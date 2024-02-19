Teknolojide dikkat çeken 5 performans

Haber ANALİZ

BIST Teknoloji sektörü

Borsa İstanbul'un gözde sektörlerinden biri olan teknoloji, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle sektör endeksinde ağırlığı yüksek olan bazı hisseler, son dönemdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

* Endeksin ağır toplarından biri olan Aselsan, son bir haftada %11,90 ve son bir ayda %21,26 getiri sağladı. Ancak bu getirilere rağmen yılbaşından bu yana %29,61'lik artış gösterdi. %40,76'lık endeks ağırlığıyla sektördeki lider konumunu pekiştiriyor.

* Mia Teknoloji, %57,76'lık yılbaşı getirisiyle dikkat çekiyor. Sektör endeksinde %8,39'luk daha düşük bir ağırlığa sahip olmasına rağmen, son bir haftada %6,15'lik artışla dikkat çekti.

* Reeder Teknoloji, %127,7'lik yılbaşından bu yana getiri ile sektörün en çok kazandıran hisselerinden biri olma özelliğini taşıyor. Son bir haftalık %17,00'lık getiri, bu hissenin %7,12'lik sektör ağırlığının olması endekse de etki yaptı.

* ARD Bilişim Teknoloji, %109,36'lık yılbaşı getirisiyle yatırımcılarına yüksek kazançlar sağladı. Sektör endeksinde %4,36'lık ağırlığı bulunmasına karşın, son bir aydaki %77,85'lik artış performansıyla öne çıkıyor.

* Logo Yazılım ise %33,87'lik yılbaşı getirisi ve %3,95'lik sektör endeksindeki ağırlığı ile dikkat çekiyor. Son günlerdeki düşüşe rağmen, yıl genelindeki güçlü performans yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Sektördeki hareketlilik, bu hisse senetlerinin öne çıkmasına neden oluyor.

YATIRIM FONLARI

YILBAŞINDAN BU YANA %58,12 GETİRİ SAĞLAYAN FON

Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu, yatırımcılarına yılbaşından bu yana %58,13 oranında kazanç sağladı. Fonun değeri 1,72 milyar TL.

Yıllık getirisi yüzde 195

ICZ koduyla işlem gören fonun fiyatı 5,02287 TL. Yıllık getirisine baktığımızda %195,76 oranında kazanç sağladığı görülüyor. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,9018 ve bu fona her gün saat 13:30'a kadar işlem yapılabilir. Fonun yatırımcı sayısı 39.583. Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı %115,9 arttı. 50 bin TL yatıran bir yatırımcının parası bir yılda 147 bin TL'ye ulaştı.

Performansını sürdürür mü?

Teknoloji hisseleri yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Bu da teknoloji fonlarındaki hızlı değer artışını getirdi. Yatırım fonlarında 4 milyon 522 bin yatırımcı var. Bu fondaki yatırımcı sayısı sadece 39.583. Yatırımcıların büyük bir kısmı risk almak istemedikleri için böyle getirilerden faydalanamıyor. Fonda ağırlığı yüzde 4 olan 5 hisse yılbaşından bu yana yüzde 109 ile 161 arasında kazandırdı.

ICZ’nin portföyünde ana hisse Aselsan. Diğer 20 hissenin ağırlığı ortalama yüzde 4. Teknoloji hisselerine talebin sürmesi fonun performansını da olumlu etkileyecektir.

EMEKLİLİK FONLARI

EMEKLİLİK FONUNDA YÜKSEK GETİRİ TEKNOLOJİDE

Yılbaşından bu yana %37,57 getiri sağlayan emeklilik fonu Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi EYF oldu. Fon, yatırımcısına yılbaşından bu yana %37,57 oranında getiri sağladı. Emeklilik fonunun portföy değeri 2,10 milyar TL ve BHT Kodu ile işlem gören emeklilik fonunun fiyatı 0,069289 TL. Fonun son yıllık getirilerine baktığımızda %172,26 kazandırdığını görüyoruz. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,21.

Bu fon için katılımcılar, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getiriliyor.



Fondaki yatırımcı sayısı 57.026 ve yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana %23,39 artış görüldü. Fona 50 bin TL yatıran bir yatırımcının parası bir yılda 136 bin TL oldu.

