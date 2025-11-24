2024’ün en iyi kitaplarında ödüller sahiplerini buldu

EKONOMİ gazetesi Edebiyat- Kültür-Yaşam dergisi KİTAP’ın belirlediği, iş dünyası, gastronomi ve polisiyenin zengin üretimlerini bir araya getiren “2024’ün En İyileri Ödülleri”, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bir yandan Türkiye’nin düşünsel ve sanatsal birikimini selamlayan, diğer yandan yıl boyunca okurla ve sektörlerle buluşan nitelikli kitapların altını çizen tören, hafızalarda yer eden bir atmosferle gerçekleşti.

Ümit: 33 yıl sonra ikinci kez bu gururu yaşıyorum

17 dalda 19 ödülün verildiği törende Yırtıcı Kuşlar Zamanı kitabıyla Yılın Telif Kitabı ödülünü kazanan yazar Ahmet Ümit, yaptığı konuşmada, "KİTAP dergisinin Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün'ün elinden 33 yıl önce, 1992'de de ödül almıştım. Şimdi aynı heyecanı ve gururu ikinci kez yaşıyorum" dedi.

İlham Veren Öyküler: İş Dünyasının Belleği

Bülent Eczacıbaşı'nın “Biraz Daha Düşününce / İş İnsanları İçin Denemeler” kitabına verilen ödülü oğlu Emre Eczacıbaşı’na Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar takdim etti.

“Altın Bulmadan Zengin Olunmaz” kitabı ile Davut Doğan'a ödülünü Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu verdi.

İş dünyası kategorisinin bir diğer ödülü ise Mehmet Gün’ün “Bozkır’dan Dünyaya Avukat Olmak” adlı kitabına verildi. Gün’e ödülünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ takdim etti.

Yunus Emre’nin 600 beyitlik mirasını anlaşılır ve özenli bir dille günümüze taşıyan Yusuf Yıldırım, “Sözüm Kendözüme” ile Kültürel Mirasa Saygı Ödülü, CVK Park Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Kurtuluş Gültekin verdi.

Kategorinin bir diğer ödülü, Anadolu oya geleneğini hem tarihsel hem estetik bir çerçevede inceleyen çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Gönül Paksoy’a verildi. Kitabın yayıncısı Adnan Memiş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Memiş ödülü, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe’den teslim aldı.

Şefik Memiş, “Sevdayı Vatan Tarladan Başlar” adlı araştırmasıyla İş Dünyası Araştırma Kitabı Ödülü’nü- Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz takdim etti.

Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın’ın birlikte hazırladığı “Kırk Kat Baklava Tarihi” kitabınınödülü, seçici kurul üyesi Ahmet Örs takdim etti.

Gastronomi Kültürü Emek Ödülü’nün sahibi olan Gökmen Sözen’e ödülünü Öztiryakiler Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Öztiryaki verdi.

Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü’nü kazanan Seval Şahin ödülü Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Atilla Yerlikaya'dan aldı.

Buğu adlı eseriyle Yılın Polisiye İlk Romanı ödülünü kazanan Can Sertaç Saatçıoğlu’na Plasfed Başkanı Ömer Karadeniz verdi. “Kar Fırtınası” ile Yılın Polisiye Telif Kitabı’nın sahibi olan Sibel Köklü'ye ödülünü seçici kurul üyesi Erol Üyepazarcı takdim etti.

Seçici kurul özel ödülünü alan Yapı Kredi Yayınları adına ödülü Yayın Koordinatörü Aslıhan Dinç'e, TMG Dış Ticaret Başkanı Zuhal Mansfield verdi.

Yılın Kurumsal Yayınevi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları oldu. Ödülü Genel Müdür Yardımcısı Nihal Güney Çakır’a Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün takdim etti.

Yılın Yayınevi ödülü ise Domingo Yayınevi’ne verildi. Ödülü yayınevi adına Murat Arayıcı’ya seçici kurul üyesi Metin Celâl takdim etti.

Çevirmen Süleyman Doğru, Mario Vargas Llosa’nın “Zor Zamanlar” romanındaki uyumlu ve güçlü çevirisiyle Yılın Çeviri Kitabı Ödülü’ne değer görüldü. Doğru’ya ödülünü Giz İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Can Elgiz takdim etti.

Yazar Feyza Hepçilingirler, bu yılın Ömür Boyu Emek Ödülü’nün sahibi oldu. Hepçilingirler’e ödülünü Koleksiyon Mobilya Kurucu Başkanı Faruk Malhan takdim etti.

Gecenin son ödülü ise yılın telif kitabı olarak seçilen Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”na verildi. Roman, günümüz Türkiye’sini gerçekçi bir çerçevede ele alırken insan ruhunun karanlık ve aydınlık yanlarını büyük bir ustalıkla işliyor. Ümit’e ödülünü Hepsiburada Başkan Yardımcısı Cem Tanır takdim etti.