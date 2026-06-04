10. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başlıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali 7-10 Haziran Günleri arasında yapılacak. Festivalde, Oscar, Emmy ve Cannes ödülleri sahibi yönetmen, yapımcı ve oyuncular da seyirci ve profesyonellerle biraraya gelecek.

Festivalde, İtalya, Polonya, Kazakistan, Portekiz, Çin ve Fas olmak üzere yabancı ülkelerden yönetmen, oyuncu, akademisyen ve temsilciler çeşitli etkinliklere katılacaklar. Bu kapsamda “Sinemanın ve Turizm Filmlerinin Ülke Tanıtımındaki Rolü” başlıklı konferans da düzenlenecek.

Ankara HBV’nin ev sahipliği yaptığı festivalde Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen Zbigniew Zmudzki, Emmy ödüllü belgesel yönetmeni Jaswant Dev Shrestha, Cannes ödüllü oyuncu Samal Yeslyamova bu konferansta konuşacak.

Festival kapsamında film gösterimleri yanında çeşitli sosyal etkinlikler de yapılacak. Final ve ödül töreni ise 9 Haziran’da, CSO Ada Ankara’da yapılacak.