Yüzde 85’lik kaynak Ar-Ge'ye gidiyor yüzde 209’luk çıkış devam eder mi?

Üç aylık ortalama işlem hacmi 10 milyon TL’nin üzerinde olan ve likiditesiyle dikkat çeken 18 şirket bulunuyor. Cari oranı 642›ye, nakit oranı 3.876›ya ulaşan rakamlar güven veriyor olsa da; her yüksek seviyenin sağlıklı bir operasyonel güç anlamına gelmediğini göz ardı etmemeli.

Piyasa, kasasında nakit tutan ve kısa vadeli borçlarını rahatça ödeyebilen şirketleri her zaman beğeniyle karşılar. Likidite oranlarının yüksekliği, olası krizlere karşı koruyucu bir nitelik olarak yorumlanır. Rakamları yüksek firmalar görüldüğünde, finansal yapının sarsılmaz olduğuna inanılır. Oysaki kasadaki para, şirketin esas faaliyetinden sürekli nakit ürettiği anlamına gelmez. Mevcut tablo 18 şirketin anlık bir nakit havuzunda oturduğunu söylüyor. İdeal cari oranın 1 veya 2 olması makul karşılanırken, bu rakamların çok üzerine çıkması başarıyı kanıtlamaz. Eğer para atıl tutuluyorsa ortada sorun var demektir.

Nakit Zengini mi, Yatırım Fakiri mi?

Şirketlerin bilançoları yakından incelendiğinde asıl sorunun her zaman borçluluk olmadığı görülür. Yüksek likidite bazen vizyonsuzluğun veya tembelliğin kendisi olabilir. Asce GMYO’nun kısa vadeli yükümlülüklerinin 642 katı dönen varlığa ve 3.807 gibi inanılmaz bir nakit oranına sahip olması ekranda bir güç gibi duruyor. Aynı şekilde Eczacıbaşı Yatırım Holding 3.877›lik sıra dışı nakit oranı ilgiyle takip ediliyor olabilir. Peki bu şirketler parayı neden operasyonlarına yatırmıyor? Neden kapasite artışı veya yeni pazar arayışı yok? Şişkin nakit oranları genellikle şirketlerin elindeki fazla parayı işine yatıramadığının, parayı repoda veya mevduatta tuttuğunun işaretidir.

Kaynağın %85’ini Ar-Ge’ye Ayırdı

Şubatta borsaya gelen Netcad Yazılım, 1,44 milyar TL’lik yüksek ortalama işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Şubatta halka arzdan yaklaşık 512,9 milyon TL nakit temin ederken bunun %85’ine kadarını Ar- Ge yatırımlarının finansmanında kullanacak. Yatırımcının oldukça yüksek ilgi gösterdiği hissenin fiyatı beş aya yakın sürede %209 arttı.

ZEYNEP'E SOR

MALİ BORÇ MU, ÖZSERMAYE Mİ?

Mali borç; sahiplik koruması, kaldıraç etkisi, ucuz finansman, enflasyon faydası. Temerrüt tehlikesi, sabit yük, maliyet, sınırlama, azalan temettü. Özsermaye; ifl as koruması, finansal esneklik, yatırım gücü, kurumsal güven, zarar emilimi. Sahiplik erimesi, maliyet, getiri baskısı, yavaş büyüme.

Yüksek maliyet ve olası riskler fark edilince eski ünvana geri dönmek için karar alındı

Mepet’in ünvanını Break Mola yapıp sonra tekrar eski hale dönme sebebi nedir? ● Kadir Bolat

Kadir; Metro Petrol haziranın ilk yarısında ünvanını Break Mola olarak değiştirip sicile tescilini yaptı. Ancak hemen ardından eski ünvanına dönmek için yasal süreci başlattı. Bunun sebebi olarak yeni ünvanın yarattığı ağır bürokratik ve finansal yükler olduğunu ifade etti. Firma isim değişikliği sonrası EPDK ruhsatları ve tesis izinlerinin güncellenmesi için harekete geçtiğinde yenileme süreçlerinin ciddi zaman kaybına, faaliyet aksaklıklarına ve yüksek maliyetlere yol açacağını fark etti. Olası zararın önüne geçmek için eski ünvana dönüyor.

Kredi temini için devrettiği taşınmazlarını geri alması için gerekli nakdi bulamadı

Ekiz Kimya’nin Vakıfb ank ile bir türlü bitmeyen görüşmelerde son durum nedir? ● Abdullah Çetin

Abdullah; Ekiz Kimya, üç yıl önce kredi temin etmek amacıyla Vakıfb ank’a devrettiği taşınmazlarıyla ilgili müzakereleri belli bir aşamaya getirdi. Protokol çerçevesinde taşınmazların devrini üzerine alabilmesi için Ekiz Kimya’nın finansman sorununu çözmesi gerekiyordu. Ancak geçen sürede gerekli nakdi bulamadığı anlaşılıyor. Şirket, geri alım yerine sözleşmedeki üçüncü kişiye devir hakkını kullanarak satışa çıkarmaya yöneldi. 30 Haziran’a kadar gelen teklifl eri değerlendirecek. Satış bedeli ile kredi borcu arasındaki farktan yararlanacak.

