Zarardan 244 milyon kâra kârdan 6,4 milyar zarara

Kârlılık firmaların faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temel unsurlarından biri. Faaliyetleri sonucunda kimi şirketler zarardan kâra geçerken, kimisi de kârdan zarara savrulabiliyor. Borsadaki şirketler dokuz aylık sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Gelen tablolarda iki yönlü sert dönüşler gözleniyor. Yedi şirket zarardan kâra geçerken, başka bir 7 şirket de kârdan zarara döndü. Zarardaki bir şirket ise 244 milyon TL kâra döndü.

Metro Holding, geçtiğimiz yıl dokuz aylık dönemde 79,6 milyon TL zarardayken, bu yılın dokuz ayında 244,1 milyon TL kâra geçti. Şirketin kâra dönmesinde, finansal yatırımların gerçeğe uygun değer artışından gelen 186,4 milyon TL tutarındaki artışın etkisi bulunuyor. Son iki yıldır zarar açıklayan şirketin hissesi, mayıstan bu yana yükseliyor.

Yılın dokuz aylık döneminde 72,6 milyon TL kâr açıklayan Türker Proje Gayrimenkul, zarardayken kâra dönen diğer bir şirket. Esas faaliyetlerinden zararı devam eden firma, muhasebesel uygulamadan kaynaklı net parasal pozisyon kazancından gelen 215,9 milyon TL ile dönem sonunda kâra geçti. Geçtiğimiz ağustosta 53 TL’ye kadar çıkan hisse fiyatı ise şimdilerde 28 TL bölgesinde işlem görüyor.

Kârdan zarara döndüler

Arçelik, 2024 dokuz aylık dönemde 20 milyar TL kâr açıklarken, bu yılın dokuz ayında 6,4 milyar TL zarar yazdı. Oluşan zararda 38,5 milyar TL faiz ve kur farkı gideri belirleyici faktör. Kiler GMYO aynı sürede 128 milyon TL kârdan, 731 milyon TL zarara döndü. Gelirinde %93’lük azalma var.

ZEYNEP’E SOR

KISA VADELİ KAZANÇ MI, UZUN VADELİ İSTİKRAR MI?

Kısa vadeli kazanç; hızlı getiri, fırsat, likidite, motivasyon, esneklik. Yüksek risk, volatilite, sürdürülemezlik, zaman baskısı, stres.

Uzun vadeli istikrar; Sürdürülebilirlik, bileşik etki, düşük stres, değer. Zaman maliyeti, fırsat kaçırma, disiplin, makro risk, düşük hız.

Özelleştirme İdaresi’nden aldığı arsa üzerinde lüks proje geliştirecek. Çalışmalar sürüyor

Ral Yatırım Holding’in Ankara’daki projesi hakkında bilgi alabilirim? / Osman Yıldız

Osman, geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilen ihale ile Çankaya-Çayyolu’ndaki 27,6 bin m² arsa 3,1 milyar TL teklifle şirketin bağlı iştirakinin uhdesinde kaldı. 15 Ekim günü de ÖİB ile taşınmaz satış sözleşmesi imzalandı. Ortaklık yapısı ise Ral GYO, Best Trend ve Üçüncü Proje GYF arasında paylaştırıldı. Gayrimenkul projelerinde asıl değer oluşumu arsanın alınmasından ziyade, projelendirme, ruhsat ve satış aşamalarının zamanlamasına bağlı. Şirket, arsa üzerinde “CentRAL” markası altında prestijli bir konut ve ticari karma projenin geliştirileceğini belirtiyor. Konsept tarafıyla ilgili çalışmalar henüz başlangıç aşamasında.

Halka arz gelirinin yatırım kalemindeki tutarın bir kısmı tüketilen kalemlere yönlendiriliyor

Altınay Savunma halka arzdan elde ettiği gelirin tamamını kullandı mı? / Hakan Fırat

Hakan, Mayıs 2024’te borsaya gelen Altınay Savunma, halka arzdan yaklaşık 1,08 milyar TL fon temin etti. Şirket bu yatırımın %65’ini tesis, teknoloji, Ar-Ge yatırımlarına ayırırken %15’ini de işletme sermayesinde kullanacağını belirtmişti. Son olarak geçtiğimiz 30 Eylül günü yaptığı açıklamada, fonun bazı kalemlerde tamamen tüketildiğini, bazı kalemlerde ise bakiye bulunduğunu ifade etti. İşletme sermayesi, borç ödemeleri ve şirket satın alımı kalemlerinde planlanan tutarlar tamamen kullanıldı. Yüzde 65 kapsamındaki yatırım kalemi ise daha tamamı bitirilmezken tüketilen kalemlere veya yeni yatırımlara aktarılması kararlaştırıldı.

