10. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

Mehmet KAYA/ANKARA

Festival, 10 Haziran günü sona erecek. Açılış törenine Oscar, Emmy ve Cannes ödülleri sahibi yönetmen, yapımcı ve oyuncular da seyirci ve profesyoneller öğrencilerle buluştu. Festivalde, İtalya, Polonya, Kazakistan, Portekiz, Çin ve Fas olmak üzere yabancı ülkelerden yönetmen, oyuncu, akademisyen ve temsilciler konuk olarak yer alıyor.

Birol Güven Ürün yerleştirmede Amerikan sinemasından iyiyiz

Festivalin açılış töreninde ayrıca profesyonel yönetmen, oyuncu ve senaristler, “Sinemanın ve Turizm Filmlerinin Ülke Tanıtımındaki Rolü” başlıklı söyleşiyi de gerçekleştirdi. Törende bir konuşma yapan Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye’nin sinemada son yıllarda dönüşüm geçirdiğini, buna dizilerin de eklendiğini söyledi. Türk dizilerinin dünyada 1 milyar kişi tarafından düzenli takip edildiğini, sayısını ölçememekle birlikte, Türkiye’ye gelen turist sayısına etkiyi gözlemlediklerini vurguladı.

Ürün yerleştirmenin ABD sinemasında büyük bir yer tuttuğunu ve başarıyla uygulandığını söyleyen Birol Güven, iddiayla “Ancak biz onlardan daha iyi olduk. Ürün yerleştirmede Amerikan sinemasından daha iyiyiz” dedi. Birol Güven, Amerikan dizi sektörü ile Türk dizi sektörünün temel yaklaşım farkını ise “Onların dizisinde hamburgeri, kolası, yaşam biçimiyle bir ülkeye gidiyor. Oysa Türk dizileri davet ediyor” ifadesini kullandı.

Türkiye odaklı mikro filmlerin izlenme sayısı

Birol Güven, yeni yapılmaya başlayan 2-3 dakika dolayında, Türk ünlü oyuncularıyla çekilen mikro dizi filmlere ilişkin olarak da yüksek izlenme sayılarına ulaşıldığını söyledi. Güven, Goturkiye.com ana ekseninde, dünyadaki tüm platformlara yüklenen bu dizilerin, şimdiye kadar çekilen bölümlerinin 3 milyar izlenme aldığını, yeni yapımların da çekilmeye devam ettiğini kaydetti.

Ankara HBV Rektörü Prof. Naci Bostancı da sinemanın güçlü bir iletişim olarak insanları değiştirdiğini, yeni dönemde kendisinin de değiştiğini vurguladığı konuşmasında, filmler yoluyla insanların birbirine kucak açtığını, bunun turizme de olumlu yansıdığını anlattı.

Ankara HBV İletişim Fakültesi Dekanı Mehmet Sezai Türk de konuşmasında, festivale ev sahipliği yaptıklarını belirterek, tüm katılımcılara ve organizatörlere teşekkür etti. Dünya Film Festivalleri Komitesi CINETOUR Başkanı ve Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu da konuşmasında, sinemanın her yönden ülkelerin kaynaşması için iyi bir araç olduğunu vurguladı. Turizm Filmleri Festivali’nin küresel ölçekte en yüksek film başvurusu alan festivallerden biri olduğunu belirten Can Saraçoğlu, çok sayıda ülkeden gelen başvuru olduğunu belirtti.

Ankara HBV’nin ev sahipliği yaptığı festivalde Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen Zbigniew Zmudzki, Emmy ödüllü belgesel yönetmeni Jaswant Dev Shrestha, Cannes ödüllü oyuncu Samal Yeslyamova da katılımcılar arasında bulunuyor.

Festival kapsamında film gösterimleri yanında çeşitli sosyal etkinlikler de yapılacak. Final ve ödül töreni ise 9 Haziran’da, CSO Ada Ankara’da gerçekleşiyor.