PİYASALARIN NABZI

BU YIL BORSADA SÜRPRİZ SEVİYELERİ GÖREBİLİRİZ

Neler fiyatlanıyor?

Yeni ekonomi yönetiminin göreve başladığı haziran ayından bu yana atılan adımlar piyasalar tarafından temkinli fiyatlanıyor. Zira sırada enflasyon muhasebesi var, mevduatın yüksek seyrine rağmen alternatif olamaması var. Nitelikli yatırımcıların serbest fonlara koşusu var. Böyle bir ortamda para ağırlıklı olarak döviz ve hissede. Para piyasası fonları yeni yeni ilgi görüyor. Seçim sonrası beklenen yabancı yatırımcı gelirse borsada sürpriz yüksek seviyeler görülebilir. Şimdi gündemde öne çıkanlara bakalım…

Ne oldu?

1. Cari denge rakamı, 2023 yılında -45,2 milyar dolar olarak açıklandı.(OVP tahmini-42,5 milyar dolardı.)

2. BIST30 Endeksi, 9.752 zirvesinde kar satışları baskısını daha çok hissetmeye başladı.

3. Sektörel yorgunluk ve kar satışları gözlendi.

4. Sanayi şirketi bilançoları açıklanmaya devam ediyor.

5. CDS 300’ün altına geriledi.

Ne olacak?

1. CDS’in 300’ün altına gelmesi olumlu. TL varlıklara ilgi canlı olacak. TCMB politika faizi kararı Perşembe günü saat 14:00'da yayımlanacak. Hafize Geye Erkan'ın istifası sonrasında yeni Başkan Fatih Karahan başkanlığında açıklanacak. Faizde değişiklik beklemiyorum.

2. Borsada 9.400-9.550 seviyeleri referans olacak.

3. Dolar kuru 30,84; minimal hareketleri devam edecek.

4. FED Faiz indirimi temmuza ertelendi. Piyasalar belirsizliği fiyatlamaya devam edecek.

5. Yatırımcılar daha fazla risk almak zorunda kalacak.

TAHVİL

ARÇELİK BİLEŞİK YÜZDE 56'DAN BONO SATTI

Arçelik, 2 milyar TL tutarlı finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanma aracının vade gün sayısı 364 gün olurken 14.02.2025 vade sonu olarak belirlendi. 16.02.2024 tarihinde ise takası gerçekleştirildi. Bononun faiz oranı sabit olurken yıllık basit faiz oranı %47.00 ve yıllık bileşik faiz oranı %55,96, olarak belirlendi. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ise 16 Şubat günü %45,885 olarak açıklandı. Arçelik, bonoyu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç etti. 20 Şubat gününden itibaren de Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görecek. Yatırımcısına kupon ödemeleri 3 ayda bir ödenecek olup toplamda dört kupon ödemesi planlandı. Arçelik'in bono ihracı, SPK’nın izin verdiği 30 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi. Bu ihraç, Arçelik'in operasyonel ve finansal esnekliğini artırırken uzun vadeli büyüme ve gelişme hedefine katkıda bulunacak.

ŞİRKET PANOSU

BORSA ŞİRKETLERİNDEN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE MALİ ETKİLERİ

* BURSA ÇİMENTO - Modernizasyon masrafı arttı

Bursa Çimento, 2020 yılında aldığı yatırım kararı çerçevesinde modernizasyon çalışmalarına başladığını ancak geçen süreçte dünya genelinde ve Türkiye'de yaşanan enflasyonist ortam nedeniyle maliyetlerin beklenenden çok daha fazla arttığını açıkladı. Şirket bu nedenle modernizasyon yatırımı bütçesini 160.000.000 euro olarak güncellerken yıl sonuna kadar yatırımın tamamlanacağını duyurdu. Bursa Çimento’nun yaşanan maliyet artışlarına rağmen yatırımını sonuçlandırma yönündeki kararlılığı aynı zamanda gerekli kaynağın teminini de zorunlu kılıyor. Söz konusu durum kısa vadede şirkete ek külfet getirse de uzun vadede gelir ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali verilerinde hasılatını yüzde 38,25 büyütürken dönem sonu ana ortaklık kârı da benzer oranda yüzde 39,11 artarak 1,2 milyar TL’ye çıktı.

