15. HİHFF kitle fonlama kampanyası başlattı: Hedefin yüzde 80'ine ulaşıldı

METİN MERCAN

Documentarist ekibi tarafından 2009'dan bu yana düzenlenen Hangi İnsan Hakları? Film Festivali (HİHFF), 13-17 Aralık 2025 tarihlerinde 15. yılını kutlamayı planlarken, artan maliyetlere rağmen beklenen finansal desteği bulamadı. Gerekli minimum bütçeye ulaşılamaması üzerine, festivalin bağımsızlığını koruyarak varlığını sürdürebilmesi amacıyla bir kitle fonlama kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Festival ekibi "Her yıl yüzlerce film arasından seçtiğimiz yapımları, yönetmenleri, güncel sorunlara dair forum, panel ve atölyeleri izleyiciyle ücretsiz buluşturmaya devam edebilmek, festivalin bağımsızlığını koruyarak, sponsor ve ticari baskılardan uzak yola devam edebilmek için, az veya çok demeden, herkesten gücü yettiğince destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedefin yüzde 80'ine ulaşıldı

Festivalin 15. yılını gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan minimum bütçe 150 bin TL olarak belirlendi.

24 Kasım itibarıyla 63 kişinin destekleriyle 70 bin 500 TL toplandı. Hedefin 7 Aralık'a kadar tamamlanması bekleniyor.

kreosus.com/documentaristfestival

Toplanacak bağışlar; filmlerin telif hakları, teknik ekipman ve baskı giderleri, gönüllü ekibin günlük masrafları, altyazı ve çeviri gibi temel giderler için kullanılacak.

Destekçilere, bağış miktarlarına göre dijital veya basılı afiş, bez çanta ve web sitesinde teşekkür gibi jestler sunuluyor.