YZ döneminde dava bilinci

YZ çağında dava, veriye yön veren niyettir. Eğer veri topluyor fakat bunu anlamlandıramıyorsan, bir süre sonra bu veri kirliliği içinde kaybolup gidersin. Bilgi ancak amaç ile bütünleşirse bilgelik olur.

YZ çağında dava; anlamı kodlayan niyettir. Bugün, daha iyi bir yarın adına algoritmalarla karar veriyor, verilerle dünyayı yeniden yazıyoruz. Ama anlamın kaynağı hâlâ insandır. Eğer ülkenin, bireyin davası yoksa o veriler; sadece gürültüdür. Davası olmayanın, verisi de vizyonu da karanlıktadır.

Kodlar değişir ama dava sabit kalır Veri sistemlerinde her şey akışkandır. Ama bir amacın varsa, öğrenen makineleri yönlendirebilir, algoritmalara kimlik kazandırabilirsin. Türkiye'nin uygarlık davası; veriyi üretme, bilgiyi işleme ve sezgisel zekâyı yapay akılla bütünleştirme mücadelesidir.

Amacın, davan artık algoritmaya dönüşmeli

Bu mücadelede konfor; gecikmiş yazılım gibi sistemin çöküş sebebidir. YZ ile desteklenmeyen davalar, sadece söylemdir. Bugünün dünyasında sadece yüksek idealler yetmez. Dava varsa, onun algoritması da olmalı. Sürdürülebilir bir hedefin, yapay zekâ destekli uygulama planı olmalı.

Eğitimde, üretimde, teknolojide, kültürde her alanda YZ entegrasyonu olmadan, dava sadece nostaljiye dönüşür. Sadakat, ancak strateji ile bütünleştiğinde sürdürülebilir olur. Aslında sürdürülebilirlik kelimesi ile anlatılmak istenen, dayanıklılık kadar davana, amacına sadakattir.

2 SORU 2 CEVAP / YZ ile dava bilinci üzerine…

YZ çağında dava nasıl sürdürülebilir?

Davayı sürdürülebilir kılan şey; onu veriye dönüştürmek, performans göstergeleriyle takip etmek, duyguyu veriyle sentezlemektir. Uygarlık davası; YZ'yi davan ile amacın ile niyetle bütünleştirmektir.

Davalar kodlanabilir mi?

Evet, ama dikkatle… YZ, neye inandığını bilmeyen toplumlar için sadece hızlandırıcıdır. Dava; veriye, algoritmaya, hedefe kodlandığında gerçek olur. Aksi hâlde teknolojik aksesuar haliyle sürgit kalır…

not/YZ döneminde konfor, gelişim engelleyicidir

Eğer geleceği kodlayanlar, bugünün konfor alanında kalırsa, bu yazılım çöküşü olur. Türkiye’nin geleceğini ancak veriyle güçlendirilmiş bir dava bilinci kurtarabilir. Uygarlık davası; veriyi kutsamak değil, anlamla kodlamaktır. Anlamsız verinin yeri tarih değil, malumat çöplüğü olacaktır

YZ LUGATI

Dijital Dava: Veri odaklı hedeflenen büyük amaçlar

Algoritmik Sadakat: Amaca değil sisteme körü körüne bağlılık

YZ ile Ülkü Yönetimi: Teknolojiyle idealleri uyumlandırma süreci

Kodlu Amaç: Sistemlere gömülü değer hedefleri

Veriyle İnşa Edilmiş Misyon: Sayılarla şekillenmiş anlam arayışı