* AKFEN ENERJİ - Yatırımları 2 yıl sonra meyvesini verecek

Akfen Yenilenebilir Enerji, 235 MW kurulu kapasiteye sahip 1 adet depolamalı GES ve 4 adet depolamalı RES için ön lisans aldı. Ayrıca, şirketin bir adet depolamalı üretim GES ön lisans başvurusu da EPDK tarafından değerlendirme aşamasında bulunuyor. Şirket, bu ön lisanslara dayanarak, 80 MW kurulu güce sahip 2 depolamalı GES ve 205 MW kurulu güce sahip 4 depolamalı RES olmak üzere toplam 285 MW düzeyinde yeni yatırımlarda bulunmak için gerekli kaynak arayışlarına başladığını duyurdu. Firmanın yeni yatırımları tamamlandığında önümüzdeki yılı sonunda toplam kurulu güç kapasitesi yaklaşık 1200 MW düzeyine çıkacak. Söz konusu projelerin 2026 yılında da ciro ve faaliyet kârına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Şirket 2022 faaliyet döneminde zarardan kâra dönerken, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde ise ana ortaklık kârını yüzde 5,57 düşürerek 1,18 milyar TL’ye geriletti.

* YEO TEKNOLOJİ - Aras Nehri'nde 4 santralle elektrik üretecek

Yeo Teknoloji, %100 iştiraki Yeo Enerji aracılığıyla, toplamda 58,15 MW kapasiteli dört hidroelektrik santralinin uhdesinde kaldığını duyurdu. Aşağı Aras Sıralı HES projesi kapsamındaki bu santraller, Boztepe (14,16 MW), Demirkapı (15,74 MW), Değirmendere (14,95 MW) ve Kalebaşı (13,30 MW) hidroelektrik santralleri. Aşağı Aras Sıralı HES projesi kapsamındaki bu santrallerde 180 GWh elektrik üretimi yapılması bekleniyor. Proje, 49 yıllık su kullanım anlaşmasının imzalanmasını takiben yürürlüğe girecek. Yeo Teknoloji, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji alanında 1 GW kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini her açıklamasında yatırımcısına hatırlatıyor. Şirketin söz konusu dört HES projesini üstlenmesi uzun vadede hedefine ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendirilmeli.

* PLASTİKKART - 2022 faaliyetleri incelemeye alındı

Plastikkart, Maliye’den vergisel denetim için yazı geldiğini duyurdu. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda 2022 dönemine ilişkin şirketin Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden tam incelemeye tabi tutulacağı belirtildi. Söz konusu denetimler çoğunlukla rutin bir prosedürün parçası olarak değerlendirilmeli. Bununla birlikte vergi denetimi, Plastikkart'ın 2022 dönemine ait faaliyetlerinin ve kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi anlamına geliyor. Denetim neticesinde şirketin vergi yükümlülüklerine uygun işlemlerde bulunup bulunmadığı netleştirilmiş olacak. Denetimin sonucunda vergi yasaları ile uyumsuz işlemlerinin tespiti halinde vergi cezası gündeme gelecektir. Uyumsuzluğun bulunmaması halindeyse sıradan ve rutin bir inceleme düzeyde kalmış olacak.

* PARSAN - Yatırımı devreye girdi

Parsan Grup çatısı altında faaliyet yürüten Omtaş Otomotiv, 2022 yılında yapılan açıklamada 11 milyon euro tutarında yatırıma gideceğini duyurmuştu. Söz konusu yatırım neticesinde 5 bin ton dövme kapasiteli yeni “Otomatik Dövme ve Transfer Hattı” kurulumunun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şirket yaptığı yeni açıklama ile bu yatırımın tamamlandığını ve devreye alındığını duyurdu. Test ve deneme üretimin tamamlanmasının ardından satış ve pazarlama faaliyetlerine geçilebilecek. Bağlı iştirak Omtaş Otomotiv’de Parsan Makina doğrudan yüzde 48,34 paya sahip bulunuyor. Söz konusu yatırımın devreye girmesinin ardından Parsan’ın iştiraklerinden elde ettiği gelirlerde de artış gözlenmesi mümkün olabilecektir. Parsan son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında hasılatını yüzde 61,26 büyütürken dönem sonu ana ortaklık kârı yüzde 69,38 gerileyerek 152,18 milyon TL’ye indi. Kârın düşmesinde faiz ve kur farkı giderleri etkili oldu.

