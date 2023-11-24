13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması'nda 23 Kasım Perşembe günü yapıldı. Ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin yaptı.

"Sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi"

Festival Başkanı Adem Sözüer "Uluslararası suç ve ceza film festivalinin adalet platformunda, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar ve bilim insanları bir araya geldi. İnsanlığa karşı işlenen suçlara, ayrımcılık ve her alandaki eşitsizliklere sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi. Evrensel çapta barış ve kardeşlik için 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz" dedi.

"Özellikle gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum"

'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Direktörü Bengi Semerci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Sunucularımız Pınar Altuğ Atacan, Hakan Bilgin'e, İstanbul Üniversitesi'ne, Sinema Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kültür Bakanlığı'na ve gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

En İyi Uzun Metrajlı Film "Fani Dizeler"

Konuşmanın ardından ödüller açıklandı.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, Ali Asgari'nin yönettiği "Fani Dizeler" filmine gitti.

Aynı yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü ise Amr Gamal imzalı "Hayat Yükü" filmine verildi.

Erhan Esas'ın yönettiği "Sarı" filmi, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'ne değer görülürken aynı yarışmadaki Jüri Özel Ödülü, Sevin Yaman imzalı "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" filmine verildi.

Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film Ödülü Yalçın Çiftçi'nin yönettiği "Beyaz Dağın Çocukları", Jüri Özel Ödülü ise Enis Özkul'un yönettiği "Suriyeli Kozmonot" yapımının oldu.

Festivalin Öğrenci Jürisi Ödülü'ne, Tunahan Kurt'un yönettiği "Karganın Uykusu" filmi değer görüldü.

Habertürk Seyirci Ödülü'nü "Yeşil Hudut" aldı

İzleyicilerin oylarıyla belirlenen Habertürk Seyirci Ödülü, "Yeşil Hudut" filmine layık görülürken ödül, filmin yönetmeni Agnieszka Holland'a verildi.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Sinema Yazarları Derneği Jürisi Ödülü, Sepideh Farsi'nin yönettiği "Deniz Kızı" filminin oldu.

Ödül töreni ardından Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemalarında, Noora Niasari'nin yönettiği "Shayda" filmi gösterildi.