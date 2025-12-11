Zeray GYO, 13 liradan talep toplayacak

Kocaeli ve Ankara’da gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan Zeray GYO, halka açılıyor. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul BİST Yıldız Pazar’da işlem gerecek. 13 lira sabit fiyatla satılacak hisseler için talep toplamanın son günü yarın...

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, önümüzdeki dönemde ülke genelinde projeler üreteceklerini belirterek, halka arz ile hem kaynak sağlayacaklarını hem de daha kurumsal bir yapıya kavuşacaklarını söyledi. Zeray GYO’nun halka arzı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşiyor. Halka arzda, çıkarılmış sermayenin 510 milyon liradan 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon lira nominal değerli hisse (pay) ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin lira nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25,05 olacak. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Şirketin borsadaki kodu ZERGY olacak.

Şirket payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Zeray GYO paylarına yönelik hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılması planlanıyor. Bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si kullanılabilecek. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8’ine tekabül ediyor.

12 proje 17,1 milyar liralık portföy değeri

Zeray GYO’nun 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL değere sahip portföyünde, 12 konut projesi yer alıyor. Bu projelerden Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, Dilasa Orman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 Kocaeli’de; Future Deluxe City ve Next Capital ise Ankara’da yer alıyor. Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Tanınırlığımızı ve bilinirliğimizi daha da artıracak olan halka arz ile Zeray GYO’nun portföyünü daha da genişletip portföy değerini artırma imkanı bulacağız” dedi. Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan da “2024 yılında 2 milyar 433 milyon 120 bin 321 liralık hasılat elde ettik. Aynı dönemde brüt kârımız 61 milyon 541 bin 250 lira oldu. Bu yılın ilk 9 ayını ise 255 milyon 926 bin 958 lira ciro, 130 milyon 776 bin 854 TL brüt kâr ve 78 milyon 481 bin 258 lira dönem kârı tamamladık. 30 Eylül 2025 itibariyle şirketimizin toplam varlıkları 6 milyar 218 milyon 370 bin 273 liraya, toplam özkaynakları ise 7 milyar 173 milyon 534 bin 343 liraya yükseldi” dedi.