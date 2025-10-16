Zarara bakan olmadı bir ayda %150 çıktı

Borsada hisse yükselişleri, yatırımcıların beklentilerinin güçlendiği ve ilginin arttığı dönemlerde öne çıkar. Böylesi bir hareketlenme mali performansa dair olumlu beklentiyle alakalı olabileceği gibi spekülatif gerekçelere dayalı da olabilir. BIST 100 Endeksi’nde son bir ayda %15 ve üzeri yükselen toplam 12 hisse bulunuyor. Bunlardan üçünün yükselişi %40’ın üzerine çıktı. Tek bir şirket %150’ye varan performans sergilerken, alanlar zarara aldırış etmedi.

BIST 100 hisseleri içinde son bir ayda en yüksek çıkışı %149,5 ile Işıklar Enerji Yapı Holding gerçekleştirdi. Geçen yıl zarar eden firma, bu yılın ilk yarısında da zararını sürdürüyor. Genel kurul yapılmamasından kaynaklı yeni yönetim seçilemezken konu mahkemelik. Eylülde Atlas Portföy’ün DFI ve AHI fonlarından gelen güçlü alımlar hissedeki çıkışın ana nedeni.

Yüzde 75,55 ile son bir ayda en fazla yükselen ikinci hisse Eczacıbaşı İlaç oldu. Yılın ilk yarısında satışlarını ve esas faaliyet kârını düşüren şirket, yatırım faaliyetleri kaleminden elde ettiği 2,8 milyar TL gelirle dönem sonunda kârını büyüttü. Şirket, eylül sonunda da Eczacıbaşı Holding’den 758,7 milyon TL kâr payı aldı. Atlas Portföy’ün DFI fonu, bu hissede de güçlü alımlarıyla öne çıktı.

Düşenler ağırlıklı

Son bir ayda endeks kapsamındaki 18 hissede %10 ve üzeri değer kayıpları yaşandı. Bunlardan dördünün düşüşü %20’nün üzerinde bulunuyor. En yüksek kayıp Tukaş ve Dap Gayrimenkul’de gözlenirken sırasıyla %27,10 ve %26 gerileme yaşandı.

ZEYNEP'E SOR

NET KAR MARJI MI, BRÜT KÂR MARJI MI?

Net kâr marjı; nihai kârlılık, gerçek performans, güven, karşılaştırma, sürdürülebilirlik. Volatilite, geç yansıma, yanıltıcılık, dış etki, yorum zorluğu. Brüt kâr marjı; temel verimlilik, fiyatlama gücü, basitlik, trend takibi, karşılaştırma. Gider ve nihai kârı görmeme, dalgalanma, sınırlı anlam, muhasebe farkı.

Farklı mali dönemli şirket, şubatta borsaya geldi. İlk yılında düşük de olsa kâr payı veriyor

Balsu Gıda’nın vereceği kâr miktarı hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? / Saim Özcan

Saim, Şubat 2025’te borsaya gelen Balsu Gıda’nın mali dönemi 1 Temmuz’da başlıyor. Yıllık gelirini %14 ve dönem sonu kârını %69 düşürdü. Şirket ise 14 Kasım günü hisse başına brüt 0,18 TL temettü ödeyecek. Düşük temettüde gerileyen kârın etkisi bulunuyor. Hisseyse ilk işlem fiyatının %21,59 yukarısında. Düşen kâra rağmen temettü ödemesinde fiyatı destekleme ve yatırımcıyı motive etme çabası öne çıkıyor. Bununla birlikte temettü verilmesini olumlu değerlendirmek gerekir. Neticede kâr payı dağıtımı, şirketlerin yatırımcıya güven vermesi ve nakit akışını paylaşması açısından önemlidir. Devamının da gelmesi hisseyi destekleyecektir.

Gelirindeki artışa rağmen esas faaliyetlerinde zararda. Ana faaliyetinde kârı yakalamalı

Pegasus’un altı aylıktaki gelir üyümesi yıl sonunda da sürer mi? / Kemal Aygün

Kemal, Pegasus’un 2025’in ilk yarısında gelirini %41 artırırken dönem sonu net kârını %403 büyütmesi dikkat çekiyor. Bununla birlikte esas faaliyet kârının negatife dönmesi, operasyonel maliyetlerin ve kur etkisinin baskın olduğunu gösteriyor. Öte yandan yılın ilk sekiz ayında havacılık sektöründe yolcu sayısının %12,9 artması ve Pegasus’un doluluk oranlarını yüksek tutması, yılın geri kalanında ciro artışının süreceğini işaret ediyor. Ancak bu artışın aynı oranda esas faaliyet kârına yansıması garanti değil. Neticede firmanın büyümesi yolcu sayısı kadar maliyet yönetimine de bağlı bulunuyor. Operasyonları kârlı hale gelebilmeli.

