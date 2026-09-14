Zarardan 54,3 milyon TL kâra döndü haftalık yüzde 59,7 yükseliş kaydetti

Borsa geçtiğimiz haft ayı %2,85 yükselişle tamamlarken, 24 hisse %15’in üzerinde getiri elde etti. Piyasadaki iyimser havayla birlikte iki hissenin %40’ın üzerindeki primi dikkat çekti. Çıkışların bilançolarla desteklenen kalıcı bir büyüme olup olmadığına bakılması unutulmamalı.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftayı %2,85 primle kapatırken alıcıların artan işlemleri piyasaya hakimdi. Haftalık bazda 375 hissenin değer kazanması tabana yayılan iyimserliği gösteriyor. Yükselen Çelik’in %59,70 ve Beşiktaş Futbol’un %41,50 oranındaki performansıysa listenin ilk iki sırasında yer almalarını sağladı. İlgi sanayi ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerindeki hisselerde yoğunlaşırken, çıkışlar yatırımcısına kazandırdı. Ancak fiyatı artanlara yatırım yaparken ekrandaki yukarı okların cazibesine kapılmadan önce o firmaların temel rasyolarının da mutlaka incelenmesi gerektiği göz ardı edilmemeli.

Fiyatlamanın arkasındaki gerçekler

Haftanın en güçlü çıkışını sergileyen Yükselen Çelik, beş gün boyunca tavandan işlem gördü. Geçtiğimiz mayısta test ettiği 7,53 TL’nin ardından sürekli düşen hisse, son günlerdeki yoğun ilgiyle birlikte %59,70 yükselerek 4,20 TL’ye çıktı. Özel bir haber akışı bulunmayan şirket, altı aylık dönemde zarardan döndü ve 54,3 milyon TL kâr açıkladı. Beşiktaş Futbol, haftayı %41,50 kazançla tamamladı. Büyük ortak ağustosta gerçekleştirdiği satışlarla birlikte payını %68,51 seviyesinden %60,12’ye düşürdü. Ortak satışı sonrasında 4 Eylül’den itibaren hisseye gelen beklenmedik talep, haftanın üç gününde fiyatın tavan olmasına yol açtı. Hissede zaman zaman benzer hareketlenmeler olmakta.

Sermaye adımları hız kazandı

Sasa, Kasım 2022’deki tarihi zirvesi 10,28 TL’nin ardından günümüze kadar sürekli geriledi. Arada gerçekleştirdiği yukarı atakları trend değişimine yol açmazken, geçtiğimiz hafta %23,14 yükseldi. Ağustosta satışlarını %30,2 artırarak 155 milyon dolara çıkaran firma, tahsisli sermaye artırım yoluyla 7,18 milyar TL fon temin edecek.

ZEYNEP'E SOR

BEDELSİZ Mİ, NAKİT TEMETTÜ MÜ?

Bedelsiz; hisse artışı, erişilebilirlik, vergi avantajı, özkaynak koruması, uzun vade. Nakit ve gelir sorunu, piyasa köpüğü, şirket zorunluluğu Nakit temettü; sıcak para, finansal sağlık, yeniden yatırım, psikolojik güç, fiyat çıpası. Stopaj kesintisi, büyüme freni, bileşik getiri kaybı.

İş merkezini satarak borç yükünü hafifl etirken, Pusula ile Tera hisseye farklı bakıyor

Anel’de Tera’nın payını artırması borç sorunun bittiğini mi gösterir? ● Erdinç Gürsu

Erdinç, Anel Elektrik, geçtiğimiz haziranda Anel Yapı İş Merkezini 55 milyon dolara alacaklı bankalar Akbank ve Denizbank’a devrederek borcunu önemli ölçüde azalttı. Yaşanan hafifl emenin ardından borçlarını yeniden yapılandırabilmek adına bankalarla görüşmesini sürdürüyor. Toplantı 30 Eylül’e ertelendi. Olumlu havayla hissenin fiyatı artarken ağustosta Pusula Portföy’ün yönettiği fonlar paylarını %12’den %2,6’ya indirdi. Tera Portföy ise aynı sürede payını %24,11’den %33,09’a yükseltti ve hissedeki beklentisini koruduğunu göstermiş oldu.

