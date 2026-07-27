Yüzde 60 çıkış hayal kurdururken 113 fiyat/kazanç riski hatırlatıyor

BIST 100 Endeksi haft ayı %0,27 ekside kapatırken, 19 hisse yüzde 15 ve üzeri getiri sağladı. Endeksin zorlandığı süreçte, borsaya yeni gelen hisselerin çıkışları dikkat çekti. Ancak %60’ı aşan tavan serileri çekici görünse de, perde arkasındaki gerçekler göz ardı edilmemeli.

Borsada bir hissenin tavan serisiyle yükselmesi, yatırımcıların gözünde o şirketin gelecekte olağanüstü bir operasyonel güce ulaşacağını veya ekrandaki bu rallinin kalıcı bir değerleme olduğunu düşündürebilir. Endeksin %0,27 gerilediği bir haftada 19 hissenin %15 ve üzeri yükseliş kaydetmesi, özellikle de İsvea Seramik ve Şa-Ra Enerji gibi yeni halka arzların %60 yükselmesi hayli cezbedici olabilir. Ancak ekrandaki her likidite coşkusunu şirketin içsel büyümesinin sonucu sanmak asıl yanılgı olacaktır. Bir hissenin çıkış motivasyonunu bilmeden trene binmek, bilinmeyen istasyona bilet almak anlamına gelecektir.

Halka arz dalgasının gücü

İşvea Seramik, 10 Temmuz günü borsada işlem görmeye başladığından bu yana her gün kapanışını tavandan gerçekleştirdi. 20,90 TL’den borsaya gelen hissenin halka arzına 901,6 bin yatırımcı katıldı. Arz fiyatına göre %112 yükselirken F/K oranı 112,96 ve PD/DD oranı 8,48 seviyesinde bulunuyor. Çarpanlar kâr satışlarının şaşırtıcı olmayacağını söylüyor. Şa-Ra Enerji, 17 Temmuz’dan bu yana işlem görüyor ve geçen 6 işlem gününü tavandan kapattı. 70 TL’den borsaya gelen hisseye 729,6 bin yatırımcı talepte bulundu. 6,2 milyar TL ile yılın en büyük halka arzı konumunda bulunuyor. Son kapanış fiyatına göre F/K oranı 77,84 ve PD/DD oranı 7,85 düzeyinde. Yüksek ilgi hissenin tavan serisini destekledi.

Diptekinin dalgalı hareketi

Gezinomi Seyahat, Eylül 2025’te 330,25 TL’yi test ederken sert düşüşün ardından şimdilerde 67,65 TL’den işlem görüyor. Fiyatı yılbaşından bu yana dipte dalgalı hareket ediyor. Yukarı ataklar kısa süre sonra satış baskısıyla karşılaşıyor. Son üç yılda zarar eden firma, ilk çeyrekte de gelirini düşürürken dönem sonunda 149,7 milyon TL zarar yazdı.

ZEYNEP'E SOR

TRADE Mİ, YATIRIM MI?

Trade; hızlı kazanç, esneklik, çift yönlü kazanç, bağımsızlık, verimlilik. Yüksek stres, işlem maliyeti, zaman tüketimi, hatalı sinyal, ralli kaçırma. Yatırım; bileşik getiri, konfor, temettü ve maliyet avantajı, trend ortaklığı. Sermaye kilitlenmesi, sabır zorluğu, kriz ve enflasyon riski, körlük.

İmtiyazlı payların devri genel kurul toplantısının ardından gerçekleşecek

Prizma Matbaacılık’ta ana ortağın değişmesi neyi dönüştürecek? ● Tayfun Peker

Tayfun, Prizma Matbaacılık’ta A ve B grubu paylar Tera Yatırım Teknoloji Holding’in dolaylı bağlı ortaklığı DLT Turizm tarafından alındı. Yüzde 25,80’ini temsil eden B grubu payların devri haziranda tamamlandı. Yönetimde imtiyaz hakkı tanıyan A grubu paylar ise genel kurul toplantısının ardından devralınacak. Devirle birlikte Prizma’nın kontrolü Tera’ya geçerken diğer ortaklara 23,50 TL’den çağrı yapılacak. İşlem fiyatı, 73,50 TL olduğu düşünüldüğünde çağrı pek anlamlı durmuyor. Ana ortağın ne gibi bir dönüşüm sergileyeceği ise ileride gözlenecek.

İştiraki üzerinden kruvaziyer limanının imtiyaz hakkını 30 yıllığına devraldı

Global Yatırım Holding’in İspanya’daki liman ihalesinin sonucu ne oldu? ● Celal Kalem

Celal, İspanya’nın Ferrol Kruvaziyer Limanı’nın işletme hakkına ilişkin Global Yatırım Holding’in bağlı iştiraki en iyi teklifi verdi. Haziranda imtiyaz hakkı 30 yıllığına bağlı ortaklık Global Ports Holding’e verildi. İştirak öncelikle üç ay içinde ilk faz inşaat projesini yetkililere sunacak ve izinlerin alınmasının ardından altı ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacak. Söz konusu yatırımın şirket cirosuna katkı sağlaması, ancak inşaat süreçleri bitip operasyonlar başladığında mümkün olacak. Kesin nakit akışı tarihi ise bu aşamada belirsiz.

