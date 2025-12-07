Yüzyıllık çınar, sürdürülebilirlik odaklı büyüyecek

Anadolu Sigorta, 3 Aralık Çarşamba günü Feriye’de düzenlediği basın toplantısında 100. yılındaki finansal sonuçlarını, yenilikçi teknoloji yatırımlarını, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve toplumsal fayda yaratan projelerini paylaştı.

Genel Müdür Z. Mehmet Tuğtan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Sigorta’nın 100. yıl basın toplantısı, sadece kuru bir finansal bilanço sunumu ya da teknolojik yeniliklerin sıralandığı bir etkinlik olmanın çok ötesindeydi. O anlarda, adeta koca bir asrın ruhu, Cumhuriyetin ekonomik kalkınma vizyonunun bir yansıması olarak kurulan bu köklü çınarın gölgesinde hissediliyordu. Zira bu, bir şirketin değil, Türkiye'nin modernleşme yolculuğuyla iç içe geçmiş bir toplumsal hafıza ve değer hikâyesiydi. Tuğtan’ın sözleri, bu tarihi sorumluluğun bilinciyle doluydu: "Teknolojik yetkinliğimiz, kurumsal değerlerimiz ve insan odaklı yaklaşımımızla ikinci yüzyıla daha güçlü, daha çevik ve daha dayanıklı bir şekilde adım atıyoruz". Bu cümlelerdeki ‘güç’, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonundan ve topluma karşı verilen yüzyıllık sözden besleniyordu.

Güven, Teknolojiyle Harmanlanıyor

Anadolu Sigorta, sadece sigortacılığın değil, aynı zamanda güven duygusunun da dönüşümüne öncülük ettiğini söylüyor. Yenilenen vizyonlarında bu açıkça görülüyor: "Topluma verdiğimiz sözle bugünü ve yarını güvenle koruyoruz." Bu, hasar anında sadece zararı ödemek değil, sigortacılığı hasar başlamadan önce, önleyici sağlık hizmetleriyle ve giyilebilir teknolojilerle desteklenen bir yapıya taşıma taahhüdüdür.

Tuğtan'ın teknolojiye bakış açısı ise bir sanatçının eserine yaklaşımını andırıyordu: "Teknolojiye yalnızca bir araç olarak değil; sigortacılığın geleceğini yeniden tanımlayan stratejik bir kaldıraç olarak bakıyoruz." 1.859 çalışanın 350’sinin IT uzmanı olması, şirketin bir yandan teknik kârlılığı koruma gayretini sürdürürken, diğer yandan geleceğin "sürekli öğrenen" dinamik fiyatlama modellerini ve yapay zekâ destekli Hasar Sanal Asistan’ı nasıl inşa ettiğini gösteriyor.

Dijital dönüşümdeki başarıları somut bir verimliliğe dönüştürmeleri de takdire şayan. 127 sürecin robotik otomasyonla dijitalleştirilmesi, tam 97,6 tam zamanlı çalışan (FTE) verimliliği sağlamış. Ancak bu, bir kesintiye değil, o kaynağın satış, pazarlama gibi daha katma değerli alanlara kaydırılmasına yol açmış.

Yeni Yüzyılın Sözü: Reel Değer ve Toplumsal Etki

Genel Müdür Tuğtan’ın 2026 öngörüleri, ülkenin ekonomik gidişatına olan inancın da bir göstergesiydi. Enflasyonun düşeceği ve faizlerin gerileyeceği beklentisiyle , şirketin hedefi enflasyon üstü bir getiri sağlamaya devam etmek. Bu, 100 yılda biriken 72,3 milyar TL’lik serbest portföyün doğru yatırım politikalarıyla çeşitlendirilerek korunacağı anlamına geliyor.

Tuğtan’ın "Bir yüzyılı geride bırakırken geleceğe daha büyük bir sorumlulukla bakıyoruz" sözü sadece geçmişe bakmak değil, geleceğin kapılarını cesur adımlarla araladıklarını da gösteriyor. Anadolu Sigorta, 100 yıllık imzasıyla, sigortacılığın sadece bir sektör değil, aynı zamanda toplumsal güvenin ve ekonomik kalkınmanın teminatı olduğunu bir kez daha gösterdi.

KSS'de 'kaybetmek yok' sloganı

Ancak Anadolu Sigorta’nın bıraktığı en derin iz, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan'ın anlattığı sosyal sorumluluk projeleriydi. "Kaybetmek Yok" sloganı altında, sadece finansal riskleri değil, ülkenin doğal ve sosyal risklerini de teminat altına alma misyonu yatıyor:

Ormanın Gözleri: 16 kule ve 241 erken tespit edilen yangın. Bu, sadece bir proje değil, doğaya karşı duyulan derin bir vefa borcudur.

Anadolu Sigorta Kütüphaneleri: 28 okulda 41.669 kitapla, geleceğin teminatı olan çocuklara okuma alışkanlığı armağan etme gayretidir.

Kurtaran Araç: 3.450 sokak hayvanına uzanan şefkat eli.