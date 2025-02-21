2025 Oscar Ödülleri'nin sunucuları belli oldu

97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.

Oscar görkemli törenle sahiplerini bulacak

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.

Oscar sunucuları belli oldu

Film dünyasının en iyilerinin seçildiği gecede ödülleri takdim edecek ünlü isimler belli oldu. Oscar Ödülleri'nde Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb ve Bowen Yang sunuculuk yapacak.

Ödül verecek isimler de açıklandı

Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez, Ben Stiller, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen ve Oprah Winfrey de ödül verecek isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Oscar kazanan Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. ve Da’Vine Joy Randolph da ödül verecek.