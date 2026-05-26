Zamanın coğrafyasında Türkiye’nin yeri

Zaman içinde ilerlemek mümkün ama geriye gelmek ancak anılar üzerinden gerçekleşebilir. Zaman hiç kimseyi beklemez, içinde ilerlersin. Bu yüzden yap veya yapma ama zamana bırakma

Kültürlerin zaman algısı üzerine yazılmış en ünlü kitap; sosyal psikolog Robert Levine’e ait. Kariyerini zaman ve yaşam hızı çalışmalarına adayan Levine, bizi dünyanın etrafında çağlar boyu süren büyüleyici bir zaman turuna çıkarıyor. Hangi kültür, zamanı nasıl algılıyor sorusuna harika bir cevap.

Zaman, her zihin için farklı akar. 10 yılın değerini, yeni boşanmış çifte sor; 3 yılın değerini ayrılmış âşıklara sor; 1 yılın değerini sınavı başaramamışa sor; 9 ayın değerini hamile kadına, 1 günün değerini hasta yatağındakine, 1 dakikanın değerini uçağı kaçırana, 1 saniyenin değerini gümüş madalyalıya sor.

KİM, HANGİ ULUS, NE KADAR SÜRE TOPLANTISINA GECİKİYOR?

İsviçre’de akrep ve yelkovan bir yere geldiğinde toplantı başlar, bir yere geldiğinde biter. Dünyada en hassas saatleri zaten onlar yaparlar. Londra’da 10 dakika geciksen dahi “zamanındasın.” New York’ta 15 dakika, Antep’te 25, Ankara’da 45 dakika gecikme dahi zamanında başlamaktır toplantıya…

Oysa Arap ülkelerinde randevulaştığınız gün buluşamayabilirsiniz de… Peki, ya siyasilerimizin zaman algısı? Rekor, 3,5 saat ile Rahmetli Necmettin Erbakan’da. İkinci sırada 2,5 saat ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu var. Cumhurbaşkanının zaman kullanımı oldukça verimli; ortalama 20-25 dakika.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Zamanın coğrafyasına dair…

İnsanlar neden dakik olamıyor?

Bunu trafiğe bağlamak yanlış… Bu, zamanı nasıl algıladığına ve “ötekinin zamanına ne kadar saygı duyduğuna” bağlı… İnsanın uygarlık talebinin bir ölçüsü de başkasının zamanına gösterdiği saygıdır.

Dakik insanların kazanımları neler?

Öncelikle yüksek kredibilite… Ayrıca ekip çalışmasına yatkınlık… Proje başarısında anahtar faktör. Sözüne itibar, eylemine saygı, katkısına değer vermek de cabası. Kısaca dakik insan, çok değerlidir.

NOT

ZAMANI YÖNETEN DÜNYAYI YÖNETİR

“Zamanın tık tık’ları… Güden; yaratıkları…” ne dışındayız zamanın, ne de büsbütün dışında… Akıp giden bu nehirde iki kere yıkanmamaktır. Zamanı yöneten; dünyayı yönetir. Ömrün, doldurman gereken muazzam bir zaman boşluğu ise, ziyandasın. Zamanı verimli yaşıyorsan yaşlanmıyorsun.

ZAMAN LÛGATI

Dakiklik: Punctuality. Verdiği süreye sadık kalmak… Zamanı en verimli şekilde kullanmak

Saat: 60 dakikadan oluşan ve günün 24 saatte birine denk gelen süre. Zamanın ana ölçeği

Dakika: 60 saniyeden ibaret zaman dilimi. Genelde ulaşım araçlarının kullandığı birim

Saniye: Bundan 150 yıl önce saatlerde yoktu; zira kimsenin zamana bu denli saygısı yoktu