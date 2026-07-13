Yüzde 60 getiri dikkat çekerken sığ hisselerdeki riskler biter mi?

Borsanın %0,67 gerilediği ve piyasanın satıcılı olduğu geçtiğimiz haft a, 19 hisse %11 ile %60 arası yükseldi. Beta Enerji yüzde 61 ile ilk sırada yer alırken performansıyla dikkat çekti. Ancak borsadaki her yükselişin arkasında sağlam bir temelin olmadığını da göz ardı etmemeli.

Yatırımcılar, borsa düştüğünde endekse direnen ve sürekli prim yapan hisseleri kurtarıcı birer liman olarak değerlendirir. Endeksin zayıf durduğu bir haftada Beta Enerji, Big Medya ve Çelik Halat gibi hisselerin sergilediği çift haneli yükselişler, yatırımcıların ister istemez bu hisselere yönelik ilgisini artırabilmekte. Ancak rüzgarsız havada hızla dönen bir yel değirmeni varsa, bunun doğal bir esintiden mi yoksa arkada görünmeyen bir motordan mı kaynaklandığını da sorgulamak gerekiyor. Endeksin gerilediği ortamda, her yüksek prim sadece harika iş modelleriyle açıklanamaz.

Sığ tahtalarla halka arz köpüğü

Endeksin genelindeki hacimsizlik, küçük ve sığ tahtalarda işlem yapan spekülatif sermayenin işini oldukça kolaylaştırıyor. Yeni işlem görmeye başlayan Beta Enerji tavandan yaptığı açılışın sonrasında 8 gün üst üste tavandan kapanış yaptı. Halka arzlara yönelik yüksek talep yığılması hissenin bir haftada %60,81 yükselmesini sağladı. Çelik Halat %28,98 ve Özerden Ambalaj %24,85 ile sıralamaya giren diğer iki hisse. Her iki şirket yılın ilk çeyreğinde zarar yazsa da fiyat artışıyla öne çıkıyorlar. Ancak fiyatı destekleyen asıl unsur, hisselerin piyasadaki dolaşım oranlarının düşüklüğü ve az bir sermayeyle fiyatların kolayca yukarı sürülebilmesi gerçeği not edilmeli.

Kağıt üzerindeki yüksek fiyat primleriyle şirketlerin uzun vadeli nakit yaratma kapasitesini birbirinden kesin çizgilerle ayırmak gerekiyor.

Etiler Gıda %17,48 veya Seyitler Kimya %21,11 gibi haftalık performanslarla yatırımcısına bayram havası yaşatsa da, yatırımcıların yükselişlerin cazibesine kapılıp stratejilerini tamamen sığ ve spekülatif hisseler üzerine kurmamasında yarar var.

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Cargill ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Japonya’da geniş bir pazara ulaşacak

Merko Gıda’nın Cargill anlaşması gelirine nasıl bir etkide bulunacak? ●Hüseyin Avcı

Hüseyin; Merko Gıda›nın Cargill Japan ile imzaladığı anlaşma, Japonya pazarındaki satışlarını kalıcı olarak büyütme potansiyeli taşıyor. İki yıl süreli ve tek yetkili olarak yapılan bu sözleşme kapsamında; tüm konserve domates ve cam kavanoz ürünleri doğrudan Japonya›daki satış kanallarına gönderilebilecek. Bu süreçte Cargill’in pazar tecrübesi ve güçlü dağıtım ağından tam anlamıyla faydalanma imkanı elde edecek. Şirket yönetimi gerçekleştirilen bu girişimin, firmanın ihracat hacmine ve uluslararası pazar payına doğrudan ve kalıcı bir katkı sağlamasını hedefl iyor.

Bedelliden sağlayacağı geliri, yapacağı yatırımlarla hisse alımında kullanacak

Hedef Girişim’in bedellisi çok yüksek değil mi, nakit ihtiyacı mı fazla? ● Kemal Çalışkan

Kemal; Hedef Girişim, 1,13 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini nakden karşılanmak üzere %100 bedelli artırarak 2,26 milyar TL’ye çıkaracak. Bu işlemden yaklaşık 1,13 milyar TL nakit sağlanacak. Bedelli özünde nakit ihtiyacının işaretidir. Firmalar yüksek miktardaki bedellilere genelde yeni yatırımlarda başvurur. Şirketin açıklamalarından elde edilecek gelirin %80’inin mevcut ve yeni yatırımlarda kullanılacağı, kalan %20’nin de sermaye piyasası araçlarının alımında değerlendirileceği belirtiliyor. Bu itibarla yatırım amaçlı sermaye artırımı olduğu anlaşılıyor.

