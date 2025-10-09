Zarardan kâra döndü fiyatını %261 büyüttü

Altı aylık verilere göre borsada işlem gören 48 şirket zarardan kâra döndü. Bu firmalardan beşinin fiyatı son bir yılda %100 ve üzerinde artış kaydetti. Bir şirketin fiyatındaki yükseliş ise %261’i buldu.

Şirketlerin zarardan kâra dönmesi, mali tablolarında önemli bir toparlanma ve iyileşme sinyali olarak değerlendirilir. Bu dönüşüm, yatırımcıların güvenini artırarak hisseye olan ilgiyi canlandırabilmektedir. Bu nedenle zarardan kâra dönen firmalar yakından takip edilir. Borsada işlem gören 48 şirket yılın ilk yarısında zarardan kâra geçmeyi başardı. Bu şirketlerden 5’i son bir yılda fiyatını %100 ve üzeri büyütürken bir şirketin değer artışı %261’e ulaştı.

Kâra döndü fiyatını katladı

İş Girişim, 2025’in ilk yarısında 37,6 milyon TL olan zararını 2,3 milyar TL kâra çevirdi. Hissenin fiyatı ise özellikle geçtiğimiz temmuzdan itibaren güçlü bir ivme sergiledi. Eylülden bu yana kâr satışları yaşansa da fiyatı son bir yılda %261,62 yükseldi. Makina Takım, aynı dönemde 27,7 milyon TL zarardan 110,6 milyon TL kâra geçen diğer şirket oldu. Hissenin yıllık getirisi %214,88’e ulaştı. Özellikle geçtiğimiz marttan bu yana hayli güçlü bir çıkış ivmesi gözleniyor.

Yüksek kârla öne çıkanlar

Zarardan en yüksek kâra geçiş Inveo Yatırım Holding’te görüldü. Şirket, 852,9 milyon TL zarardan 6,57 milyar TL kâra ulaştı. Hissenin fiyatı Ekim 2023’ten sonra ciddi bir düşüş yaşarken, değer kaybı geçtiğimiz mayıs ayına kadar devam etti. Mayıstan itibaren artan ilgiliyle birlikte fiyatta yukarı eğilim öne çıktı. Gözlenen artışın da etkisiyle son bir yıllık getirisi %41,96 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek kâr açıklayan bir diğer şirket Torunlar GMYO’nun yıllık performansı %67,82 oldu.

ZEYNEP'E SOR

VAFÖK MARJI MI, EFK MARJI MI?

VAFÖK marjı; nakit odaklı, karşılaştırma, operasyon gücü, ilgi, basitlik. Yatırım ve vergiyi görmeme, yanıltıcılık, muhasebe farkı, kısa vadede bozulma.

Esas faaliyet kârı marjı; ana iş odaklı, sürdürülebilirlik, verimlilik, karşılaştırma, güvenilirlik. Finansmanı görmeme, dönemsel gider, muhasebe farkı.

Yılın ilk yarısında gelir ve kârını büyüttü. Girişimleri büyümeyi sürdürme hedefini gösteriyor

Gürsel Turizm’in bu yıl sonunda gelirindeki büyümeyi sürdürmesi mümkün olabilecek mi? / Ahmet Yalçın

Ahmet, firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fethi Gündüz’ün basında yer alan açıklamaları, Gürsel Taşımacılık’ın yılın ilk yarısında hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarında genişleme adımları attığı yönünde. Açıklamadan firmanın Ürdün’de büyümeye önem verdiği anlaşılıyor. Amerika’da şirket kurma sürecinin başlatıldığı ve ayrıca ABD’li bir firmaya ortak olarak otonom sürüş operasyonları yürütmeye yöneldikleri belirtiliyor. Ayrıca İç Anadolu’daki yatırımlar ve yeni hatların, yılın ikinci yarısında ciroya yansıyacağı dile getirilen diğer husus. Altı aylıkta gelir ve kârı artan şirketin, ivmesini koruma arzusu önde.

Ağustosun ilk haftası tek seferde yüksek alım gerçekleştirdi. Bir ay geçmeden yarısını sattı

Kuyaş Yatırım neden elindeki hisseleri satıyor? Fiyatı baskıladığının farkında değil mi? / Ziya Çınar

Ziya, şirketlerin geri aldıkları payları satması genellikle nakit yaratmak ya da bilançoda esneklik sağlamak amacıyla tercih edilir. Ancak alındıktan hemen kısa süre sonra satışa dönülmesini bu gerekçeye bağlamak zor. İster istemez başka nedenleri de gerekli kılıyor. Esas faaliyetlerinden ötürü zararda olan Kuyaş Yatırım’ın 28 Mart 2025 tarihli geri alım kararı bulunuyor. Şirket ağustosun ilk haftası %7 gibi oldukça güçlü bir pay alımında bulundu. Sonrasındaysa aynı ay içinde farklı tarihlerde satışları gündeme geldi. Son satış işlemi 28 Ağustos tarihli oldu. Elindeki miktar da %3,53 düzeyine geriledi. Şirket satış gerekçesini belirtmedi.

