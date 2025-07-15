YZ aklı sadakati tanımaz

Bileni öteleyen, sistemden düşer. Yapay Zekâ aklı, ehliyeti tanır, sadakati değil. Bu yüzden niteliksiz sadakat, YZ çağında işletmelerin, organizasyonların en büyük can sıkıntısı haline gelecektir

Yapay zekâ çağında akıllı sistemler yalnızca bir şeyi sorar: “Bu kişi, bu işi yapabiliyor mu?” Cevap evetse çalışır; hayırsa devre dışı bırakır. Ne referansa, ne torpile, ne sadakate bakar. Bu yüzden YZ aklı, insan aklından çok daha acımasız ama çok daha adildir. Mekanik bir adalet anlayışı diyebiliriz.

Ancak biz hâlâ sadakate göre pozisyon dağıtan bir yönetim modelini sürdürüyoruz. Liyakatin yerini bağlılık, bilginin yerini tanıdıklık, çözümün yerini sessizlik alıyor. Oysa yapay zekâ çağında bu model çöküyor. Çünkü veri, kıymetliyi bulur. Kod, ehliyeti arar. Sistem, işleyen parçaya hayat verir.

KOD BİLENİ, SADIK OLANDAN AYIRMAK GEREKİR

YZ çağında başarının anahtarı; yeteneği tanımak, yetkisiyle eşleştirmek ve görevle buluşturmaktır. Bu da ancak algoritmik liyakat dediğimiz yeni nesil kurumsal kültürle mümkündür. Fakat bugünkü pratiğimiz, sadakati kodun önüne koyuyor. Sistemler “kimin bildiğine” değil, “kimin yakını olduğuna” bakılarak kuruluyor.

Böylece dijitalleşme yalnızca vitrin süsüne, YZ yalnızca PowerPoint sunumuna dönüşüyor. Excel bilgisi, pratiğiyle finansal mühendislik yapılamayacağı gibi kod bilmek ile de işler tamamlanamaz.

2 SORU 2 CEVAP / Liyakat koduna dair…

YZ neden sadakati tanımaz?

Çünkü sadakat, veriyle ölçülemez. YZ; beceriyi, başarıyı ve ölçülebilir sonuçları sever. “Emre itaat” ile “işe ehliyeti” karıştıran sistem, verimsizliğin algoritmasını üretir. Oysa YZ sadece bilene yer verir.

Bilenler, neden sistem dışı?

Çünkü sistem hâlâ “sorgulamayanı” ödüllendiriyor. Bilgi, bazı yöneticiler için tehdittir. Bu nedenle düşünen değil, susan tercih ediliyor. Oysa dijital dünyada bilgi susmaz, yalnızca yer değiştirir.

not/Liyakatin yazılmadığı kod, toplumu bozar

YZ sistemleri, “sadakatle çalışan” değil, “doğru çalışan” ister. Eğer siz sistemin içine yanlış veriyi, yanlış kişiyi, yanlış zihniyeti kodlarsanız; akıllı gibi gözüken beceriksizliğin otomasyonunu yapan bir yapı kurarsınız. Bu da verimli bir cehalet ağına dönüşür. Aslolan kodun sadakati değil, liyakatidir.

YZ LÜGATI

Algoritmik Liyakat: YZ’de yalnızca yetkinliğe göre karar verdiği dijital yönetişim biçimi

Kodlanmış Kayırmacılık: Göstermelik dijitalleşmeyle sadakat esaslı kadrolaşmanın sürdürülmesi

Verimli Cehalet Ağı: Yetkinliksiz ama sadık çalışanlarla kurulan, sistemi verimsizleştiren yapı

İşsizlik 2.0: Bilgili, deneyimli ama sistemden dışlanan bireylerin oluşturduğu yeni sessiz çoğunluk

Yetenek Ters Kodu: Kuruma zarar veren ama yöneticiyi memnun eden davranışların ödüllendirilmesi