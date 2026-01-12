Zihin çöpünü kapıma boşaltma

Anlıyorum; işler yolunda gitmiyor. Herkesin zihninde sorunları kök salmış. Ancak insaf edin, arada iyi şeyleri de aktarın ki benim de zihnim çöplük olmasın. Olmasın ki çözümleri de görebileyim

Hükümet, “ekonomi tıkırında” dese de değil… Krizi dahi aşan kronik sancılar içinde… Yurdun her köşesinde yaşananlara kulak kabartıyor, konuşuyor, sorguluyor ve görüyoruz ki; herkes burnundan soluyor. “Teselli umduğun kadeh de senden dertlidir / Bir dokun bin ah işit kâseyi fağfurdan” misali.

Zihinler, öylesine iğdiş edildi ki insanlar, iletişim dilini “olumsuzluklar üzerinden” kuruyor. Biz de ister istemez, Marko Paşa’ya dönüşüyoruz. “İyi giden şeyleri” merak ediyoruz ama cevaplar hep “aksayan, kötü giden, olumsuzluklar” üzerinden geliyor. Herkesin zihni “olumsuzluklar çöplüğü” haline gelmiş.”

ÇÖZÜMÜ KONUŞSAK ONU BÜYÜTÜRÜZ

Ancak sorun şu ki zihinlerimiz; “çözüm” yerine “sorun” ile dolunca, dilimizi de kötücül mesajlarla donatıyoruz. İnsan, neyi konuşursa, onu büyütür. Çözümü konuşsak, yığınca çözüm bulacağız. Fakat sorunu, kötülükleri konuşunca, onları büyütüyor ve zihnimizde çözüm üretmeye alan bırakmıyoruz.

Bize gelince… Elbette dertleri, sorunları dinlemek ve aktarmak bizim işimiz. Kamuoyunu bilgilendirmede asıl görevimiz bu… Fakat herkes kendi zihninde biriktirdiği çöpü, ayrıştırmadan bizim kapımıza boca ediyor. Bize de bu çöpü ayıklayıp içinden “çözüme dair şeyler bulma eziyeti” düşüyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Zihin çöplüğüne dair…

Zihnimiz neden çöplük oldu?

Yaşanan ekonomik sıkıntılar, hükümetin yanlış politikaları, enflasyon illetinin ürettiği ilave dertler; zihinde birikiyor ve bu da dilimize yansıyor. Bizler de bu biriken çöplerden kurtulmak istiyoruz.

Peki, bu zihin çöpüne çare ne?

Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, bu çöpü ayrıştırabilir, dert ve belaların içinden çözüm ilhamı arayabiliriz. Aksi halde başka zihinlere aktarılan bu çöp yığınları, Hekimhan çöplüğü gibi patlayacaktır.

NOT

ASUDE OLMAK İSTERSEN GELME CİHANA

Ziya Paşa; meşhur terkibi bend’inde şöyle diyor; “ Âsûde olam dersen eğer gelme cihâne / Meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan.” Yani eğer huzur kovalıyorsan, doğmamalıydın. Dünyaya gelen, kaza taşından kurtulamaz. Söylenmeyi, zihninde çöp biriktirmeyi bırak ve çözüm geliştirmeye bak…

ZİHİN LÛGATI

Huzur: İşlerin yolunda gittiği duygusu… İşlerin yolunda gitmesi de gerekmiyor. Zihnin gayretiyle oluşur

Karmaşa: Hayatın doğal hali. Gün içinde olup bitenlerin fıtratında zaten karmaşa var

Plan: Zihnin, yaşananların karmaşası içinde kendine çizdiği çıkış yolu. Sorunları sıraya koyma

Zihin Çöpü: Kafaya taktığımız şeyleri, çözümle buluşturmadan şuur altında biriktirme hali