YZ çağında öğrenmenin fitili

Merakı; nitelikli ve sürdürülebilir olmayanın, YZ çağında yeri yoktur. Merak, bilgiden önce gelir. Cesaretle bütünleşir, Eylemini üretir. Gel sen merakını besle, sistemin nesnesi değil; öznesi ol.

YZ çağının en anlamlı sembolü artık ünlem değil, soru işaretidir. Çünkü veriden bilgiye, bilgiden sezgiye giden yolun başı; merakla başlar. Kod, veriyle çalışır ama insan zihni merakla… O yüzden sorulmamış soru, eksik sistem doğurur. Bilinmeyenin korkusundan zaten, merak ederek uzaklaşırız.

Merak, zihnin kendini kodlara karşı savunma refleksidir. Sistemler öğrenmek için veri ister, insan ise önce “neden” sorar. Bugünün bireyinde “bastırılmış merak”, algoritmik uyum adına susturuluyor. Oysa merak olmadan ne öğrenme başlar ne zihinsel özgürlük doğar. Ne de yeni ve farklı olana varış…

Soru sormaktan korkan zihin, YZ’ye teslim olur

Çocukların günde 400’ü aşkın “bu ne?” sorusuyla büyüdüğü çağdan, tek sorusu “sınavda ne çıkar?” olan yetişkinlere dönüştük. Çünkü sistem, merakı değil ezberi, öğrenmeyi değil “test geçmeyi” ödüllendiriyor. Oysa YZ’ye karşı fark yaratacak olan şey; nitelikli meraktır.

Nitelikli merak; sistemden şüphe duyar, açıklama ister, öğrenmeyi zorlar. Kodun öngöremediğini insan merakı sezer. Yapay zekâ, modelleme yapar ama insan sezgisiyle sınırları zorlar. Bu yüzden; merak, koddan büyüktür. Aslında kod, merakın giderilmiş halidir ya da merakı giderme gayreti…

2 SORU 2 CEVAP / Merakın yeni iklimine dair…

YZ bireyi meraktan uzaklaştırır mı?

Eğer sadece tüketici modundaysan evet. Çünkü sana zaten her şeyi bilen, her şeyi öneren sistemler sunuluyor. Ancak üretici zihne sahipsen; YZ seni bilgi üretmeye, keşfe, nitelikli soruya teşvik eder.

Merak neden öğrenmenin çekirdeğidir?

Çünkü merak dopamin üretir. Öğrendiğin zaman beynin seni ödüllendirir. Bu döngü devam ettikçe zihnin gelişir. Merak eden öğrenir, öğrenen karar verir, karar veren liderlik eder.

not/Meraksız toplumdan kod köleleri doğar

Biat kültürü merakı boğar. “Sisteme uy” denen her yerde, “neden?” sorusu susturulur. Ama şunu unutma: merak, bireysel yazılımın açık kaynaklı kısmıdır. Ne çok güncellersen, o kadar çok gelişirsin. Merak; dijital itaatin panzehiridir. YZ’ye kodlayan değil, onu yönlendireceksen merakını kaybetme.

YZ LUGATI

Algoritmik biat: Kodların sunduğu doğruları sorgulamadan kabul etmek

Merak Döngüsü: Soru–öğrenme– haz–eni soru zinciriyle gelişen öğrenme

Kodkölesi: Yalnızca sistemin söylediklerini yapan, düşünmeden kabul eden birey

Soru Okuryazarlığı: İnsanın kendini geliştirecek doğru soruları üretme ve yapılandırma yeteneği

Nitelikli Merak: Yüzeysel değil, anlam derinliği taşıyan; sorun çözücü zihinsel kıvılcım