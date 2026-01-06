15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim Sanat’ta açılıyor

Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6.294 eserle katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda; Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi. Sergide, 3’ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül alan 30 eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplamda 84 eser sanatseverlerle buluşuyor.

Uluslararası Patronaj, Güçlü Prestij Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması; fotoğraf dünyasının saygın kurumları olan FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), GPU (Global Photographic Union) ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) patronajlarında düzenlenerek, uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştiriyor.

Üç kategori, ortak bir anlatı

- Doğa ve İnsan kategorisi, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi; kimi zaman uyum, kimi zaman mücadele ve dönüşüm ekseninde ele alıyor.

- Mutfaktan Kareler, farklı coğrafyaların mutfak kültürlerini, geleneklerini ve gündelik yaşam pratiklerini fotoğrafın evrensel diliyle görünür kılıyor.

- Serbest kategori ise fotoğrafçılara yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilecekleri sınırsız bir alan sunuyor.

Arbella’dan Sanata Uzun Soluklu Destek Durum Gıda CEO’su Gülçin Arslan Hazar, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflarla farklı kültürlerin hikâyelerine tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Arbella olarak yalnızca sofralara değil; sanata, kültüre ve toplumsal hafızaya dokunan projeler üretmeyi önemsiyoruz. Bu yarışma, fotoğraf sanatının birleştirici gücünü her yıl daha da görünür kılıyor’’ dedi.

Fotoğraf Sanatına Davet 15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, yalnızca bir ödül seçkisi olmanın ötesinde; farklı coğrafyalardan bakış açılarını, kültürel çeşitliliği ve insan hikâyelerini aynı çatı altında buluşturan güçlü bir görsel anlatı sunuyor.

Sergi bilgileri

Tarih: 12 Ocak – 12 Şubat

Açılış: 12 Ocak, Saat 19.00

Mekan: İBB Taksim Sanat