YATIRIM FONLARI

YDI model portföy hisse fonu stratejisiyle yatırımcısına bir yılda %24 kazandırdı

Yapı Kredi’nin yönettiği Model Portföy Hisse Senedi Fonu (YDI), şubatta 0,47 TL’yi test ettikten sonra gerileyerek yatayda dalgalı bir seyre döndü. Fonun hacmi şubattan bu yana küçülüyor. Büyüklüğü temmuz ayında 1,08 milyar TL seviyesine inerken düşüş eğilimi sürdü. Son beş ayda her ay değişen oranlarda nakit çıkışı yaşandı. Temmuzun ikinci haftasında çıkan nakit miktarı 6,69 milyon TL oldu. Fonun yatırımcı sayısı da kademeli düşüş eğilimi içerisinde. Sayı şimdilerde 7.109 kişiye inmiş durumda. Doluluk oranı %4,94 seviyesindeki YDI’nın temel stratejisi, kendi uzmanlarınca belirlenen model portföy baz alınarak seçilen hisselerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %92,15’i hisse senedi ve %7,50’si yatırım fonlarından oluşuyor. Yıllık bazda %24,06 getiri elde eden YDI, endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası %42,76 bileşik faizle 2,5 milyar TL borçlandı

Nurol Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara yönelik 10.07.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 2.500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %43, bileşik faizi ise %42,76 olarak belirlendi. 376 gün vadeli tahvilin vadeye isabet eden faizi %44,3 düzeyinde. Tahvilin itfa tarihi 21.07.2027 olarak açıklandı. 10 Temmuz itibarıylaTLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın verdiği %43 basit faiz, TLREF’in 3,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin uzun vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Tahvil, piyasada TRSNURL72729 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Aygaz son iki haftada yukarı yöneldi. Fonlar daha ziyade alım yönlü işlem yapıyor

Aygaz’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %8,31 ile toplamda 285,6 bin lot artarak 3,72 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 29’dan 28’e geriledi. YAS fonu 423,2 bin lot ile en fazla alımı yaparken, ALC 100 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Aygaz için bugüne kadar 9 aracı kurum öneride bulunurken sadece biri model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Ziraat Yatırım 394 TL ile verdi. En düşük öneri 254 TL ile Ak Yatırım’dan geldi. Ortalama hedef önerisi ise 312,62 TL.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRKİYE SİGORTA

Brüt prim üretimi altı ayda 94,2 milyar TL’yi aşarken tutar gelirini destekleyecek

Türkiye Sigorta, yılın ilk altı aylık dönemine ait brüt prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışla 94,2 milyar TL seviyesine ulaştığını duyurdu. Şirket, enfl asyonist ortamda prim üretim hacmini güçlü şekilde artırmayı başardı. Sigortacılık sektöründe prim üretiminin enfl asyon oranlarıyla paralel veya üzerinde büyümesi, pazar payının korunduğunun temel göstergesidir. Altı ayda 94 milyar TL’nin üzerinde prim üretmek nakit yaratma kapasitesini yukarı taşıdığı gibi, bu primlerin finansal piyasalarda değerlendirilmesi yatırım gelirlerini büyütecektir.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Yurt içinde bir müşteriden 141,5 milyon TL tutarlı anahtar teslim yeni proje aldı

Kalyon Güneş Teknolojileri, yurt içinde faaliyet gösteren bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınması için KDV hariç 141,5 milyon TL’ye sözleşme imzaladı. Projenin 2026 sonuna kadar tamamlanıp hasılata yansıması bekleniyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri üreten şirketler için sadece ekipman tedarikçisi olmak geliri sınırlı tutar. Buna ilave anahtar teslim (EPC) projeler üstlenmek kâr marjını ve ciro hacmini yukarı çeker. Kalyon, üretim gücünü mühendislik hizmetleriyle birleştirerek güçlü bir gelir modeli oluşturmakta.

ARD BİLİŞİM

Son bir haftada hem yurt içinde hem de yurt dışında yapay zeka destekli iki iş aldı

ARD Bilişim, son bir haftada iki ayrı sipariş aldı. İlki, toplu taşıma araçlarının dijital dönüşüm sistemleri ile ilgili olup 3,45 milyon euro değerinde. Diğeri, Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere NVIDIA grafik çözümleri temelli yapay zeka destekli bilişim ürünlerinin tedariki işi olup 554 bin dolar tutarında. Şirketin aldığı iki işin toplam tutarı yıllık gelirinin %3,8’ine denk geliyor. Bu itibarla siparişler her ne kadar kayda değer büyüklükte olmasa da geliri destekliyor. Şirketin yılbaşından bu yana açıkladığı işler ise yıllık gelirin %52,8’i düzeyinde.