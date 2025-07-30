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150 sterline alınmıştı, Dali'nin ünlü tablosu çıktı! On binlerce sterline satılacak

İngiltere'nin Cambridge kentinde, bir evdeki eşyaların elden çıkarılması sırasında 150 sterline satılan bir resmin, İspanyol sürrealist sanatçı Salvador Dali'nin çizdiği Vecchio Sultano (Eski Sultan) adlı tablo olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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150 sterline alınmıştı, Dali'nin ünlü tablosu çıktı! On binlerce sterline satılacak
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Bir Dali uzmanı tarafından da orijinalliği teyit edilen resim, Ekim ayında müzayede evi Cheffins'de satışa çıkacak.

Eserin 20 bin ile 30 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Cheffins'in mezatçılarından Gabrielle Downie "Dünyanın en ünlü sanatçılarından birinin yeniden keşfedilen bir eserinin açık artırmasını yönetmek bir onur olacak" diyor.

Resmi 2023'te 150 sterline satın almış sanat tüccarının adı açıklanmadı. Fakat bu eserin 1990'larda bir diğer müzayede evi Sotheby's tarafından satıldığı belgelendi.

"Sanat dünyasında son derece nadir görülen bir durum"

BBC Türkçe'nin haberine göre Downie, "Böylesi bir eserin sahibinin unutulması modern sanat dünyasında son derece nadir görülen bir durumdur" diyor:

"Bu eserin ressamını araştırmak ve ardından orijinalliğini teyit ettirmek çok heyecanlı bir süreçti.

"Dali'nin eserleri genellikle epey net bir şekilde ayırt edilir fakat bu sıra dışı eser, onun suluboya ile çalıştığı dönemden başka bir yönünü gösteren bir resim."

Suluboya ve keçeli kalemle yapılan resim, Binbir Gece Masalları'ndan bir sahneyi betimliyor.

Varlıklı İtalyan çift Guiseppe ve Mara Albaretto'nun talebiyle üretilen bu tablo, Dali'nin Orta Doğu'dan söylenceleri çizdiği serinin bir parçasıydı.

"Bu eser kaybolan resimlerden biri"

Downie, çiftin 1963'te Dali'den resimli bir İncil yapmasını istediğini, fakat ünlü ressamın çifti Binbir Gece Masalları'nı çizmeye ikna ettiğini söylüyor.

Dali bu seride 500 resim yapmayı hedeflese de 100 resmin ardından proje sonlandırılmıştı.

"Bu 100 resmin yarısı Rizzoli yayınevinde kaldı, zaman içinde zarar gördü veya kayboldu. Diğer yarısı da Albarettolar'da kaldı ve daha sonra Dali'nin de vaftiz babası olduğu kızları Christina'ya miras kaldı" diyor Downie:

"Bu eser muhtemelen yayınevinde kalan ve kaybolan resimlerden biri."

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