YATIRIM FONLARI

HGM hisse fonu endeks performansının üzerine çıkarak yıllık %52 getirdi

Hedef Portföy’ün idare ettiği İkinci Hisse Senedi (TL) Fon (HGM), geçtiğimiz aralık ayının sonunda 2,76 TL seviyesinde bulunurken yılbaşından itibaren yükselişe geçti. Mayısta en yüksek 4,22 TL’yi gördükten sonra düşen bir eğilim sergiledi. Zayıf seyir, fonun büyüklüğünü mayısa göre hızla geriletirken 165 milyon TL’ye indirdi. Haziranda çıkan nakit tutarı da 83,4 milyon TL oldu. Yılbaşından itibaren düzenli artan yatırımcı sayısı mayısta en yüksek 2.507’ye kadar çıkarken şimdilerde 2.070’e gerilemiş durumda. Fonun stratejisi, varlıklarını borsada değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %87,11’i hisse senedi ve %8,56’sı yatırım fonlarından oluşuyor. Yüksek volatiliteyi göze alıp getiri arayan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %52,18 getiri ile endeksin %41,96 getirisinin üzerine çıktı.

TAHVİL

Enerjisa Enerji, Piyasadan TLREF + %1,5 faizle 2 milyar TL borçlandı

Enerjisa, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 30.06.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 2 milyar TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,5 olarak belirlendi. 1.094 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 12 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 28.06.2029 olarak açıklandı. 30 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,99 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa’nın verdiği %1,5 ek getiri değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSENSA62915 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Yapı Kredi son bir ayda yüksek ivmeyle çıkarken son hafta kâr satışları etkiliydi

Yapı Kredi’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %2,59 ile toplamda 14,09 milyon lot azalarak 529,8 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 164 ile aynı seviyede. YBE fonu 5,04 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, ZPLIB. F fonu 19,15 milyon lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Banka için bugüne kadar 29 aracı kurum öneride bulunurken 13 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Alnus Yatırım 60,55 TL ile verdi. En düşük öneri 42,90 TL ile Tacirler Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İNDEKS BİLGİSAYAR

Gebze’de inşaatı devam eden lojistik yatırımını kiraya vermek üzere görüşüyor

İndeks Bilgisayar, Gebze’de devam eden lojistik merkez yatırımını kasım ayında tamamlamayı planlıyor. Yaklaşık 54.675 metrekare kiralanabilir alana sahip lojistik merkezinin üçüncü kişilere kiralanması için görüşmelere başladığını ve Türkiye’nin önde gelen bir lojistik sağlayıcısı ile temas halinde olunduğu belirtti. Tesisin 14 metre iç yüksekliği ve otoyol bağlantılarına olan yakınlığıyla stratejik bir operasyon merkezi olma potansiyeli taşıdığı ifade edildi. İndeks, inşaatı devam eden yatırımını uzun vadeli düzenli kira gelir kaynağına dönüştürmeyi hedefl iyor.

KİMTEKS POLİÜRETAN

Ar-Ge çalışmaları neticesinde tren koltuklarına özel köpük sistemi geliştirdi

Kimteks, Ar-Ge çalışmaları neticesinde raylı sistemler sektöründe kullanılan tren koltuklarına yönelik HR (yüksek elastikiyet) köpük sistemi geliştirdiğini duyurdu. Yeni ürünün, yangın güvenliği, ısı salım hızı ve toksik gaz yoğunluğu testlerini başarıyla geçtiğini belirtti. Raylı sistemler sektörüne yönelik ürün portföyünü genişleterek katma değerli ürün satışlarını artırma yolunda önemli bir inovasyona imza atan Kimteks, yangın dayanımı gibi yüksek güvenlik standartları gerektiren alanlara yönelik malzeme geliştirmesi neticesinde gelirini büyütebilecek.

ALVES KABLO

Kapasitesini büyütecek olan fabrika yatırımında inşaat çalışmalarına geçti

Alves Kablo, Polatlı OSB’de yapmayı planladığı üretim tesisinin saha hazırlıkları kapsamında yaklaşık 1 milyon metreküplük hafriyat alımı için iş makinelerinin çalışmaya başladığını duyurdu. Hafriyat süreci, yatırımın ilk aşamasını oluşturuyor. Firmaların operasyonel yapılarını büyütebilmeleri açısından fiziki altyapılarını genişletmeleri önemlidir. Alves Kablo, yılın ilk çeyreğinde gelirini %65 ve esas faaliyet kârını %149 büyüttü. Dönem sonunda ise net kârını %27 düşürerek 11,2 milyon TL’ye geriletti. Dönem sonu kârın zayıflamasında vergi kalemi etkili oldu.