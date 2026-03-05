Zarardan milyarlık kâra geçti bu kârların ne kadarı kalıcı?

BIST Ana Pazar’da yüz milyonlarca liralık zarardan milyarlık kâra uzanan şirketlerle kârlılığını %6.000’lerin üzerine taşıyanlar dikkat çekiyor. Veriler, finansal kaldıraç ile satış hacminin birleştiğinde bilançolarda nasıl astronomik sıçramalar yaratabileceğini gösteriyor.

Bilançolardaki astronomik kâr sıçramaları çoğu zaman sadece kağıt üzerindeki tek seferlik değerleme makyajı ya da tek seferlik gelirle oluşur. Çok nadir durumlarda doğrudan kasaya giren güçlü işlem hacimleri veya satış patlaması ya da organik büyümenin eseri olarak gündeme gelir. Piyasalarda dengelerin değiştiği zorlu bir süreçte finans, girişim ve teknoloji ekosistemindeki kimi firmaların zararlarını milyarlık nakit makinelerine çevirdiğine şahit oluyoruz. Peki bu kârlar ne düzeyde organik?

Zarardan kâra geçenler

Ahes GMYO, 2025 faaliyet döneminde zarardan kâra dönerken gelirini %355 artırarak 523,8 milyon TL’ye çıkardı. Kârı ise gelirinin üzerinde bir tutara çıkarak 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Kârın bu denli yükselmesinin ana sebebi ise 2,7 milyar TL tutarındaki değer farkı ile 1,47 milyar TL’lik özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları. Muhasebesel kalem gelirleri şirketi astronomik kâra ulaştıran dayanaklar.

Zarardan kâra dönen bir diğer şirket Forte Bilgi iletişim. Firma, 2025 faaliyet döneminde 107 milyon TL zarardan 2,3 milyar TL kâra geçmeyi başardı. Maliyetlerini kontrol altına alması kârlı yapıya katkı sağlasa da yıl sonu kârı büyüten asıl kalem 2,2 milyar TL tutarındaki yatırım faaliyeti geliri oldu. Oluşan tek seferlik gelir, firmanın zarardan yüksek miktarlı kâra geçişini manivelası oldu.

Yüksek kâr eden

Tera Yatırım, önceki yıla göre kârını %6.921 artırarak 37,3 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin bu denli yüksek kâr açıklamasında 8,2 milyar TL’den 414 milyar TL’ye yükselen gelirleri etkili oldu. Bu denli yüksek gelir elde etmesinde ise yatırım fon satışından elde ettiği 333,8 milyar TL ile 64,8 milyar TL hisse satışının etkisi var. Değeri hızla artan bu yatırımların realize edilmesi kârı büyüttü.

ZEYNEP'E SOR

FİZİKİ ALTIN MI, ALTIN SERTİFİKASI MI?

Fiziki altın; tam sahiplik, sistem dışılık, kolay nakit, gizlilik imkanı. Güvenlik riski, makas farkı, saklama sorunu, taşıma zorluğu, nemalandırılamama. Altın sertifikası; düşük makas, güvenli saklama, hızlı işlem, esneklik imkanı. Kurum riski, sanal varlık, sistem sorunu, vergi yükü, duygusal kopukluk.

Ünvanı paylaşılmayan fi rmadan teklif aldı. Henüz karar vermese de satış masada duruyor

Akçansa Çimento’da Sabancı Holding’in paylarını satma olasılığı nedir? ● Süleyman Eriş

Süleyman, ocakta açıklamada bulunan Sabancı Holding’in, Akçansa’daki %39,72 payını devretmek üzere görüştüğü anlaşılıyor. Ünvanını paylaşmadığı firmadan, Akçansa’nın tamamı için belirlenen 1,1 milyar dolarlık değer üzerinden teklif aldığını belirtti. Henüz resmi bir devir söz konusu değil. Ancak teklifin hukuki ve sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirmeye alındığı anlaşılıyor. Bu da açıkçası masada güçlü bir satış iradesi bulunduğunu gösteriyor. Açıklamada payların neden elden çıkarılmak istendiğine dair bilgi bulunmuyor.

Geçen yıl haziran-eylül arası güçlü yükseldi. Sonrasındaki ataklar kâr satışlarıyla karşılaştı

ATP Yazılım’da her şey iyi göründüğü halde fiyat neden ilerlemiyor? ● Rıza Köse

Rıza, dokuz aylık verilere göre ATP Yazılım’ın satışları %129, esas faaliyet kârı da %640 yükseldi. Dönem kârı %280 büyürken operasyonel başarı dikkat çekiyor. Menulux Yazılım’ın %10 payının alınması, Avrupa enerji borsası ile yapılan sözleşme ve yapay zeka ekibinin kurulması ise vizyonunu yansıtıyor. Hissenin fiyatı Haziran 2025’te 71 TL bölgesindeyken eylül sonunda 180 TL seviyesine kadar çıktı. Bu itibarla gelişmelerin önceden fiyatlandığını söylemek yanlış olmaz. Geçen sürede dalgalı seyir gözlenirken yukarı ataklar satışlarla karşılık buluyor.