DÖVİZ PİYASASI

DOLAR KURUNDA MİNİMAL HAREKETLER

Dolar kuru 30,94 seviyesinde. Kurda ağustos sonrası aylık getiriler yüzde 2-3 marjına yerleşti.

Eğilim yukarı doğru ancak zayıf marjlarda.



Doları neler güçlü tutuyor?



1 Dolar Endeksi DXY'deki yükseliş.



2 Yüksek enflasyon.



3 Jeopolitik belirsizlikler.



4 Faizlerin yükselmesine rağmen hala ciddi bir alternatif oluşturamaması.



5 Portföy çeşitlendirilmesinde döviz bazlı entrümanların korunma amacı ile tutulması.

ZEYNEP'E SOR

ZAMAN MI, STRATEJİ Mİ?

Petkim ve Şişe Cam'ın finansal verileri, piyasa sabrının değerini ve uzun vadeli stratejilerin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Gelir ve kârda gevşeme var

Petkim bir türlü yükselmiyor? Hisseyi nasıl buluyorsunuz? / Mustafa Kılıç

Borsa uzun vadeli yatırım alanıdır. Uzun vadede hisseler kimi zaman yataya dönerken kimi zaman da düşebilmektedir. Hatta bu düşüşlerin beklenenin de üzerinde bir zaman dilimine yayılması da mümkündür. Bununla birlikte gerçekleştirdiğiniz yatırıma dair bir kaygınız yoksa beklemek için de sebebiniz var demektir. Bu noktada önemli olanın güçlü şirketlere yatırım yapmak olduğu unutulmamalı. Petrokimya sektöründe faaliyet yürüten Petkim, sektörün önemli firmalarından birisi. Şirkete ait hisseler geride kalan dört yılda iyi bir performans sergiledi. Hissenin fiyatı düzeltilmiş verilerle Mart 2020’de 2,20 TL seviyelerinde bulunurken Ekim 2023’te 25,12 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de zirvesine yakın seviyelerde işlem görüyor. Geride kalan dört yılda kârını düzenli artıran firma, 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını düşürdü. Buna bağlı olarak dönem sonu kârı yüzde 53 gerileyerek 2,7 milyar TL'ye indi. Kârda yaşanan gevşeme karşısında alıcıların motivasyonunda da zayıflama söz konusu. Bununla birlikte şirketin uzun vadede güçlü mali yapısını sürdürmesi hissenin çıkışını destekleyecek en önemli unsur olduğu unutulmamalı.

Getirisi enflasyonun gerisinde

Şişe Cam için öngörünüzü öğrenebilir miyim? Yükselmediği hakkındaki düşünceniz nedir? / Ercan Boztaş

Hisse senetlerinin sürekli yükselmesi istenen bir durum olsa da bunun her zaman gerçekleşmesi beklenmemeli. Öte yandan uzun vadeli yatırımcı için güçlü kağıtlardaki düşüşler ya da yatay seyir, yeni alımlar için fırsat olarak görülmeli. Kimi şirketin mali performansındaki olumlu seyre hatta kârdaki artışa rağmen beklenen çıkış gecikebilir. Bununla birlikte gelir ve kâr büyümesi sergileyen şirketler açısından düşüş ya da yatay seyrin bir noktadan sonra sonlanması kaçınılmazdır. Şişe Cam, geride kalan üç yılda oldukça iyi bir kâr büyümesi sergiledi. Bu sürede hissenin fiyatı da arttı. Ancak 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılattaki yüzde 43 artışa rağmen ana ortaklık kârı yüzde 2 geriledi. Kârın düşmesinde vergi gideri önemli bir etken oldu. Kârdaki zayıf seyir hisse üzerindeki baskıda belirleyici unsur olmakta. Hisse, önceki yıllarda ciddi bir çıkış gerçekleştirmesine rağmen son bir yılda sadece yüzde 19 yükseldi. Bu oran enflasyonun altında bir performansa denk geliyor. Şirketin 2024 yılında daha iyi bir kârlılık gerçekleştirmesi hissenin fiyatını olumlu yönde destekleyecektir.