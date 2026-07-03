Yüzde 99 ihracat güven verirken kârlar nakde dönüşebilecek mi?

Borsada ihracat oranı %50 barajını aşıp özsermaye kârlılığı pozitif olan ve yatırımcısına kazandıran 16 şirket bulunuyor. Veriler umut vadediyor. Ancak her yüksek ihracat oranının veya kağıt üstündeki her kârın kasaya yönelecek nakde dönüştüğünü sanmak yanıltıcıdır.

Yatırımcılar, döviz girdisi yüksek olan ve kârlılığını artıran şirketleri her zaman ilgiyle takip eder. Dof Robotik veya Ulusoy Elektrik gibi %99’u aşan ihracat gelirine sahip şirketler, kur hareketlerinin sert olduğu dönemlerde yatırımcıya harika bir güvenli liman imajı çizebilir. Döviz geliri yüksekse şirketin kusursuz bir nakit makinesine dönüştüğüne inanılır. Ancak cironun yurt dışından gelmesi şirketin operasyonel maliyetlerini sıfırlamaz. Listede %16 özsermaye kârlılığı veya %23 getiri rasyoları ekranda olumlu görünebilir. Bununla birlikte kârlılığın arkasındaki gerçek nakit akışını da sorgulamak gerekiyor.

Döviz geliri dikkat çekenler

Zayıf bilançonun arkasında her zaman düşük satışlar olmaz; yüksek enfl asyon ortamında işletme sermayesi ihtiyacı veya kur farkı zararları olabilir. Dof Robotik %99,57 gibi hayli yüksek bir ihracat oranı ve yılbaşından bu yana %116’yı aşan getirisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ulusoy Elektrik de %227’nin üzerindeki özsermaye kârlılığıyla öne çıkan bir yapıya sahip. Rakamlar etkileyici, ciro büyümesinin yanı sıra firmaların borçluluk yapılarındaki durumu da göz önünde bulundurmak olası hata riskini bertaraf eder. İhracat rasyosuyla yurt dışı pazarlarda büyüyen bir görüntü sergileyen Karsan diğer dikkat çeken örneklerden. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %140 artıran firma, dönem sonunda zarardan kâra dönmeyi başardı.

Asıl olan nakit gerçekler

Rakamlara bakıp karar verirken kağıt üzerindeki muhasebe kârı ile kasaya giren gerçek nakdi birbirinden kesin bir şekilde ayırmak gerekiyor. Yeo Enerji %43,64 özsermaye kârlılığını, yılbaşından bu yana yakaladığı %194 primiyle desteklemiş görünüyor. Gersan Elektrik ise %147’lik bir performans yakaladı.

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Çerkezköy’deki projesi henüz erken aşamada olup gelir beklentisi için zaman gerekiyor

Martı GYO’nun Çerkezköy’de geliştireceği proje ne zaman gelire dönüşecek? ● Hüseyin Çakır

Hüseyin; Martı GYO, Narin Tekstil ile Çerkezköy’de 16.686 metrekarelik arsada hasılat paylaşımıyla proje geliştirmek için sözleşme imzaladı. Projenin gelire dönüştürülmesine dair net bir tarih henüz bulunmuyor. Açıklamalardan girişim henüz çok erken bir aşamada olduğu söylenebilir. Şu an fizibilite, mimari projeler, ruhsat izinleri ve finansman hazırlıkları yürütülüyor. Teknik ve bürokratik süreçler tamamlanıp, inşaat ve satış aşamasına geçilmeden projeden nakit akışı beklemek mümkün olmayacaktır. Süreçle birlikte gelir takvimi netleşecek.

İsveç’te yaşanan kaza arkadan gelen tramvayın takip mesafesine uymaması ile alakalı

Karsan’ın e-atak aracının İsveç’teki kazası siparişleri olumsuz etkiler mi? ● Mustafa Güler

Mustafa; Karsan’ın İsveç’te otonom hizmet veren e-Atak aracı geçtiğimiz mayıs ayında bir kazaya karıştı. Ancak söz konusu olaydan ötürü şirketin yurt dışı siparişlerini olumsuz etkilemesi beklenmemeli. Açıklamada kazanın sebebi aracın sürücüsüz sistemindeki bir hata ile alakalı olmadığı, arkadan gelen tramvayın takip mesafesini koruyamayarak araca çarpması ile alakalı olduğu belirtildi. Karsan’ın teknolojisine dair bir zafiyet olmadığından markaya güven zedelenmesi söz konusu değil. Kazadan kısa süre önce firma İspanya›dan yeni sipariş aldı.