YATIRIM FONLARI

FPH fonu %36 getiriyle kendi kategorisinin %89 ortalamasının gerisinde kaldı

Fiba Portföy’ün idaresindeki Hisse Senedi Fonu (FPH), son üç aydaki dalgalı büyüme yapısı ile dikkat çekiyor. Ocak ayında büyüklüğü artan fon, şubat ve martta gerileyerek 1,55 milyar TL hacme indi. Portföyü %92,77 hisseden ve %7,23 diğer varlıklardan oluşuyor. Şubatta nakit çıkışı yaşayan FPH, martın ilk haftasında 9,6 milyon TL ile düşük de olsa tekrar nakit girişi sağladı. Yatırımcı sayısı ise yatay bir seyirle hareket ediyor. Martta sayı 5.081 düzeyinde. Yerli hisselere yatırım stratejisiyle hareket eden fon, risk alabilen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %29,02 getiri ile zayıf bir performans sergiledi. Aynı süre içerisinde hisse fonların ortalaması %88,82 seviyesinde gerçekleşti. Bu sürede BIST 100 Endeksi’nin %33,90 yükselişi nazara alındığında piyasadan sınırlı faydalandığı gözleniyor.

TAHVİL

Alnus Yatırım Menkul Değerler %53,15 bileşik faizle 147,5 milyon TL borçlandı

Alnus Yatırım 03.03.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 147.500.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi ise %53,15 olarak belirlendi. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %11,34 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 03.06.2026 olarak açıklandı. 3 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,93 seviyesinde bulunuyor. Alnus’un verdiği %45 basit faiz oranı, TLREF’in 5,07 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFSRMD62621 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

İşlemler satış ağırlıklı. Hisseyi bulunduran 17 fonun 13’ü Ziraat Portföy’e ait

Sun Tekstil, son iki aydır satış baskısı altında geriliyor. Fonların işlemleri de satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Son verilere göre portföylerdeki hisse miktarı %1,28 ile toplamda 480 bin lot azalarak 36,9 milyona indi. Satışlarla birlikte fon sayısı 20’den 17’ye gerilerken bunun 14’ü Ziraat Portföy’e ait. Hissede ZPJ ve ZDZ payını azaltıyor. BHF 46,5 bin lot ile alım yaptı. Hisseye ilişkin tek bir aracı kurum öneride bulundu. Şubatta endekse paralel hedef fiyat veren Yatırım Finansman, 45 TL hedef fiyat verdi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

Savunma sektöründeki firmaya yazılım veriyor. Döviz bazlı gelirle bilanço güçlenecek

Forte Bilgi’nin %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım, savunma sanayisi sektöründeki bir şirketle yazılım geliştirme projesi için anlaşmaya vardı. 3.168.000 dolarlık anlaşma, grubun teknoloji üretme kapasitesini destekliyor. Savunma sektöründe yerli yazılım çözümleri, askeri sistemlerin güvenliği ve operasyonel bağımsızlığı açısından önemli olup milli imkanlarla geliştirilen kapalı devre özel yazılımlar veri güvenliğini artırıyor. Ayrıca projelerin uzun vadeli bakım ve güncelleme ihtiyacı barındırması, bilişim firmaları için sürdürülebilir iş hacmi sağlıyor.

İŞBİR SENTETİK

Balıkesir’de 2,8 milyon euroluk GES yatırımına başlıyor. Haziranda devreye alınacak

İşbir Sentetik, 2023’te Balıkesir Kepsut’ta aldığı arazinin imar değişikliğini tamamlayarak GES projesini başlattı. Kurulacak 5,1 megavat gücündeki tesis için anahtar teslim kurulum sözleşmeleri imzalandı. Toplam bütçesi 2,77 milyon euro olan yatırım haziran sonunda tamamlanacak. Sanayi kuruluşlarının yenilenebilir kaynaklara yönelmesi, maliyet yönetimini doğrudan kolaylaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Geleneksel şebeke alımlarına kıyasla yenilenebilir kaynaklardan elektrik elde etmek, giderleri düşürdüğü gibi çevreci yapısı ile de avantaj sağlıyor.

CVK MADEN

Bağlı iştiraki krom cevheri için anlaştı. Teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak

CVK Maden’in %96,21 bağlı iştiraki Hayri Ögelman Madencilik, yurt içindeki firmayla krom cevheri satışı konusunda anlaştı. Teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sözleşme tutarı 26,64 milyon dolar olarak açıklandı. Tutar yaklaşık 1,17 milyar TL’ye denk geliyor. Kom cevheri, paslanmaz çelik başta olmak üzere ağır sanayinin en temel hammaddelerinden biri. Kurumsal alıcılarla yapılan hacimli ve takvime bağlanmış anlaşmalar, maden şirketlerinin riskini azaltmayı sağlıyor. Bedelin dolar cinsinden belirlenmesi ise enfl asyonist etkilere karşı koruma imkanı tanımakta.