YZ, az mühlet ile hata verir

YZ çağında “az mühletle” yapılan davet, sadece nezaketsizlik değil, sistem hatasıdır. Kodlama kadar toplantı da önceden planlama gerektirir. Verimsizlik sebebi; insan değil, hatalı protokollerdir

Yapay zekâ, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda davranışsal bir dönüşüm sürecidir. Kurum kültürünün veriyle, süreçlerin ise protokolle çalıştığı bu çağda; “az mühletle” yapılan davetler, sadece zaman yönetimi hatası değil, organizasyonel bir sistem çökmesidir.

Bir kodun eksik parametreyle çalışmaması gibi, bir toplantının da katılım göstermesi için yeterli mühlet gereklidir. Katılım, zorlamayla değil; düzgün yapılandırılmış çağrıyla sağlanır. Zira algoritmik düzen; belirsizliğe, plansızlığa ve kibirli müdahaleye kapalıdır.

MÜHLET, KODUN TAMAMLAYICISIDIR

Yarın sabah toplantı yapalım demekle çağrıyı göndermek, bir yazılım sistemine bug fix girmeden deploy almaya benzer. Çöker. Katılım düşer, güven sarsılır. Mühlet, Kodun Zamanlayıcısıdır

Yapay zekâ sistemleri için “timing” (doğru zamanlama) neyse, kurumsal kültür için mühlet odur.

Kodda delay (gecikme) komutu koymadan işlem başlatmak nasıl hata veriyorsa; insanlara zaman tanımadan yapılan çağrılar da iletişim protokolünü bozar. Az mühletle yapılan davet; protokolü bozan bir override’tır. Usul, Esasa Mukaddemdir:. Yöntem, esastan önce gelir, YZ de bunu bilir.

2 SORU 2 CEVAP / Az mühlete dair…

Az mühlet algoritmalarda neye benzer?

Bir komut seti içinde zamanlayıcı olmadan tetikleme yapmaya benzer. Yani sistem çalışmaz, hata verir. Zira short notice (az mühlet) ile sistem, kendi protokol bütünlüğü ve planlarını uygulayamaz.

YZ çağında davetlerin protokolü nasıl olmalı?

Zamanında, veriye dayalı, planlı… Zira iyi yapılandırılmış her toplantı bir kod bloğu gibi işlemeli: net, sade, zamanında tetiklenen. Geç olması kadar erken olması da sistem bütünlüğü açısından sorundur.

not/ KATILIM DAYATMA DEĞİL, İKNA SÜRECİDİR

Veri çağında davet etmek değil, “bağlamla çağırmak” önemlidir. Mühlet vermek; sadece naziklik değil, sistemsel gerekliliktir. Katılım Bir İkna İşidir, Dayatma Değil… Veriyi işlemeye zorlanan sistem nasıl verimsizse, daveti mecburiyet haline getirmek de katılımcıyı kırar. YZ sistemleri de aynen böyledir.

YZ LÛGATI

Az Mühlet: Kurumsal kibirle verilen kısa süreli, hazırlıksız çağrı

Prompt Kalitesi: Yapay zekâya verilen talimatın niteliği; çıktı kalitesini doğrudan etkiler

Zamanlama Protokolü: Doğru zamanda tetiklenen, planlı katılım için gereken kurumsal yapı

Override: Sistemdeki mevcut kuralı geçersiz kılan dış komut; müdahale refleksi