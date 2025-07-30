150 sterline alınmıştı, Dali'nin ünlü tablosu çıktı! On binlerce sterline satılacak

Bir Dali uzmanı tarafından da orijinalliği teyit edilen resim, Ekim ayında müzayede evi Cheffins'de satışa çıkacak.

Eserin 20 bin ile 30 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Cheffins'in mezatçılarından Gabrielle Downie "Dünyanın en ünlü sanatçılarından birinin yeniden keşfedilen bir eserinin açık artırmasını yönetmek bir onur olacak" diyor.

Resmi 2023'te 150 sterline satın almış sanat tüccarının adı açıklanmadı. Fakat bu eserin 1990'larda bir diğer müzayede evi Sotheby's tarafından satıldığı belgelendi.

"Sanat dünyasında son derece nadir görülen bir durum"

BBC Türkçe'nin haberine göre Downie, "Böylesi bir eserin sahibinin unutulması modern sanat dünyasında son derece nadir görülen bir durumdur" diyor: