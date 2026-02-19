Yüzde 5'e ulaşmak ekonomik ve politik sabır ister

Enflasyonda bir düşüş var ama enerji fiyat şokları veya olumsuz arz gelişmeleri enflasyonu yeniden yukarı itebilir, güçlü iç talep dezenflasyon sürecini yavaşlatabilir.

Geçen hafta salı günkü “Enflasyonda tek haneyi tekrar ne zaman görürüz?” başlıklı yazıda “Tek haneli dönem 2017’de enflasyonun yüzde 11,92’ye yükselmesiyle sona erdi ve Türkiye o günden bu yana yeniden tek haneli enflasyonu göremedi. Yakın gelecekte görür müyüz, emin değilim” demiştim. Bu yazıdan bir gün sonra IMF 4. Madde Konsültasyon Raporu’nu yayınladı. Gördük ki, o da enflasyonun görünür gelecekte tek haneye inmesini beklemiyor.

Söz konusu rapor IMF'ye üye ülkeler için her yıl yapılan kapsamlı bir ekonomik değerlendirmedir. Ülkenin makroekonomik görünümünü ve politikalarını analiz eder, riskleri ve önerileri ortaya koyar. Bu nedenle yatırımcılar ve uluslararası piyasalar tarafından bir güven ve politika kredibilitesi göstergesi olarak takip edilir.

IMF bu raporda enflasyona dair özetle diyor ki;

- Enflasyonun 2024 Eylül’deki yüzde 49,4’ten 2025 Aralık’ta 30,9’a gerilemesi önemli bir başarıdır.

- Bu başarı dezenflasyon süreci, sıkı para politikası, mali konsolidasyon ve ılımlı ücret politikaları sayesinde sağlandı.

- Ancak enflasyon, hala hedefin oldukça üzerindedir.

Yüzde 15'e takılıp kalacak mıyız?

Bir de raporun tahmin kısmı var. O bölümde de IMF, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 23’e inmesini ve bu düşüşün kademeli olarak devam ederek 2027’de yüzde 19 ve 2028’de yüzde 15’in görülmesini bekliyor. Bu iyi haber. Kötü haber ise enflasyon, yüzde 15 indikten sonra orada takılıp kalacak. Yani IMF'ye göre projeksiyon döneminin sonu olan 2031’e kadar Türkiye ekonomisi değil tek haneyi, yüzde 15’in altını bile göremeyecek.

Oysa bu orta vadeli düşüşün dengelenmesi gereken yer daha aşağılarda, hatta yüzde 5 civarında olmalıydı. Çünkü Merkez Bankası’nın orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5.

Mesele IMF dahil birçok kuruluş ve kişinin enflasyonun düşüş sürecini hala kırılgan görmesi. Raporda da zaten bu kırılganlığa ve risklere dikkat çekiliyor. Evet bir düşüş var ama enerji fiyat şokları veya olumsuz arz gelişmeleri enflasyonu yeniden yukarı itebilir, güçlü iç talep dezenflasyon sürecini yavaşlatabilir.

Politika önerileri

Kısacası, dezenflasyon süreci doğru yönde ilerliyor ilerlemesine; ancak enflasyonun kalıcı ve kararlı biçimde düşmesi için mevcut politika duruşunun daha da güçlendirilmesi ve beklentilerin daha sağlam şekilde çıpalanması gerekiyor. Bu noktada IMF’nin politika önerilerine katılmayan yoktur herhalde. İşte bu önerilerden bazıları:

--Daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimi öneriliyor.

--Para politikasının veri odaklı kalması, ancak gerekirse daha sıkı duruşun sürdürülmesi gerektiği belirtiliyor.

--Politika çerçevesinin sadeleştirilmesi ve merkez bankası bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

--Ücret politikalarının enflasyon hedefiyle tam uyumlu olması gerektiği ifade ediliyor.

Yüzde 5 sabır ister

Konu dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyor.

IMF raporunda 2026-2031 dönemi için projeksiyonlarına yer vermiş. Bu beş yıllık dönemde Türkiye en azından iki önemli seçim sürecinden geçecek. Böyle bir sürecin sonunda enflasyonun bırakın orta vadeli hedef olan yüzde 5’e inmesi, tek haneye inmesi mümkün olabilir mi? Yoksa IMF’nin yüzde 15’lik öngörüsü bile iyimser kalabilir mi?

Yüzde 5’e ulaşmak uzun süreli istikrarlı politika gerektirir. Siyasi ve ekonomik sabır buna izin verir mi? Acaba Türkiye’de o sabır var mı? Kimse bu soruya gönül rahatlığıyla “evet” diyemiyor...