YATIRIM FONLARI

HKR fonu %3 çıkışla %62’lik ortalamanın hayli gerisinde

HSBC Portföy’ün yönettiği Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (HKR), 1,71 milyar TL büyüklükle serbest fonlar arasında en büyük üçüncü fon. Ancak mayıstan bu yana nakit çıkışı yaşanıyor. Son olarak ekimde 34,8 milyon TL çıkış gözlendi. Portföyün %87,33’ü hisselerde %7,95’i Takasbank para piyasasından oluşuyor. Yatırımcı sayısı 2.406 seviyesinde ve her ay sınırlı da olsa azalıyor. Doluluk oranı %13,58 seviyesinde.

Veriler, fona yönelik ilgide zayıfl ama yaşandığını ve genişlemesini koruyamadığını gösteriyor. Temmuz 2024’ten bu yana fiyatı yatay ve dalgalı hareket ediyor. Son altı ayda %2,9 getiri sağladı. Serbest hisse senedi fonların ortalaması ise %62,4 ile ortalamanın hayli gerisinde. Yıllık %2,90 yönetim ücreti ise ortalamanın üzerinde. Kategorideki 47 fonun ücreti %0,13 ile %3,40 arası değişiyor.

TAHVİL

Huzur Faktoring, TLREF+%4 faizle 63 milyon TL borçlandı

Huzur Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 14.10.2025 başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 63.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 13.10.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

14 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,09 seviyesinde bulunuyor. Huzur Faktoring’in verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Huzur Faktoring’in kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlayacak. Bono, piyasada TRFHZRFE2613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YİĞİT AKÜ

Enerji depolama sistemlerinde iş birliğine gidiyor. Yerli üretime dayalı hedefi hayata geçirecek

Yiğit Akü, İnavitas Enerji ile imzaladığı iş birliği protokolüyle, enerji depolama sistemlerinde yerli üretime geçmeyi hedefl iyor. İlk aşamada 10 MW / 10 MWh kapasiteli bataryaların kurulması planlanıyor. 2026 ve 2027 yıllarında toplamda 300 MW / 300 MWh düzeyine ulaşabilecek projelerin çerçevesi belirlendi. İlk teslimatın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enerji depolama sistemleri, yenilenebilir kaynakların kesintili yapısını dengelemek açısından önemli bir alan. Türkiye’de 2024 itibarıyla artan güneş ve rüzgar yatırımlarına paralel şekilde bu alana yönelik teknik iş birlikleri hızlanmış durumda. Böylesi ortaklıklar, teknoloji geliştirme kabiliyetiyle uygulama tecrübesini bir araya getirerek yerli çözümler oluşturmayı amaçlıyor.

PEKER GMYO

Almanya’daki iştirakini satıyor. Devir, alıcıların kredi borcunu ödemesi sonrası gerçekleşecek

Peker GMYO, %100’üne sahip olduğu Almanya merkezli Nordstern Düsseldorf firmasının tamamını 17,6 milyon euroya devretmek üzere iki ayrı yatırımcı ile sözleşme imzaladı. Hisselerin %80’i EnFa Investment’a, %20’si ise Bayburt Investment’a satılacak. Şirketin 11 milyon euro tutarındaki mevcut kredi borcu 2026 yılında alıcılarca ödenecek ve devir bu tarihten sonra tamamlanacak. İştirakin Almanya’da sahip olduğu arsa yatırımlarının toplam değeri 28,6 milyon euro düzeyinde. Satış bedeli bu değerden borç tutarı düşülerek hesaplandı. Bağımsız değerleme kuruluşu, iştirakin 30 Haziran 2025 itibarıyla piyasa değerini 12,08 milyon euro olarak tespit etti. Satış bedeli, değerlemenin yaklaşık %46 üzerinde bulunuyor. Satış, Peker GMYO’nun nakit pozisyonunu güçlendirecek.

SAY YENİLENEBİLİR

İlk yarıda geliri düşmüştü. Yılın son çeyreğinde ilişkili taraftan 5,2 milyon euro satış bekliyor

Say Yenilenebilir Enerji, ilişkili tarafı Ateş Wind Power’a yönelik 2025 yılı 4. çeyrek satışlarından yaklaşık 5,2 milyon euro hasılat beklediğini duyurdu. Şirket, 2018 yılından bu yana devam eden çerçeve sözleşmesi kapsamında, Ateş Wind Power’a rüzgar türbini ve kule aksamları tedarik ediyor. Rüzgar enerjisi ekipmanı tedariki, yenilenebilir enerji sektöründe istikrarlı bir gelir kalemi sunuyor. Say Yenilenebilir’in Ateş Wind Power ile sürdürdüğü iş birliği, üretim kapasitesinin sürekliliği açısından önemli bir rol oynuyor. Bu tür çeyreklik siparişler, şirketin finansal projeksiyonlarında öngörülebilirlik sağlarken, yatırımcı güvenini de artırıyor. Şirket altı aylık dönemde satışlarını %11 geriletirken, dönem sonu kârını da %14 azaltarak 74,8 milyon TL’ye düşürdü