YATIRIM FONLARI

DHM sürdürülebilirlik fonu çevre bilinciyle son bir yılda %34 kazandırdı

Deniz Portföy’ün yönettiği ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM), geçtiğimiz nisan ayından bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Ocakta 29,3 milyon TL olan büyüklüğünde geçen süre zarfında düşük miktarda da olsa daralma söz konusu. Haziranda hacmi 29,2 milyon TL’ye geriledi. Geçen süre zarfında her ay bazen artan bazen azalan miktarlarda olmakla birlikte nakit çıkışı yaşandı. Haziranda çıkan tutar 656,1 bin TL oldu. Zayıf seyir yatırımcı sayısının da her geçen gün sınırlı da olsa azalmasına sebep oldu. Şimdilerde 1.218 yatırımcısı bulunuyor. Stratejisi, varlıklarını çevresel ve sosyal ilkeleri benimseyen sürdürülebilir şirketlerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %48,38’i yatırım fonları ve %42,60’ı yabancı hisse senedinden oluşuyor. Son bir yıllık getirisi %33,50 seviyesinde.

TAHVİL

Tera Yatırım Bankası, piyasadan %48,86 bileşik faizle 1,2 milyar TL borçlandı

Tera Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara yönelik 29.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44, bileşik faizi ise %48,86 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %21,94 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 28.12.2026 olarak açıklandı. 1 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Tera’nın verdiği %44 basit faiz oranı, TLREF’in 4,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Finansman bonosu, piyasada TRFTRYBA2642 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Vestel iki yıldır mesafeli yatırımcı ile düşerken son dönem fonlardan alım var

Vestel’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %16,22 ile toplamda 462,3 bin lot artarak 3,31 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 21’den 19’a geriledi. CPT fonu 507,1 bin lot ile en fazla alımı yaparken, ZLH 250 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Vestel için bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Vakıf Yatırım 35 TL ile verdi. En düşük öneri 31,5 TL ile Deniz Yatırım’dan geldi. Yatırımcısı iki yıldır satış yapıyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ

Balıkesir ve Bilecik’teki altı ruhsat ile bir cevher işleme tesisini satın alıyor

Türk Altın İşletmeleri; Balıkesir ve Bilecik’teki 6 adet IV. grup işletme ruhsatı ve Balıkesir Sındırgı’daki cevher işleme tesisini 69,9 milyon dolara satın almaya yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Devralınması planlanan varlıklar arasında toplam 76.049 ons altın ve yaklaşık 1,8 milyon ons gümüş rezervi ile saatte 60 ton işleme kapasiteli dışarıdan cevher getirilmesine yönelik ÇED izni olan bir tesis de yer alıyor. Akredite laboratuvar ve mevcut personelin de şirket bünyesine katılacağı belirtilirken, süreç hukuki ve finansal incelemelerin sonrasında tamamlanacak.

DİTAŞ BDY

Ana hissedarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kayyım atadı

Ditaş BDY’nin yönetimine mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı. Karar çerçevesinde TMSF yeni bir yönetim kurulu oluşturdu. Şirket yaptığı açıklamada, tüm operasyonel, ticari ve üretim faaliyetlerinin planlandığı gibi kesintisiz devam ettiğini; tedarik zincirinde, satış kanallarında veya nakit akışında herhangi bir aksama ya da risk bulunmadığını belirtti. Şirketin temsil süreci değişirken ticari işleyişinin güvencede olduğu ifade edildi. Şirketin ana ortağı BDY Grup’a yönelik yürütülen akaryakıt ve vergi soruşturması kapsamında mahkeme kayyım atamasına gitti.

HEKTAŞ

Ana ortak kurumsal yatırımcılara %8,5 hisse satarak 2,4 milyar TL gelir sağladı

Hektaş’ın hakim ortağı Oyak, şirketin çıkarılmış sermayesinin %8,5’ine denk gelen payını yurt içi ve yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara sattı. HSBC’nin koordinatör ve talep toplayıcı olduğu satış işleminde fiyat, önceki kapanışa göre yaklaşık %15 iskontoyla hisse başına 3,39 TL olarak belirlendi. Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine işlemin büyüklüğü artırılırken, satıştan toplamda yaklaşık 2,4 milyar TL hasılat elde edildi. Hakim ortak Hektaş’ın borçluluk yapısını azaltmayı hedefl iyor. Şirketin, ilk çeyrekteki finansal borçları 10,8 milyar TL düzeyinde.