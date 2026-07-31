Zarardan 528 milyonluk kâra döndü yolcu hedefini 112 milyona düşürdü

Altı aylık bilançolar görünmeye başladı. Mali verilerini paylaşan 18 şirketten milyarı aşan dönem kârlılıklarıyla 8 şirket öne çıktı. Finans ağırlıklı firmalardan Akbank 34,4 milyar TL ve Türkiye Sigorta 13,5 milyar TL ile ilk iki sırasında yer alırken büyüklükleriyle dikkat çektiler.

Her bilanço döneminde gözler tabloların sonundaki kâr hanesine takılır. Kimi yatırımcı gördükleri yüksek kâr tutarlarını aynı oranda fiyata yansımasını bekler. Akbank ya da Türkiye Sigorta’nın yüksek kârları veya TAV gibi güçlü bir şirketin zarardan kâr dönmesi, beklentileri artırabilmekte. Şüphesiz Akbank’ın 34,37 milyar TL’ye ulaşan kârı takdiri hak ediyor. Paranın maliyetinin yüksek olduğu bir süreçte bankaların ve sigorta şirketlerin kârlarını büyütmesi olağan olsa da asıl meselenin, milyarlık kârların faaliyetlerden geldiğinin görülmesi olduğu unutulmamalı.

Banka ve sigortalar büyüdü

Gelen bilançolara baktığımızda, görünen ile gerçekleşen arasındaki çelişkiyi gözlemek mümkün. Yatırımcı, Türkiye Sigorta cephesindeki %44,10 oranındaki büyüme ile 13,45 milyar TL’ye ulaşan kârı alkışlarken; DAP Gayrimenkul’de kârın %49,70 eriyerek 402,2 milyon TL’ye gerilemesini çöküş sanabilir. Oysaki burada asıl sorun yüksek faizin sebebiyet verdiği operasyonel zayıfl ıklar olmakta. Koleksiyon Mobilya hissesinde geçen yılki 14,8 milyon TL kârın 46 milyon TL dönem sonu zarara dönüşmesi, satışlardaki düşüşün ve sanayicinin üzerindeki artan maliyetin acı faturasını işaret ediyor. Finans sektöründe yüksek faiz kasaya artan gelir olarak yansırken, üreten sanayi ve gayrimenkul şirketlerinde faaliyetleri baskılayan etkiye dönüşmekte.

Zarardan kâra döndü

Son iki yıl kârı küçülen Tav, 2026’nın ilk yarısında 528,1 milyon TL kâr açıklarken, zarardan kâra döndü. Bununla birlikte beklentilerini aşağı çekti. Daha önceki beklediği yolcu sayısını 112-118 bandına çekti. Geçen yıl 113 milyon yolcuya hizmet vermişti. Yıl içi yatırım harcaması tavanını ise 330 milyon eurodan 300 milyon euroya indirdi.

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SATIŞ GİDERİ Mİ, YÖNETİM GİDERİ Mİ?

Satış gideri; ciro artışı, marka yatırımı, stok eritme, rekabet gücü, esneklik. Kâr tırpanı, geri dönüş belirsizliği, bağımlılık sarmalı, lojistik yükü.

Yönetim gideri; strateji, kurumsal yapı, uyum, verimlilik, itibar yönetimi. Sabit yük, hantallık, üretime uzaklık, faaliyet kârı baskısı, israf riski.

Kocaeli projesinde ön sözleşmeye imza atarken 2,5 milyar TL gelir hedefliyor

Zeray GYO Kocaeli’ndeki projeden ne kadar gelir elde etmeyi amaçlıyor? ● Alican Erdağ

Alican, geçtiğimiz aralıkta borsaya gelen Zeray GYO’nun farklı projeleri söz konusu. Haziranda, Kocaeli Başiskele’de gerçekleştirmeyi planladığı projede prensip anlaşmasına vardığını bildirdi. Ancak henüz nihai sözleşmenin imzalandığına dair açıklama gelmedi. Geliştirilmesi planlanan karma proje kapsamında şirkete ait payın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,5 milyar TL seviyesinde olması hedefl eniyor. Geçtiğimiz yıl gelirini düşüren firma, bu yılın ilk çeyreğinde de gelirdeki düşüşünü sürdürdü. Dönem sonunda ise 184,9 milyon TL kâr açıkladı.

Hatay şehir hastanesi ihalesinde en düşük teklif başka bir fi rmadan geldi

Akfen İnşaat’ın Hatay Şehir Hastanesi ihalesine verdiği teklifin akıbeti ne oldu? ● Erhan Bedir

Erhan, Akfen İnşaat, haziranda yaptığı açıklamada 1000 yataklı ve 225.000 m2 inşaat alanına sahip Hatay Şehir Hastanesi ihalesine teklifte bulunduğunu duyurmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamada ihalede en düşük teklifi başka bir katılımcının verdiğini bildirdi. İhalenin kesin olarak hangi tarihte sonuçlanacağına dair resmi tarih açıklanmamış olsa da, en düşük teklifin başka şirketten gelmesi, Akfen İnşaat açısından sürecin olumsuz sonuçlandığını gösteriyor. Şirket, ilk çeyrekte gelirini %15 artırırken dönem sonunda 809,8 milyon TL kâr açıkladı.