YATIRIM FONLARI

TIE fonu BIST 30 hisselerine yatırım yaparak son bir yılda %38 getiri sağladı

İş Portföy’ün idaresindeki BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (TIE), geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek 0,79 TL’yi test etti ve ardından dalgalı şekilde aşağı yöneldi. Zayıf bir seyir izleyen fon, hacmi bir ay artarken ertesi ay azaldı. Büyüklüğü önceki aya göre gerileyerek temmuzda 1,87 milyar TL’ye indi. Bu sürede fondan çıkan nakit 35,5 milyon TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı ise temmuzda 18.987 oldu. Doluluk oranı %50,63 seviyesinde olan TIE’nin temel stratejisi, BIST 30 Endeksindeki hisselere yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %91,10’u hisse ve %4,08’i ters repodan oluşuyor. Portföyde Aselsan, Destek Finans, BİM, THY ve Tüpraş’ın ağırlığı var. Volatiliteyi göze alanlara hitap ediyor. Bir yılda %37,88 yükselen fon, aynı sürede %32,61 çıkan BIST 100 Endeksinin üzerinde performans sergiledi.

TAHVİL

Sümer Faktoring, piyasadan TLREF + %5 faizle 50 milyon TL borçlandı

Sümer Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 24.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 23.07.2027 olarak açıklandı. 24 Temmuz itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,94 seviyesinde bulunuyor. Sümer Faktoring’in verdiği %5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, TRFSUMF72710 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Yataş’ın fiyatında mayıstan itibaren düşüş ivmesi artarken fonlar alım tarafında

Yataş’ta fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %7,02 ile toplamda 460,9 bin lot artarak 7,03 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 21 ile aynı seviyede bulunuyor. IML fonu 527 bin lot ile en fazla alımı yaparken, GOH fonu 349,6 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Yataş hakkında bugüne kadar 6 aracı kurum öneride bulunurken sadece biri model portföyüne aldı. En yüksek hedef öneriyi Marbaş Yatırım 66,80 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 62,40 TL ile Halk Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALTINAY SAVUNMA

İştiraki yurt içi müşteriden havacılık ekipmanları tedariki için anlaşmaya vardı

Altınay Savunma, %50 bağlı ortaklığı Taac Havacılık aracılığıyla yurt içinde yerleşik bir müşteriyle havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik olarak KDV hariç 134,1 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Açıklamada Söz konusu sözleşme ile birlikte, Altınay Savunma Grubu olarak, güncel tamamlanmayı bekleyen siparişler tutarının 334 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Tutarlar, firmanın iştirakleriyle birlikte güçlü siparişler aldığını işaret ediyor. Altınay, üç aylık dönemde gelirini %33 brüt kârını ise %45 geriletti. Dönem sonunda 54,2 milyon TL zarara döndü.

MARGÜN ENERJİ

Dokuz jeotermal ruhsatın sahasındaki sondajlar için hizmet sözleşmesi imzaladı

Margün Enerji, %100 bağlı iştiraki Bosphorus Yenilenebilir Enerji aracılığıyla devraldığı toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan dokuz jeotermal kaynak ruhsatının sahasında sondaj faaliyetlerine başladı. Proje yönetimi, kuyu mühendisliği, saha süpervizörlüğü ve teknik koordinasyon hizmetlerinin sağlanması için Oilwell Dynamics firmasıyla bir hizmet sözleşmesi imzaladı. Margün, portföyüne kattığı yüksek jeotermal sahalarda fiziki üretim öncesi mühendislik aşamasına geçtiği anlaşılıyor. Firma yılın ilk çeyreğinde gelirini %28, dönem sonu kârını %219 büyüttü.

TRABZON LİMANI

Takas farkı ödeyerek eski römorkörünü verip yerine açık deniz römorkörü alıyor

Trabzon Liman İşletmeciliği, Med Marine firmasıyla Albayrak 1461 römorkörünün takası karşılığında ve ilave 750 bin euro ödeme yaparak 23,40 metre minimum 50 TBP çeki gücüne sahip yeni açık deniz römorkörü için yapım ve trampa sözleşmesi imzaladı. Römorkör ekimde teslim alınacak. Ödemeler 60 gün içinde iki eşit taksit halinde yerine getirilecek. Şirket, liman operasyonlarında kritik öneme sahip kılavuzluk ve römorkör kapasitesini modern bir deniz aracıyla yenileme imkanı bulacak. Firma yılın ilk çeyreğinde gelirini %32 düşürürken dönem sonunda 125,1 milyon TL zarar yazdı.