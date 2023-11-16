2024 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel dördüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Duyurunun yapılmasının ardından Kimmel "Hep Oscar Ödülleri'ni dördüncü kez sunmanın hayalini kurmuştum" diyerek espri yaptı.

Geçtiğimiz yıl, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurmuştu.

2022 Oscar Ödülleri ise üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirilmiş ve Jimmy Kimmel törenin sunucusu olmuştu. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.