YATIRIM FONLARI

Tarım ve gıda fonları geride, IJT %2 ile daha da geride

İş Portföy’ün yönettiği Tarım Serbest Fonu (IJT), büyüme noktasında zorlanıyor. 352 milyon TL büyüklüğe sahip olan fonda mayıstan bu yana nakit çıkışı yaşanıyor. Ekimde para çıkışı 9,2 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Portföyün %66,1’i yabancı BYF, %32,98’i hisse senedinden oluşuyor. Yatırımcı sayısı 1.300 ve kademeli olarak azalıyor. Doluluk %8,01 ve pazar payı göz ardı edilecek düzeydi. Fon, küresel gıda tarım temasına BYF ağırlıklı olarak yaklaşıyor. Son 6 ay getirisi %2,18 seviyesinde gerçekleşirken, tarım gıda temalı fonların ortalaması %11,82’nin gerisinde kaldı. Aynı sürede BIST 100’ün çıkışı %19,75 seviyesinde gerçekleşti. Tarım fonlarının genel bir zayıflığı gözleniyor. Yıllık %2,50 yönetim ücreti ile 10 fon arasında ortalama üstü duruyor. Tarım fonlarda ücret %1,75 ile %2,90 arası değişiyor

TAHVİL

Meksa Yatırım, %51,13 bileşik faizle 40.000.000 TL borçlandı

Meksa Yatırım, 27.10.2025 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 40.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %43,50, bileşik faiz oranı ise %51,13 olarak belirlendi. 91 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 26.01.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %10,85 düzeyinde.

%43,50 YILLIK BASİT FAİZ

27 Ekim itibarıyla (TLREF) %39,24 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Meksa Yatırım’ın sunduğu %43,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 4,26 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, Meksa Yatırım’ın kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFMKSA12619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOÇ METALURJİ

Halka arzdan elde ettiği gelirle sürekli döküm makinesi yatırımına gidiyor. Kapasitesi artıyor

Koç Metalurji, Osmaniye OSB’deki çelik üretim tesisinde verimliliği artırmak amacıyla 3,5 milyon dolar değerinde sürekli döküm makinesi alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Çinli Harbin firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında %20’si peşin, %70’i akreditif ve %10’u teslimata bağlı ödeme yapılacak. Yeni ekipmanın 7 ay içinde sevkiyata hazır olacağı ifade edildi. Şirket bu yatırımla, üretim kapasitesini artırarak ciro ve kârlılığını büyütmeyi hedefliyor. Satın alma, halka arz kapsamında belirtilen fon kullanım planı kapsamında gerçekleşti. Bu ölçekli bir makine yatırımı, doğrudan üretim verimliliğini hedeflemesi nedeniyle şirketin ilerleyen süreçte maliyet yapısını daha verimli kılabilecek. Uzun vadede ihracat hacmi ve kârlılığına da katkı sağlaması beklenmeli.

FORTE BİLGİ

Eylülde borsaya gelen şirket, Barcelona Fuarında 2,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi

Forte Bilgi’nin %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen HvBS Bakım-Onarım Hizmet Alımı ihalesinde en iyi teklifi vererek birinci oldu. 500 milyon TL tutarındaki ihalede, Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS) kısmı Milsoft’a verilirken, iştirake sözleşme daveti gönderildi. Savunma sanayii yazılım ihaleleri, yüksek bütçeleri ve uzun vadeli gelir yaratmalarıyla teknoloji şirketleri açısından stratejik öneme sahip. Bu tür sözleşmeler yalnızca finansal katkı sağlamaz, aynı zamanda kurumsal itibar ve sektörel görünürlük açısından da değerli kabul edilir. Milsoft’un kazandığı bu ihalenin, Forte Bilgi’nin konsolide gelirlerine doğrudan katkı sağlaması beklenmeli. Bilançoya yansıması 2026 yılı içerisinde gerçekleşebilecektir.

KUYAŞ YATIRIM

Borsakule-2 projesindeki 102 bağımsız bölüm için toplu satış görüşmelerine başladı

Kuyaş Yatırım, İstanbul Bahçelievler’de yer alan Borsakule-2 projesindeki 102 adet bağımsız bölümün toplu satışı için görüşmelere başladığını duyurdu. Satış sözleşmesinin imzalanması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek açıklama yapılacağı belirtildi. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gelir tabanını genişletmesinde kimi zaman büyük hacimli toplu satışlar gündeme gelebilmekte. Bu tür satışlar, hem bilanço içinde nakit akışı yaratır hem de projelerin daha hızlı devreye alınmasını sağlayarak finansal sürdürülebilirliği güçlendirir. Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde Kuyaş’ın aktifinde yer alan projeden önemli bir nakit aktarımı gündeme gelecektir. Şirket altı aylık mali tablolarında gelirini %54 düşürürken esas faaliyetlerinden zarar yazdı.