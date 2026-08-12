2024 Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu’ndan çağımızın siyasal krizine radikal bir çözüm önerisi

Daron Acemoğlu’nun Nobel Ödülü sonrası yayınlanacak bu yeni çalışması, özellikle “işçi sınıfı liberalizmi” kavramı ve Asaf Savaş Akat ile Thomas Piketty gibi isimlerin referanslarıyla oldukça güçlü bir yayıncılık potansiyeli taşıyor.

Liberal demokrasi, tarih boyunca refahın adil paylaşımı, hesap verebilir yönetim ve bilgiye özgür erişim vaatlerini gerçekleştirebildiği ölçüde toplumları ileriye taşıdı. Ancak başlangıçta yerleşik iktidarlara meydan okumak üzere doğan bu felsefe, zamanla düzenin kendisine dönüştükçe esnekliğini kaybetti. Özellikle dijital teknolojilerin yarattığı ekonomik dönüşümler, derinleşen eşitsizlikler ve sanayi sonrası ekonominin getirdiği yükler karşısında yetersiz kaldı.

Daron Acemoğlu Hangi Liberal Demokrasi’de, liberal sistemin tarihsel başarılarını teslim ederken, son birkaç on yılda kurumların kendi kendilerini nasıl bir krize sürüklediğini belgeliyor. Yalnızca mevcut tabloyu analiz etmekle kalmayan yazar; ortak refahı önceleyen, yerel toplulukları güçlendiren ve farklı toplumsal kesimlerin bir arada yaşamasını sağlayan “işçi sınıfı liberalizmi” felsefesini öneriyor.

“Bu kitap, Roosevelt tarzı 'işçi sınıfı liberalizmi'nin yeniden inşası için son derece güçlü bir sav ortaya koyuyor. Çok önemli ve mutlaka okunması gereken bir eser.”

— Thomas Piketty

“Özgürlüğe ve eşitliğe giden yolda son yıllarda beliren kara bulutları nasıl aşabiliriz? Acemoğlu geçmişi ve bugünü kapsamlı çözümledikten sonra Hangi Liberal Demokrasi ile geleceği dönüştürme arayışına önemli katkı yapıyor. Daha güçlü bir demokrasi ve daha eşitlikçi bir toplum için sorumlu aydınlarla çalışan kesimler arasında üretken bir işbirliği-dayanışma modeli öneriyor. Bu yaklaşımın özellikle kurumsal gelişmesinde zafiyetler taşıyan Türkiye gibi gelişen ülkeler için hayati olduğunu düşünüyorum. Toplumsal sorunlara duyarlı herkes bu kitabı mutlaka okumalıdır.”

— Asaf Savaş Akat

Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu, MIT’de iktisat profesörüdür. 2025 yılında, ekonomik düşünce ve bilgi dünyasına yaptığı önemli katkılardan ötürü 40 yaşın altındaki iktisatçılara verilen John Bates Clark Onur Ödülü’nü aldı. 2013’te sosyal bilimler dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görüldü. 2024’te Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.