YATIRIM FONLARI

HTJ fonu teknoloji temasıyla yatırımcısına son bir yılda %34 kazandırdı

Hedef Portföy’ün idaresindeki Teknoloji Değişken Fon (HTJ), işlem görmeye başladığı Ekim 2024’ten bu yana önce yatay ardından yukarı atak ve ardından tekrar yatay döngüsüyle hareket etmekte. Geçtiğimiz mayıstan bu yana yatay hareket eden HTJ’nin nisandan itibaren hacminde belirgin bir artış yaşandı. Şimdilerde büyüklüğü 20,94 milyon TL seviyesinde ve temmuzda 1,2 milyon TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcı sayısı ise son iki ayda azalırken temmuzda 204’e indi. Stratejisi, bilişim, yazılım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %67,64’ü yabancı ve %34,27’si yerli hisselerden oluşuyor. Son bir yılda %33,95 kazanç sağlayan HTJ, aynı sürede %28,07 oranında yükselen BIST 100 Endeksinin üzerinde bir performans gerçekleştirdi.

TAHVİL

Midas Menkul, piyasadan %51,23 bileşik faizle 815 milyon TL borçlandı

Midas Menkul, 28.07.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 815.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43,75, bileşik faizi %51,23 olarak belirlendi. 98 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 04.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %11,75 düzeyinde. 29 Temmuz itibarıyla TLREF %39,84 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Midas Menkul’ün verdiği %43,75 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 3,91 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFMIDSK2610 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Avrupakent GYO’nun fiyatı mayıstan bu yana aşağı yönlü, fonlar ise alıyor

Avrupakent GYO’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %7,99 ile toplamda 567,1 bin lot artarak 7,66 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 45’ten 41’e geriledi. IPB 789,4 bin lot ile en fazla alımı yaparken, OMG 198,7 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Avrupakent GYO hakkında bugüne kadar 6 aracı kurum öneride bulunurken model portföye alan olmadı. En yüksek hedefi Oyak Yatırım 110,10 TL ile “Endeks Üstü” olarak önerdi. En düşük beklenti 71 TL ile GCM Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜMOSAN

Güney Koreli firmayla güç aktarma sistemleriyle alakalı iş birliğine gidiyor

Tümosan, Güney Kore merkezli Daedong ile traktör sektöründe güç aktarma sistemlerinin (motor, transmisyon ve aks) tedarikine yönelik, iş birliği esaslarını belirleyen 5 yıl süreli bağlayıcı olmayan bir çerçeve sözleşmesi imzaladı. Anlaşmanın özellikle 57 beygir gücü altındaki yeni nesil modelleri kapsayacağı belirtildi. Çerçeve kapsamında, yeni nesil traktör platformlarında kullanılabilecek güç aktarma sistemlerinin tedariki ileride akdedilebilecek kesin tedarik sözleşmesine bağlı olarak değerlendirilecek. Şirket, kendi motor programını ise devam ettiriyor.

DARDANEL

İştiraki üzerinden Milli Savunma Bakanlığı’ndan 536 milyon TL tutarlı ihale aldı

Dardanel’in bağlı ortaklığı Dardanel Dağıtım, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 536,47 milyon TL tutarlı ihaleyi kazandığını duyurdu. İhaleye konu sözleşmelerin imzalanması için davet alındığı, tutarın yarısının ağustosta, kalan diğer yarısının ise Şubat 2027’de teslim edileceği belirtildi. Ayrıca bakanlığın talebi halinde %20’ye kadar iş artışı olabileceği ifade edildi. Dardanel, gıda tedariki alanında en büyük ve risksiz kurumsal alıcılardan biriyle hacimli bir anlaşma sağlamış oldu. Firmaların ihaleler yoluyla iş almaları ilave getiri sağlamakta.

MERCAN KİMYA

Bağlı ortaklığının Romanya’daki yatırımı için 15 yıl vadeli finansman sağladı

Mercan Kimya, Romanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığının iştiraki Nivas tarafından geliştirilen Bratovoești GES yatırımı için kredi alıyor. Açıklamada ProCredit ile yürütülen proje finansmanı sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Toplam yatırım büyüklüğü 3,4 milyon euro olan proje için 1,6 milyon euro tutarında 15 yıl vadeli yatırım kredisi ve 2 milyon Rumen leyi tutarında KDV finansman kredisinin kullandırıldığı belirtildi.

Şirket, yurt dışı yenilenebilir enerji operasyonlarının sermaye altyapısını uzun vadeli uluslararası kaynaklarla güvenceye aldı.