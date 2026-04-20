Zarar eden firmalar yükselirken, beklenti köpüğünün kaynağı ne?

Borsada haft alık getirisi %8’i aşan ve en az 3 haft adır kesintisiz yükselen 35 hisse bulunuyor. Tablo, adeta piyasadaki momentum çılgınlığının fotoğrafı niteliğinde. Bir haft ada %60’lık tavan primlerin yaşandığı kimi hisseler, fiyatların temel gerçeklikten koptuğu sinyalini veriyor.

Piyasada çoğu yatırımcı ekrandaki o yemyeşil yükseliş serilerini gördüğünde çıkışın sonsuza dek süreceğine inanır. Oysa finansal fizikte, aracın tırmanış açısı dikleştikçe motorun hararet yapma ihtimali de artar. Listedeki kimi hisseler sınırı zorlanırken temel analizden kopan fiyatlar öne çıkıyor. Anel Elektrik ve Doğanlar Mobilya’nın gelirlerini bir gecede artıracak gelişme olmamasına rağmen %60’ın üzerinde prim yapması beklenti köpüğüne işaret ediyor. Rüzgarı arkasına alıp hayal kuranlar, bindiği dalganın nerede biteceğine de bakmayı ihmal etmemeli.

Haftanın en fazla yükseleni

Geçtiğimiz yıl ağustosta 26,44 TL’ye kadar çıkan Anel Elektrik, sonrasında hızla geriledi. Geçtiğimiz martta hareketlenen hisse, son altı işlem gününü tavandan kapattı. LGIP Funds sahip olduğu %35,76 oranındaki payını 21,04 TL ortalamadan satarak sıfırladı. 2025’te önceki yıla göre zararını artıran firmayla ilgili gelen olumlu herhangi bir açıklama bulunmuyor. Mayıs 2024’ten bu yana düşen Doğanlar Mobilya, nisanın ilk günlerinden itibaren yukarı döndü ve son 8 işlem gününü tavandan kapattı. Haftalık getirisi %60,40 düzeyinde. Son iki yılını zararla kapatan firma, 2025’te zararını büyüttü. Hissenin tavan serisine başladığı 8-13 Nisan tarihleri arasında büyük ortağın alımları öne çıkarken payını %2,54’ten %9,88’e çıkardı.

En uzun süre çıkan

Eylül 2023’te en yüksek 28,84 TL’yi test eden Söke Değirmencilik, sonrasında sürekli düştü. Uzun bir aranın ardından bu yılın başında tekrar yönünü yukarı çevirdi. Yılbaşından bu yana getirisi %74,56 seviyesinde bulunuyor. 2025 yıllık mali tablolarını açıklaması için ay sonuna kadar ek süre alan firma, 9 aylık dönemde zarar yazdı. Hissede VPS fonun alımları dikkat çekiyor.

ZEYNEP'E SOR

HİKÂYE Mİ, BİLANÇO MU?

Hikâye; büyüme vizyonu, anlatı gücü, erken keşif, çıkış rüzgarı. Hayal kırıklığı, spekülasyon riski, fiyat balonu, belirsizlik, sabır zorluğu.

Bilanço; somut kanıt, güvenli zemin, analiz kolaylığı, kriz direnci, temettü habercisi. Gecikmeli veri, sıkıcı süreç, beklenti baskısı, makyaj ihtimali.

Gizlilik kararı ihalenin önemsizliğinden ziyade yatırımcıyı koruma amacı taşıyor

Çelebi’nin Cape Verde ihalesi önemsizdiyse neden açıklama ertelendi? ● Ahmet Karakoç

Ahmet, geçtiğimiz martta Çelebi Hava Servisi, Cape Verde ihalesinin basına sızması üzerine açıklamada bulundu. Sonucun önceden duyurulmamasının sebebi, inceleme sürecinde yatırımcıları yanıltmamak ve spekülatif hareketleri engellemek olduğu belirtildi. Sonuçlanmamış ihalenin erken duyurulması hissede asılsız beklentilere yol açma riskini bertaraf etme amacı taşıyor. Şirket, ihaleyi rutin bir durum olarak görürken bilançoya etkisi olmayacağını ifade etti. Gizlilik kararı ise önemsizlikten ziyade yatırımcıyı koruma prensibine dayanmakta.

SPK bedelliyi uygun görmedi. Diğer sermaye artırım seçeneklerini değerlendirecek

Kordsa’nın bedelli sermaye artırımı başvurusunu SPK neden reddetti? ● Hasan Kaya

Hasan, geçtiğimiz eylül ayında Kordsa 194,5 milyon TL olan sermayesini %148,96 artırarak 484,3 milyon TL’ye çıkarmak için SPK’ya başvurdu. Rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal hisse için 10 TL olarak belirlenirken, SPK yapılan başvuruyu geçtiğimiz martta reddetti. Gerek SPK bülteninde gerekse şirketin açıklamasında Kurul’un ret nedeni hakkında ek bilgi yer almadı. Kordsa ret kararına karşı tüm sermaye artırım seçeneklerinin değerlendirileceği yönünde açıklamada bulundu. İfadeden tahsisli sermaye artırımının da masada olduğu düşünülebilir.