YATIRIM FONLARI

IOG fonu, son altı ayda gümüşte en fazla kazandıran

İş Portföy’ün yönettiği Gümüş Serbest Fon (IOG), son iki ayda hızlı artışla 8,76 milyar TL’ye çıkarırken kategorideki en büyük fon konumunda. Ekim hariç hazirandan bu yana nakit girişi var. Veriler yatırımcıların gümüşe yönelik ilgisine işaret ediyor. Portföyün %42,5’i yabancı BYF’ye, %24,29’u kıymetli maden fonlarına, %13,8’i devlet tahviline ve %9,24’ü doğrudan kıymetli madenlere yönlendirilmiş durumda. Fon, gümüşe dayalı yatırım araçları üzerinden getiri hedefl iyor. Kıymetli maden odaklı fonlar enfl asyonist dönemlerde portföy çeşitlendirmesi için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son altı ayda %75,4 getiri sağlayan IOG, gümüş fonların %39 ortalamasının hayli üzerinde duruyor. Yıllık %2,50 yönetim ücreti ile ortalamanın üstünde. Kategorideki 10 fonun ücreti %1,75 ile %2,9 arası değişiyor.

TAHVİL

Koç Finansman, %39,37 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Koç Finansman, 06.10.2025 günü tahvil ihraç etti.Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %39,75 olurken, bileşik faizi de %39,37’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 385 gün vadeli olup ödeme tarihi 27.10.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %41,93 olacak. 7 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,32 seviyesinde bulunuyor. Koç Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %39,75 basit faiz oranı, TLREF’in 0,57 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 07.10.2025 olurken tahvil piyasada TRSKCTFE2618 ISIN kodu ile işlem görecek.

%39,75 YILLIK BASİT FAİZ

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AFYON ÇİMENTO

Kratos markasını Kordsa’dan satın aldı. Geleneksel çimento faaliyetlerine ilave alan açıyor

Afyon Çimento, Kordsa’nın inşaat güçlendirme markası Kratos’un varlıklarını 10 milyon dolara devralmak üzere anlaştı. Satın alma kapsamında makineler, patentler, ticari markalar, müşteri listeleri ve diğer maddi/maddi olmayan varlıklar yer alıyor. 2014’te Kordsa bünyesinde kurulan Kratos, sentetik fiber donatı ve karbon elyaf sistemleriyle tanınıyor.Gerçekleştirilen alım, Afyon Çimento’nun geleneksel çimento faaliyetlerinin ötesine geçerek katma değerli ürün segmentine giriş yapması açısından öne çıkıyor. Şirket, Kratos’u kendi sektörel uzmanlığıyla entegre ederek ürün çeşitliliğini artırmayı, inşaat sektöründe daha yüksek marjlı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı planlıyor. Girişim, Afyon Çimento’nun yeni pazarlara daha hızlı açılımını sağlayabilir.

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ

Karbon kredisi portföyü 11 milyon tonu aşacak. Önemli bir gelir kapısı hâline gelebilir

Biotrend Enerji, karbon piyasalarındaki büyüme beklentisi doğrultusunda elindeki 760 bin tonluk satışa hazır karbon kredisine ek olarak, önümüzdeki 5 yılda 11 milyon tonluk yeni sertifika üretmeyi hedefl iyor. Bu portföy, sürdürülebilirlik yatırımlarının ticarileşme potansiyelini artırırken, şirketi özellikle CORSIA gibi küresel mekanizmaların merkezine yerleştirebilir. CORSIA programı, uluslararası havacılık kaynaklı karbon salımlarını telafi etmeyi amaçlıyor ve bu alanda karbon kredilerine talebi hızla artırıyor. MSCI’ye göre, yıl sonunda CORSIA uyumlu karbon kredilerinin fiyatı 27–91 dolar/ ton arasında değişebilir. Bu çerçevede Biotrend’in toplam karbon kredisi potansiyeli, önemli bir gelir kapısı hâline gelebilecek. Şirket, piyasada pozisyon almak istiyor.

ANEL ELEKTRİK

Yeniden yapılandırma süreci devam ediyor. Bankalarla görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı

Anel Elektrik’in temmuzda duyurduğu finansal yeniden yapılandırma süreciyle ilgili görüşmeler halen devam ediyor. Şirket, finans kuruluşlarıyla mevcut nakdi ve gayri nakdi kredilerin vadesinin uzatılması yönünde müzakere halinde. Henüz nihai bir anlaşma çıkmadı. Firmanın kısa vadede 1,1 milyar TL finansal ve 5,2 milyar TL ticari borçları bulunuyor. Yapılandırma süreci, özellikle borç yükü yüksek şirketlerde kısa vadeli likidite yönetimi açısından önemli. Anel Elektrik’in de bu yönde adım atarak geri ödeme takvimini esnetmeye çalışması, nakit akışını rahatlatma amacı taşıyor. Süreç tamamlandığında, yeni koşullar yatırımcı ile paylaşılacak. Şirket son paylaştığı altı aylık mali tablolarında gelir ve dönem sonu net kârını büyütürken esas faaliyetlerinden ötürü zararda.