL’yi gören çarpıcı örnekler var. Peki bu göz alıcı oranlar sürdürülebilir bir verimliliğin mi eseri, yoksa dönemsel bir rüzgar mı?

Piyasa, yatırdığı her kuruşun katlanarak dönmesini yani yüksek özsermaye kârlılığını her zaman ayakta alkışlar. Katılımevim veya Ral Yatırım Holding gibi şirketlerin dikkat çekici marjları kağıt üzerinde göz alıcı birer verimlilik işareti gibi görünüyor. Ancak yaldızlı yüzdelere bakıp tarladan sürekli aynı mahsulü beklemek yanıltıcı olabilir. Yatırımcının asıl araştırması gereken bu kârlılıkların gerçekten ana işin nakit üretmesinden mi, yoksa bilançodaki özsermayenin küçülmesinden veya yüksek kaldıraçtan doğan matematiksel bir yanılsama mı? Rakamların büyüsüne kapılmadan önce dikkatli incelemek önemli.

Özsermaye kârlılığı yüksekler

Tabloda yer alan Katılımevim %109,51’e ulaşan özsermaye kârlılığı ile öne çıkıyor. Büyüyen yapısıyla dikkat çeken firma, haziranın ilk haftasında 99. şubesini Alanya’da açtı. Gerçekleştireceği %238,16 bedelsiz sermaye artırımı için SPK’dan onay bekleyen şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %40, dönem sonu kârını %203 artırdı. Ral Yatırım Holding %48,96 özsermaye kârlılığı ile listede yer alan firmalar arasında ikinci sırada geliyor. Üç aylık dönemde gelirini 286 büyütürken esas faaliyet kârını %59 düşürdü. Dönem sonunda ise kârını %145 büyüterek 1,2 milyar TL’ye çıkardı. Net kârın büyümesinde gayrimenkul değerlemesi ve pay devrinden kaynaklı oluşan kâr etkili oldu.

Hisse başına kârı yüksek olan

Düzenli temettü ödemesi ile öne çıkan firmalardan biri olan Borusan Yatırım, geçtiğimiz nisan ayında hisse başına net 141,22 TL ödeme yaptı. Diğer firmalardan daha yüksek hisse başına kâra sahip olmasına rağmen temettü verimi %8,15 düzeyinde bulunuyor. Sebebi hissenin 1.934 TL bölgesinde olan fiyatı ile alakalı. Şirketin halihazırda hisse başına kârı 158,14 TL.

ZEYNEP'E SOR

KÂR MI, ZARAR MI?

Kâr; sermaye büyümesi, cazibe, özkaynak desteği, temettü kapasitesi, kolay kredi. Rehavet riski, beklenti baskısı, kâr payı çatışması, popülizm tuzağı. Zarar; yapısal reform, maliyet disiplini, dönüş potansiyeli, yapılanma. Sermaye erimesi, kredi darboğazı, kaçış, mecburi küçülme, psikolojik çöküş.

Gerçekleştirdiği hamleyle birlikte JMW’nın ortaklık yapısında tam kontrolü sağladı

Jantsa’nın JMW’deki payını büyütmesindeki beklentisi nedir? ● Adem Bıçak

Adem; Jantsa, iştiraki JMW Jant Sanayi’deki yabancı ortaklarının paylarını devralma yoluna giderken şirketteki sahiplik oranını %99,99 seviyesine çıkardı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerçekleştirilen stratejik kararın gerekçesine dair herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı. Ancak ticari dinamikler dikkate alındığında; Jantsa’nın iştirakindeki karar alma mekanizmasında bağımsızlık kazanmayı hedefl ediği söylenebilir. Ayrıca, ortakların devreden çıkmasıyla birlikte JMW’nin ilerde sağlayacağı kârın tamamından yararlanabilecek.

Körfezray projesi için tedarikçi konumunu sürdürüyor. Yeni fazlar için de görüşüyor

Erciyas Çelik’in Körfezray’dan aldığı işin cirodaki payını öğrenebilir miyim? ● Zehra Polat

Zehra, Erciyas Çelik, geçtiğimiz mayıs ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfezray Metro Projesi 4. fazı için yaklaşık 2,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket proje için 342 adet çelik boru üreteceğini belirtiyor. Temmuz ayında teslim edilecek siparişin toplam bedeli, yıllık gelirlerinin yaklaşık %1,7’si düzeyinde bulunuyor. Bu itibarla cirosu içinde önemli bir ağırlığı olduğunu söylemek doğru olmaz. Projenin önceki etaplarında da yer alan Erciyas Çelik, bu siparişle tedarikçi konumunu sağlamlaştırdı. Yeni fazlar için de görüşüyor.