YATIRIM FONLARI

HKM son bir yılda dalgalı seyir izlerken, bir ayı geçkin süredir yükseliyor

Hedef Portföy’ün idaresindeki Başak Hisse Senedi Serbest Fon (HKM), bir yıldır dalgalı bir seyir izliyor. Kasımda 5,69 TL ile zirvesini görürken martta 3,34 TL’ye kadar indi. Fiyatı son bir ayı geçen sürede tekrar yukarı eğilimli hareket ediyor. Son iki ayda fon büyürken şimdilerde hacmi 149,99 milyon TL seviyesinde. Portföyünün %87,41’i hisse senedi ve %12,59’u yatırım fonundan oluşuyor. Kasımdan itibaren para çıkışı gözlenirken, son iki ayda nakit girişi yaşandı. Nisanda giren para tutarı 12,9 milyon TL. Yatırımcı sayısı ise bir miktar artarak 1.507’ye çıktı. Makroekonomik beklentilere göre yatırım stratejisini kurguluyor. 7 risk değeriyle, risk alan yatırımcılara hitap ediyor. Geçen bir yılda %31,78 getiri sunan HKM, aynı süre zarfında %55,26 performans sergileyen BIST 100 Endeksinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Destek Yatırım, piyasadan %51,62 bileşik faizle 330 milyon TL borçlandı

Destek Yatırım, 17.04.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 330.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43,50, bileşik faizi %51,62 olarak belirlendi. 77 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %9,18 düzeyinde. 17 Nisan itibarıyla TLREF %39,81 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Destek Yatırım’ın sunduğu %43,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 3,69 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDSTK72638 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Akfen Enerji’nin fiyatı son iki haftada düştü. Fonlar ise paylarını artırdı

Akfen Yenilenebilir Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisse %27,95 ile toplamda 1,87 milyon lot artırarak 8,58 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fonlar 17’ten 23’e yükseldi. Hissede FNT fonu 1,1 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, RDF 575 bin lot ile en yüksek satışı gerçekleştirdi. Akfen Enerji hakkında bugüne kadar 3 aracı kurum öneride bulundu. Model portföyüne alan ise olmadı. En yüksek öneriyi A1 Capital 27,79 TL ile verdi. En düşük öneri 23 TL ile Phillip Cspital’e ait.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KAREL ELEKTRONİK

Yüzde 54 iştiraki için halka arz sinyali verdi. SPK mevzuatına uyumlu hale getiriyor

Karel, %54 pay sahibi olduğu otomotiv teknolojileri şirketi Daiichi Elektronik için SPK’ya başvuruda bulundu. Esas sözleşmenin mevzuata uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçişi kapsayan bu adım, şirketin halka arz dahil sermaye piyasalarına erişim olanaklarını değerlendirme yaklaşımının bir parçası olarak görülmeli. Söz konusu girişimle birlikte küresel otomobil markalarına multimedya sistemleri üreten iştirak, borsaya açılma yolundaki ilk resmi hazırlığını başlatmış oldu. Karel, son iki yıldır esas faaliyetleriyle dönem sonunda zarar yazıyor.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Sözleşme sürecinde düzeltmeye gitti. Bağlayıcı imzanın henüz atılmadığını söyledi

Girişim Elektrik, OYAK bünyesindeki Erdemir ve İsdemir için Güneydoğu Anadolu’da Yap-Devret-İşlet modeliyle kuracağı toplam 205 milyon dolarlık GES projelerinde düzeltme açıklaması yaptı. Bildirimde henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını ve ihale sonrası müzakere aşamasının devam edildiğini belirtti. Öte yandan, projenin fonlanması için Çin merkezli sigorta kuruluşu SINOSURE destekli iş birliği anlaşmasının ise imzalandığını duyurdu. Girişim Elektrik, geçtiğimiz yıl gelirini %4 artırırken, dönem sonunda kârını %49 gerileterek 903,4 milyon TL’ye geriletti.

ALKİM KİMYA

Yabancı ortaklık iddiasını yalanladı. Satış görüşmesinin asılsız olduğunu belirtti

Alkim Kimya, son günlerde basında ve sosyal medyada ABD merkezli yatırımcılarla ortaklık görüşmeleri yapıldığına dair yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Şirket, hisse devri veya stratejik iş birliği konusunda herhangi bir kurumla yürütülen temas veya alınmış bir yönetim kurulu kararı olmadığını belirtti. Şirket yönetiminin hissede oluşabilecek spekülatif fiyatlamaların önüne geçmeye çalıştığı anlaşılıyor. Hisse, son bir yıldır yatayda dalgalı seyir izliyor. Eylülde en yüksek 25,34 TL’ye kadar çıkarken şimdilerde 19,36 TL bölgesinde işlem görüyor.