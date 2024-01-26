100 yıldır kayıp olan tablo bulundu: Değeri 54 milyon dolardan fazla olabilir

100 yıldır kayıp olan Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt'e ait bir tablo Viyana'da bulundu.

Bir dönem Avusturya'daki Yahudi Lieser ailesine ait olduğu bilinen Fraulein Lieser portresi son olarak 1925'te görülmüştü.

100 yıl sonra ortaya çıkan tablonun 1925'ten sonra nerede olduğu bilinmiyordu ancak Klimt'in ünlü eserinin 1960'lardan bu yana şu anki sahibinde olduğu anlaşıldı.

Eserin ortaya çıkışını "sansasyon" olarak niteleyen im Kinsky müzayede evinden dün yapılan açıklamada, "Bu nadirlikte ve sanatsal değerde bir tablo onlarca yıldır Avrupa pazarında görülmemişti" ifadeleri kullanıldı.

Değeri 54 milyon dolardan fazla

Independent'ta yer alan habere göre, 24 Nisan'da açık artırmaya çıkarılacak tablonun 54 milyon dolardan fazla tahmini değere sahip olduğu iddia edildi.

Açık artırma öncesinde eser, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya ve Hong Kong gibi yerlerde sergilenecek.

Tablonun satışından elde edilecek gelir eserin şu anki sahibiyle, Lieser ailesinin mirasçıları arasında paylaştırılacak.

Nazilerin El Koyduğu Sanat Eserlerine İlişkin Washington İlkeleri isimli uluslararası anlaşma, Nazi döneminde yağmalanan eserlerin gerçek sahiplerine geri döndürülmesini öngörüyor.

Bu kapsamda, II. Dünya Savaşı sırasında Viyana'nın zengin sanayicilerinden olan Adolf ve Justus Lieser'ın varislerine de tablodan pay düşmesi bekleniyor.

Önceleri 1917'de yapılan tablodaki kişinin Adolf Lieser'ın kızı olduğu düşünülüyordu ancak daha sonra yapılan araştırmalar bu kişinin Justus'un kızı veya eşi olabileceği ihtimalini de ortaya koydu.

Klimt eseri yaptıktan bir yıl sonra hayatını kaybetmiş, tabloyu da imzasız şekilde stüdyosunda bırakmıştı. Eserin arka planındaki silik kalem izlerini inceleyen uzmanlar, Klimt'in muhtemelen tablo üzerinde daha fazla çalışmayı planladığı sonucuna ulaştı.