YATIRIM FONLARI

ASJ fonu borsadaki hisselere yönelerek son bir yılda %54 getiri elde etti

Aktif Portföy’ün idaresindeki Hisse Senedi (TL) Fonu (ASJ), yılın ilk aylarında yukarı yönlü bir hamlesi olsa da uzun soluklu olamadı. Şubatın ikinci yarısından itibaren yataya döndü. Yılbaşından bu yana büyüklüğü inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Haziranda önceki aya göre hacmi artarken 69,6 milyon TL oldu. Ancak veriler marttan bu yana nakit çıkışı yaşandığını söylüyor. Yatırımcı sayısında azalma gözlenirken sayı 810 kişiye inerek zayıf eğilim devam ediyor. Stratejisi, varlıklarını borsada işlem gören hisse senetlerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %92,85’i hisse senedi ve %6,02’si yatırım fonlarından oluşuyor. Yüksek getiri arayışıyla volatiliteyi göze alan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %53,76 getiri elde ederken, aynı sürede %57,98 yükselen BIST 100’ün gerisinde kaldı.

TAHVİL

Dimes Gıda, piyasadan %44,01 bileşik faizle 250 milyon lira borçlandı

Dimes Gıda, 22.06.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %40, bileşik faizi %44,01 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 23.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,95 düzeyinde. 22 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Dimes Gıda’nın verdiği %40 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 0,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDMSGA2614 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Anadolu Hayat bir aydan fazla süredir düşüyor. Fonlar satış tarafında duruyor

Anadolu Hayat’ta fonlar satış yönlü işlem yapıyor. Portföylerindeki miktar %3,62 ile toplamda 321,06 bin lot azalarak 8,55 milyona indi. Fon sayısı 44’den 39’a geriledi. NSY fonu 175 bin lot ile en fazla satışı yaparken, KPH fonu 126,68 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 9 aracı kurum öneride bulunurken 4 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Pusula Yatırım 201,72 TL ile verdi. En düşük öneri 146,60 TL ile Oyak Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GERSAN ELEKTRİK

Dubai’deki projeye 10,6 milyon dirhemlik busbar gönderecek. Üretime başladı

Gersan Elektrik, BAE’deki China State firmasıyla Dubai Island projesi için tedarik sözleşmesi imzaladı. Projenin busbar ve ilişkili ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olan sözleşmenin yaklaşık 10,66 milyon BAE dirhemine bağlandığı belirtildi. Tutar yaklaşık 134,8 milyon TL’ye denk gelirken üretim sürecinin başladığı bildirildi. Şirketin, yurt dışındaki prestijli altyapı projelerinde tedarikçi olarak yer alması referanslarını güçlendirmesi açısından olumlu olarak değerlendirmeli. Bu durum hitap ettiği pazarda payını genişletmesini sağlayacaktır.

NETAŞ

İki ayrı sözleşmeyle toplam 28,4 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirdi

Netaş, yaptığı iki ayrı açıklama ile yurt içinde önemli siparişler aldığını duyurdu. Türkiye’nin önde gelen telekom operatörlerinden Set-Top- Box tedariki için 8,9 milyon dolar ve sunucu satışı için 19,5 milyon dolar tutarında iki ayrı sözleşmeye imza attı. Teslimatların tamamı yıl içinde gerçekleştirilecek. Anlaşmalar yedi yıla varan satış sonrası destek hizmetini de kapsıyor. Sözleşmelerin toplam tutarı yıllık gelirinin %11’i düzeyinde bulunuyor. Sadece donanım tedarikine odaklanmak yerine satış sonrası hizmetleri uzun yıllara yaymak gelir döngüsünü güçlendiriyor.

MOPAŞ MARKETÇİLİK

Niksar’daki GES yatırımını devreye aldı. Tüketiminin %45’ini karşılayacak

Mopaş Marketçilik, Niksar’da kurduğu 5 MWp kurulu güce sahip GES projesini tamamlayarak faaliyete aldı. Yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olan yatırımla şirketin elektrik tüketiminin yaklaşık %45’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı belirtildi. Şirket, çevreci enerji hamlesiyle operasyonel maliyetlerini sabitlemeyi amaçlıyor. Perakende sektöründe faaliyet yürüten mağazalarının elektrik tüketim maliyetlerini düşürmek, işletme sermayesini koruyan doğrudan ve kalıcı bir yatırım olarak değerlendirmeli. Mopaş, ilk çeyrekte gelirini %8 büyüttü.