ABD’den önemli siparişler geliyor. Alınan yeni işler yıllık gelirinin %119’unu geçti

Borusan Boru’nun ABD’den YATIRIM FONLARI TAHVİL aldığı siparişlerin büyüklüğü nedir? ● Sefer Emin

Sefer; Borusan Boru’ya ABD’de bulunan bağlı ortaklığı üzerinden güçlü siparişler geliyor. İştirak ağustosta farklı müşterilerden toplam 915 milyon dolarlık yeni siparişler aldı. Yılbaşından bu yana firmanın gerçekleştirdiği yeni iş bağlantıların toplamı 1,8 milyar doları buldu. Bu tutar yaklaşık 85,24 milyar TL’ye denk gelirken, geçen yıl elde edilen cironun %119’unun üzerinde. Öte yandan firma, yıl sonu geliri beklentisini 2,2 ile 2,4 milyar dolar aralığına revize etti. Siparişlerin aynı ivmeyle sürmesi halinde mümkün bir tutar olduğu söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

GID fonu inşaat sektörü hisselerine odaklanarak yıllık %24 getiride kaldı

Garanti Portföy’ün idaresindeki İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (GID), yılbaşından bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Son olarak geçtiğimiz ağustosta 1,76 TL’yi test eden fon, tekrar aşağı geriledi. Mayısta 54,29 milyon TL büyüklüğünde olan GID, sonrasındaki zaman diliminde kademeli olarak küçüldü. Eylülün ikinci haftasında 37,9 milyon TL ile hacim daralmaya devam etti. Fondan nisandan bu yana değişen miktarlarda para çıkışı yaşanıyor. Eylülde çıkan nakit tutarı 774,9 bin TL. Benzer şekilde yatırımcı sayısı da her ay azalıyor. Şimdilerde sayı 1.924 kişiye gerilemiş görünüyor. Temel stratejisi, fon varlıklarının inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin paylarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %93,34’ü hisseden oluşuyor. Son bir yılda %24,49 yükselirken endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, piyasadan %47,47 bileşik faizle 440 milyon lira borçlandı

Ereğli Tekstil, 10.09.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 440.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi %47,47 olarak belirlendi. 145 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.02.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %16,69 düzeyinde. 11 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,9 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Ereğli Tekstil’in verdiği %42 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,1 puan üzerinde yer alıyor. Oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFERTT22717 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Consus Enerji bir aydır tabanda tutunuyor. Fiyatı halka arz seviyesinin altında

Consus Enerji’te fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %42,10 ile toplamda 210,48 bin lot artarak 710,48 bine çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 1’den 3’e yükseldi. KVT fonu 200 bin lot ile en fazla alımı yaparken, satış tarafında yer alan fon gözlenmedi. Hisseyle ilgili yıl içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseye Ak Portföy’ün ilgisi öne çıkıyor. Kurumun yönettiği KVT fonu ilk defa portföyüne alırken Global MD Portföy’ün GNH fonu da 10,5 bin lot ile eşlik etti.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EİS ECZACIBAŞI

Ayazağa’daki arsanın projesindeki 1.015 bağımsız bölümün yapı ruhsatı alındı

Eczacıbaşı İlaç, Ayazağa’da yer alan arsasında gerçekleştirilen gayrimenkul projesinin yapı ruhsatlarının yüklenici firma tarafından alındığını duyurdu. Proje kapsamında 317 bin metrekare inşaat alanında 359 konut ve 656 ticari bölüm olmak üzere toplam 1.015 bağımsız bölüm inşa edilecek. Şirketin söz konusu projedeki payı %69,3 iken hasılat paylaşım oranı %47 olarak uygulanacak. Geçtiğimiz ağustos ayında ÇED süreci olumlu sonuçlanan arsada bundan sonra inşaat sürecinin işlemesi beklenmeli. İnşaat aşamasına geçilmesiyle birlikte nakit gelir elde etme süreci hızlanacak.

JANTSA JANT

Togg ’un yeni model araç projesi için bağlı iştiraki parça tedarikçisi seçildi

Jantsa’nın %99,99 bağlı ortaklığı JMW Jant, yerli otomobil girişimi Togg’un yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için resmi tedarikçi oldu. Gerçekleştirilen anlaşma, firmanın teknolojik yetkinliklerini kanıtlayarak katma değerli üretim kapasitesini desteklemesine olanak verecek. Hacimli üretim beklentisi taşıyan seri üretimin devreye girmesi, bağlı ortaklık üzerinden Jantsa’nın gelir ve faaliyet kâr marjına olumlu katkı sağlaması beklenmeli. Firma, altı aylık dönemde gelirini %17 büyütürken 645,6 milyon TL kâr açıkladı.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Bosna-Hersek’te 26,9 milyon euroluk güneş santrali projesi için anlaşmaya vardı

Girişim Elektrik, Bosna-Hersek devlet elektrik kurumu tarafından açılan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen GES projesi için nihai sözleşmeyi imzaladı. Anlaşma bedeli KDV ve vergiler hariç 26,9 milyon euro olup, tutar yaklaşık 1,5 milyar TL’ye denk geliyor. Alınan iş şirketin yurt dışı gelirlerini ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak. Projede kullanılacak transformatör ve şalt ekipmanları bağlı ortaklık Europower bünyesinde temin edilecek. Firma, yılın ilk yarısında gelirini %5 düşürürken dönem sonu kârı %72 büyüdü.